Предлагаем вам бросить себе вызов и совершить восхождение на вершину Большого Чимгана. Наградой станут потрясающие панорамы Чарвакского водохранилища и окрестных гор. Это непростой маршрут для выносливых и подготовленных путешественников. Но он стоит затраченных усилий!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня. На пути нам встретится грот, где мы остановимся на перекус. После этого вам предстоит преодолеть участок узкой скальной тропы «Полка» и скалу-жандарм «Галстук». И вот вы на вершине: наслаждаетесь шикарными видами и делаете фото на память!
Факты и детали
Точка старта — 1650 м
Точка финиша — 3309 м
Набор высоты — около 1650 м
Протяжённость маршрута — 15 км
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это программа для физически подготовленных путешественников
- Транспорт включён в стоимость: Daewoo Gentra, Chevrolet Cobalt, LADA Largus, минивэн Hyundai или авто похожего класса
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 978 туристов
Меня зовут Александр, я представитель команды горных гидов. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в горы Узбекистана. Любим их бесконечное разнообразие и величие, которое хотим показать всем гостям нашей страны. Главное правило, которым мы руководствуемся при проведении экскурсий в горах — безопасность участников при максимально возможном объеме экскурсии.Задать вопрос
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