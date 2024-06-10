Предлагаем вам бросить себе вызов и совершить восхождение на вершину Большого Чимгана. Наградой станут потрясающие панорамы Чарвакского водохранилища и окрестных гор. Это непростой маршрут для выносливых и подготовленных путешественников. Но он стоит затраченных усилий!

за 1-3 человека или €65 за человека, если вас больше

от €200 за 1-3 человека или €65 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня. На пути нам встретится грот, где мы остановимся на перекус. После этого вам предстоит преодолеть участок узкой скальной тропы «Полка» и скалу-жандарм «Галстук». И вот вы на вершине: наслаждаетесь шикарными видами и делаете фото на память!

Факты и детали

Точка старта — 1650 м

Точка финиша — 3309 м

Набор высоты — около 1650 м

Протяжённость маршрута — 15 км

Организационные детали