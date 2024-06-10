Восхождение на Большой Чимган

Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Предлагаем вам бросить себе вызов и совершить восхождение на вершину Большого Чимгана. Наградой станут потрясающие панорамы Чарвакского водохранилища и окрестных гор. Это непростой маршрут для выносливых и подготовленных путешественников. Но он стоит затраченных усилий!
Восхождение на Большой Чимган
Восхождение на Большой Чимган
Восхождение на Большой Чимган
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня. На пути нам встретится грот, где мы остановимся на перекус. После этого вам предстоит преодолеть участок узкой скальной тропы «Полка» и скалу-жандарм «Галстук». И вот вы на вершине: наслаждаетесь шикарными видами и делаете фото на память!

Факты и детали

Точка старта — 1650 м
Точка финиша — 3309 м
Набор высоты — около 1650 м
Протяжённость маршрута — 15 км

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Это программа для физически подготовленных путешественников
  • Транспорт включён в стоимость: Daewoo Gentra, Chevrolet Cobalt, LADA Largus, минивэн Hyundai или авто похожего класса

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

ИндивидуальныеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВыездныеНа весь деньЧарвакское водохранилищеАктивностиЧимган

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
225 отзывов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12298 за всё до 4 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135129 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ташкенте
ХорошоТам