9:00 — выезд из Ташкента на автомобиле. По дороге я расскажу о жизни в Узбекистане, культуре и традициях, природе края, а также немного об истории Ташкента и местности.
10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м). Горные пики начнут открываться по мере подъёма.
12:30 — мы на вершине! Перед вами предстанет одна из самых красивых панорам Чарвакского водохранилища, окружённого Угамским, Пскемским и Коксуйским хребтами Западного Тянь-Шаня. Вы увидите пики Охотничий (3099 м) и Большой Чимган (3309 м). После небольшого отдыха и фотосессии начнём спуск по тому же маршруту. При желании можно будет дойти до берёзовой рощи или водопада Гулькам.
14:00 — спуск к машине и отправление в Ташкент. По дороге обратно заедем пообедать и ещё разок полюбоваться Ташкентским морем (оно же Чарвакское водохранилище).
17:00 — возвращение в Ташкент (время примерное).
Кому подойдёт треккинг
Спортивным людям, а также тем, кто ведёт активный образ жизни и хочет попробовать себя в формате активного отдыха.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно
Поездка проходит на Lada Kalina, при необходимости могу организовать трансфер на автомобиле другого класса
Подъём будет проходить по несложной тропе, но местами с насыпью и скальными выступами. Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ташкенте
Меня зовут Александр, я безумно люблю горы и всё, что с ними связано, в любое время года. Чтобы чаще там бывать и делиться этими красотами с другими людьми, я организовываю индивидуальные и групповые поездки. Буду рад встрече с вами!