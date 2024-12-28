Восхождение на гору Малый Чимган

Отправиться в треккинг к захватывающим видам (3 км в одну сторону, набор высоты ~ 250 м)
Представьте, что вы уже на вершине. С одной стороны — Мингбулак, по которому проходит граница между Узбекистаном и Казахстаном. С другой — Коксуйский хребет, за ним уже Кыргызстан.

Впереди раскинулось озеро Чарвак, вдали красуются снежные шапки Большого Чимгана и Охотничьего пика… А теперь посмотрите вниз — под вашими ногами плывут облака! Ну что, в путь?
Восхождение на гору Малый Чимган
Восхождение на гору Малый Чимган
Восхождение на гору Малый Чимган
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

План путешествия

9:00 — выезд из Ташкента на автомобиле. По дороге я расскажу о жизни в Узбекистане, культуре и традициях, природе края, а также немного об истории Ташкента и местности.

10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м). Горные пики начнут открываться по мере подъёма.

12:30 — мы на вершине! Перед вами предстанет одна из самых красивых панорам Чарвакского водохранилища, окружённого Угамским, Пскемским и Коксуйским хребтами Западного Тянь-Шаня. Вы увидите пики Охотничий (3099 м) и Большой Чимган (3309 м). После небольшого отдыха и фотосессии начнём спуск по тому же маршруту. При желании можно будет дойти до берёзовой рощи или водопада Гулькам.

14:00 — спуск к машине и отправление в Ташкент. По дороге обратно заедем пообедать и ещё разок полюбоваться Ташкентским морем (оно же Чарвакское водохранилище).

17:00 — возвращение в Ташкент (время примерное).

Кому подойдёт треккинг

Спортивным людям, а также тем, кто ведёт активный образ жизни и хочет попробовать себя в формате активного отдыха.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от места вашего проживания до точки старта и обратно
  • Поездка проходит на Lada Kalina, при необходимости могу организовать трансфер на автомобиле другого класса
  • Подъём будет проходить по несложной тропе, но местами с насыпью и скальными выступами. Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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