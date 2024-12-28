Представьте, что вы уже на вершине. С одной стороны — Мингбулак, по которому проходит граница между Узбекистаном и Казахстаном. С другой — Коксуйский хребет, за ним уже Кыргызстан. Впереди раскинулось озеро Чарвак, вдали красуются снежные шапки Большого Чимгана и Охотничьего пика… А теперь посмотрите вниз — под вашими ногами плывут облака! Ну что, в путь?

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Описание экскурсии

План путешествия

9:00 — выезд из Ташкента на автомобиле. По дороге я расскажу о жизни в Узбекистане, культуре и традициях, природе края, а также немного об истории Ташкента и местности.

10:30 — прибытие в посёлок Чимган и треккинг на гору Малый Чимган (2100 м). Горные пики начнут открываться по мере подъёма.

12:30 — мы на вершине! Перед вами предстанет одна из самых красивых панорам Чарвакского водохранилища, окружённого Угамским, Пскемским и Коксуйским хребтами Западного Тянь-Шаня. Вы увидите пики Охотничий (3099 м) и Большой Чимган (3309 м). После небольшого отдыха и фотосессии начнём спуск по тому же маршруту. При желании можно будет дойти до берёзовой рощи или водопада Гулькам.

14:00 — спуск к машине и отправление в Ташкент. По дороге обратно заедем пообедать и ещё разок полюбоваться Ташкентским морем (оно же Чарвакское водохранилище).

17:00 — возвращение в Ташкент (время примерное).

Кому подойдёт треккинг

Спортивным людям, а также тем, кто ведёт активный образ жизни и хочет попробовать себя в формате активного отдыха.

Организационные детали