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1 чел. По популярности На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Восхождение на Большой Чимган: незабываемое приключение для выносливых Пройдите сложный, но захватывающий маршрут на вершину Большого Чимгана. Откройте для себя потрясающие виды и почувствуйте себя настоящим альпинистом Начало: У вашего отеля «За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня» от $219 за всё до 10 чел. 10 часов Индивидуальная Восхождение на гору Малый Чимган Начало: Станция метро Ташкент «Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа Место встречи Начало экскурсии по вашему адресу» $164 за человека Пешая 9 часов 5% Индивидуальная до 4 чел. Восхождение на гору Малый Чимган Отправиться в треккинг к захватывающим видам (3 км в одну сторону, набор высоты ~ 250 м) Начало: По вашему адресу «Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа» €114 €120 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Ташкента Последние отзывы на экскурсии Э Эдуард Восхождение на Большой Чимган читать дальше отличное знания маршрута, что поспособствовало достижению цели в короткий срок и без происшествий. В ходе восхождение Александр делился знаниями Западного хребта Тянь-Шаня и своим альпинистским опытом. Самые положительные эмоции и, соответственно, мои рекомендации для всех желающих поработать в горах в Александром. Добрый день! 9 июля 2024 года восходил на Большой Чимган с гидом Александром. Должен отметить большие организаторские способности Александра и

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Восхождения»

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