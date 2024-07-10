Индивидуальная
до 10 чел.
Восхождение на Большой Чимган: незабываемое приключение для выносливых
Пройдите сложный, но захватывающий маршрут на вершину Большого Чимгана. Откройте для себя потрясающие виды и почувствуйте себя настоящим альпинистом
Начало: У вашего отеля
«За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня»
Завтра в 08:00
31 мар в 08:00
от $219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Восхождение на гору Малый Чимган
Начало: Станция метро Ташкент
«Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа Место встречи Начало экскурсии по вашему адресу»
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
$164 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение на гору Малый Чимган
Отправиться в треккинг к захватывающим видам (3 км в одну сторону, набор высоты ~ 250 м)
Начало: По вашему адресу
«Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа»
Завтра в 08:00
1 апр в 08:00
€114
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард10 июля 2024Добрый день! 9 июля 2024 года восходил на Большой Чимган с гидом Александром. Должен отметить большие организаторские способности Александра и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Восхождения»
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