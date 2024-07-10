Восхождения в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Восхождения» в Ташкенте на русском языке, цены от $114, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Восхождение на Большой Чимган
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Восхождение на Большой Чимган: незабываемое приключение для выносливых
Пройдите сложный, но захватывающий маршрут на вершину Большого Чимгана. Откройте для себя потрясающие виды и почувствуйте себя настоящим альпинистом
Начало: У вашего отеля
«За час с небольшим мы доедем на авто из Ташкента до подножия горы и начнём восхождение по одному из склонов Юго-Западного гребня»
Завтра в 08:00
31 мар в 08:00
от $219 за всё до 10 чел.
Восхождение на гору Малый Чимган
10 часов
Индивидуальная
Восхождение на гору Малый Чимган
Начало: Станция метро Ташкент
«Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа Место встречи Начало экскурсии по вашему адресу»
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
$164 за человека
Восхождение на гору Малый Чимган
Пешая
9 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение на гору Малый Чимган
Отправиться в треккинг к захватывающим видам (3 км в одну сторону, набор высоты ~ 250 м)
Начало: По вашему адресу
«Перепад высоты на маршруте — 450-500 метров, протяжённость — 3 км, среднее время восхождения — 2 часа»
Завтра в 08:00
1 апр в 08:00
€114€120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эдуард
    10 июля 2024
    Восхождение на Большой Чимган
    Добрый день! 9 июля 2024 года восходил на Большой Чимган с гидом Александром. Должен отметить большие организаторские способности Александра и
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    отличное знания маршрута, что поспособствовало достижению цели в короткий срок и без происшествий. В ходе восхождение Александр делился знаниями Западного хребта Тянь-Шаня и своим альпинистским опытом. Самые положительные эмоции и, соответственно, мои рекомендации для всех желающих поработать в горах в Александром.

    Добрый день! 9 июля 2024 года восходил на Большой Чимган с гидом Александром. Должен отметить большие

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Восхождения»

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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 219 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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