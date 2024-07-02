10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
28 фев в 10:00
4 апр в 10:00
110 000₽ за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$910 за человека
6 дней
Из нынешней столицы в прежние: из Ташкента в Самарканд и Бухару и обратно
Услышать древние легенды, перепробовать манты и плов и побывать в этнической деревне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
29 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
$1 500 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна2 июля 2024Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
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Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Сквер Амира Тимура (Тамерлана)»
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