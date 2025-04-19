Индивидуально из Ташкента в Самарканд: погружение в историю и винные традиции
Посетить винодельни в Ташкенте и Самарканде и увидеть главные достопримечательности жемчужины страны
Начало: Ташкент, время и место по договорённости
«Кульминацией станет дегустация авторских вин, в том числе редких сортов»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
$315 за человека
В Узбекистан с востоковедом: знаковые локации, мастер-классы и ночь в юртовом лагере
Увидеть Аральское море, приготовить шашлык и плов и пообщаться с местными художниками
Начало: Аэропорт Ташкента, после 14:20
«Затем нас ждёт чаепитие в шоу-руме дизайнера Елены Ладик, где можно будет примерить её авторские халаты»
18 сен в 14:00
$4675 за человека
Море вина в Узбекистане: гастротур с дегустациями и сомелье (всё включено)
Отведать главное блюдо восточной кухни, посетить винодельни, винную вечеринку и рестораны
Начало: Ташкент, аэропорт, днём (время встречи зависит от ...
«Далее посетим винодельню UzumFermer — семейное хозяйство с авторскими винами»
23 апр в 13:00
1 мая в 13:00
$2067 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Авторские»
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