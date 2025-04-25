Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хазрати Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.

Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои и осмотримся на площади Независимости с важными монументами.

Сделаем фото у Ташкентской телебашни — с неё открываются отличные виды.

По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.