Шедевры древнего зодчества и духовные обители Золотого треугольника Узбекистана

Увидеть оригинальный Коран, посетить усыпальницу великого Тамерлана и осмотреть приют дервишей
В Узбекистане многие города буквально пропитаны древней историей, усыпаны архитектурными шедеврами и религиозными жемчужинами. Мы покажем вам самые впечатляющие из них, проехав по Золотому треугольнику.

Начнём в сердце страны — Ташкенте:
увидим уникальный рукописный Коран Османа, вдохнём ароматы специй на базаре «Чорсу» и полюбуемся витиевато украшенными медресе.

Оказавшись в Самарканде, побываем у мавзолея великого основателя империи Тимуридов и в одном из сакральных мест города — ансамбле Шахи-Зинда.

Напоследок погуляем по Бухаре: восхитимся мощью цитадели Арк, зайдём в кузницу, где по сей день пользуются старинными технологиями, и посетим суфийскую обитель ханаку, которая была скромным приютом странствовавших дервишей. Ваше путешествие пройдёт в компании заботливого турлидера, который продумает все мелочи.

5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Для гостей из Москвы и Санкт Петербурга предлагаем планировать обратный рейс из Бухары, чтобы не возвращаться в Ташкент. В этом случае мы вернём вам стоимость ж/д билета.

Полная оплата тура — не позднее 14 дней до начала тура.

Питание. Включены завтраки в отелях и обеды в 2-5 дни, остальное питание оплачивается отдельно.

Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 15.08).

Транспорт. Минивен Hyundai Staria/Toyota Hiece, автобус Golden Dragon, поезд.

Возраст участников. От 7 лет.

Уровень сложности. Минимальный, без физической нагрузки с короткими прогулками.

Виза. Гражданам России не требуется.

С 16.08 по 30.11 тур проводится ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Заселение с 14:00. Сегодня никуда не будем спешить.

Подготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествию
2 день

Знакомство со столицей

Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хазрати Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.

Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои и осмотримся на площади Независимости с важными монументами.

Сделаем фото у Ташкентской телебашни — с неё открываются отличные виды.

По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.

Знакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицей
3 день

Первая встреча с Самаркандом

После завтрака поедем в Самарканд и начнём экскурсию. Сперва побываем у мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого основателя империи Тимуридов.

Переместимся к визитной карточке города — площади Регистан. Здесь расположен ансамбль из 3 медресе, каждое из которых является настоящим архитектурным шедевром. В финале променада окажемся у мечети Биби-Ханум, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Вечером заселимся в отель.

Первая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с Самаркандом
4 день

Дорога и свободный день в Бухаре

После завтрака отправимся в атмосферную Бухару. Разместимся в отеле. Можно будет отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.

Дорога и свободный день в БухареДорога и свободный день в БухареДорога и свободный день в БухареДорога и свободный день в Бухаре
5 день

Прогулки по Бухаре

Исследовать Бухару начнём у мощных стен крепости Арк, служившей резиденцией правителей. Снаружи рассмотрим мечеть Боло-хауз с интересными резными колоннами. Переместимся к символу города — мечети и минарету Пои-Калян. Посетим ханаку и медресе Нодир-Диван-Беги ансамбля Ляби-хауз — важного культурного центра.

После обеда продолжим знакомство с Ляби-хауз. Зайдём в медресе Кукельдаш, одно из старейших учебных заведений Бухары. Проникнемся атмосферой покоя и умиротворения у пруда, окружённого многовековыми тутовыми деревьями. Полюбуемся фасадом мечети Магоки-Аттари, в прошлом служившей обителью странствовавших дервишей.

Заглянем в кузницу, где до сих пор куют по старинной технологии.

Прогулки по БухареПрогулки по БухареПрогулки по Бухаре
6 день

Возвращение домой

На поезде вернёмся в Ташкент (около 7 часов). Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Если вы запланируете вылет из Бухары, мы пересчитаем для вас стоимость тура в меньшую сторону.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 799 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Обеды в 2-5 дни
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезд
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Поддержка от турлидера (с 15.09)
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Обеды в 1 и 6 дни и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 12 600 ₽
  • Раннее заселение до 14:00 (по желанию) - 5040 ₽/чел
  • Дополнительные экскурсии вне программы
  • Спа в отелях (по желанию)
  • Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 15.08)
  • Обратите внимание: с 1 декабря 2025 по 15 февраля 2026 стоимость тура составляет 40 100 ₽ с человека
  • На новогодние даты 27, 28, 29, 30, 31 декабря - 48 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Ташкента, по времени рейса. Можно из аэропорта Бухары, тогда тур будет дешевле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 54 туристов
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствуем тебя в солнечном Узбекистане! Меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем сертифицированной туристической компании в Узбекистане. Мы работаем с 2006 года. Пишите за подробной информацией, вас ждёт приятный сюрприз в честь знакомства!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
А
Арина
25 апр 2025
Здравствуйте, хочу выразить огромную благодарность Вам за организацию нашего мини путешествия и слаженность остальных сотрудников компании. И взрослые и дети провели замечательно каникулы, после поездки осталось море впечатлений на долгую память. Спасибо ещё раз 🎊"
В
Виталий
10 мар 2025
Влюблен в Узбекистан
Благодарность гиду Ольге!!!
Она любит то, что делает и этим живет… это видно сразу. Все было интересно, вкусно и с юмором.
История, архитектура, базары и др… Узбекистана/Ташкента были донесены интересно, не навязчиво от чего было очень приятное послевкусие!
В
Валерий
18 фев 2025
Хочу поблагодарить Дмитрия за организацию нашего отдыха и пребывания в Узбекистане! Очень интересная и насыщенная программа, четко организованы экскурсии, хорошие гостиницы и питание. Спасибо Вам всем большое!

