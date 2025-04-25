Начнём в сердце страны — Ташкенте:
Описание тура
Организационные детали
Для гостей из Москвы и Санкт Петербурга предлагаем планировать обратный рейс из Бухары, чтобы не возвращаться в Ташкент. В этом случае мы вернём вам стоимость ж/д билета.
Полная оплата тура — не позднее 14 дней до начала тура.
Питание. Включены завтраки в отелях и обеды в 2-5 дни, остальное питание оплачивается отдельно.
Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 15.08).
Транспорт. Минивен Hyundai Staria/Toyota Hiece, автобус Golden Dragon, поезд.
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Минимальный, без физической нагрузки с короткими прогулками.
Виза. Гражданам России не требуется.
С 16.08 по 30.11 тур проводится ежедневно.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Заселение с 14:00. Сегодня никуда не будем спешить.
Знакомство со столицей
Сегодня отправимся в путешествие по Ташкенту. Первым посетим духовное сердце столицы — комплекс Хазрати Имам, в котором хранится уникальный рукописный Коран Османа. Полюбуемся великолепными медресе Баракхана и Кукельдаш и величественным мавзолеем Каффаля Шаши.
Пройдём по базару «Чорсу» с восточным колоритом и ароматами специй, скверу Амира Тимура, мимо театра Алишера Навои и осмотримся на площади Независимости с важными монументами.
Сделаем фото у Ташкентской телебашни — с неё открываются отличные виды.
По желанию вы можете пройтись и по парку Magic City. Мы либо высадим вас у парка, либо довезём до отеля.
Первая встреча с Самаркандом
После завтрака поедем в Самарканд и начнём экскурсию. Сперва побываем у мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого основателя империи Тимуридов.
Переместимся к визитной карточке города — площади Регистан. Здесь расположен ансамбль из 3 медресе, каждое из которых является настоящим архитектурным шедевром. В финале променада окажемся у мечети Биби-Ханум, построенной в честь любимой жены Тамерлана. Вечером заселимся в отель.
Дорога и свободный день в Бухаре
После завтрака отправимся в атмосферную Бухару. Разместимся в отеле. Можно будет отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу.
Прогулки по Бухаре
Исследовать Бухару начнём у мощных стен крепости Арк, служившей резиденцией правителей. Снаружи рассмотрим мечеть Боло-хауз с интересными резными колоннами. Переместимся к символу города — мечети и минарету Пои-Калян. Посетим ханаку и медресе Нодир-Диван-Беги ансамбля Ляби-хауз — важного культурного центра.
После обеда продолжим знакомство с Ляби-хауз. Зайдём в медресе Кукельдаш, одно из старейших учебных заведений Бухары. Проникнемся атмосферой покоя и умиротворения у пруда, окружённого многовековыми тутовыми деревьями. Полюбуемся фасадом мечети Магоки-Аттари, в прошлом служившей обителью странствовавших дервишей.
Заглянем в кузницу, где до сих пор куют по старинной технологии.
Возвращение домой
На поезде вернёмся в Ташкент (около 7 часов). Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Если вы запланируете вылет из Бухары, мы пересчитаем для вас стоимость тура в меньшую сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 799 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Обеды в 2-5 дни
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезд
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Поддержка от турлидера (с 15.09)
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
- Обеды в 1 и 6 дни и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 12 600 ₽
- Раннее заселение до 14:00 (по желанию) - 5040 ₽/чел
- Дополнительные экскурсии вне программы
- Спа в отелях (по желанию)
- Обеды НЕ включены в стоимость в летний период (с 15.05 по 15.08)
- Обратите внимание: с 1 декабря 2025 по 15 февраля 2026 стоимость тура составляет 40 100 ₽ с человека
- На новогодние даты 27, 28, 29, 30, 31 декабря - 48 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарность гиду Ольге!!!
Она любит то, что делает и этим живет… это видно сразу. Все было интересно, вкусно и с юмором.
История, архитектура, базары и др… Узбекистана/Ташкента были донесены интересно, не навязчиво от чего было очень приятное послевкусие!