Вы начнёте в самой центральной точке Лондона — на Трафальгарской площади. Пройдёте по Мэллу — улице, созданной специально для торжественных королевских процессий. Увидите Букингемский дворец, в котором до сих пор проживает Королева Елизавета II и, возможно, вам даже посчастливится увидеть церемонию смены караула королевских гвардейцев.

Вы сможете покормить птиц в старейшем парке Лондона и прогуляетесь до Вестминстерского аббатства, где была коронована большая часть правителей страны, многие из которых похоронены здесь же. И конечно же сможете сфотографироваться возле главного символа Лондона — Биг Бена — часовой башни, пожалуй, самого узнаваемого здания парламента в мире.

От парламента вы пройдёте по улице Уайтхолл, где расположены основные ведомства и министерства и сможете полюбоваться на конных гвардейцев. Завершится экскурсия там же, где вы ее начинаете — на Трафальгарской площади.