Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии

Аудиоэкскурсия по центру Лондона

Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии
Аудиоэкскурсия по центру Лондона: по следам правителей Британии

Что вы увидите 🤩

  • Уайтхолл
  • Биг-Бен
  • Вестминстерский дворец
  • Вестминстерское аббатство
  • Сент-Джеймс Парк
  • Букингемский дворец
  • Мемориал королевы Виктории
  • Мальборо-хаус
  • Мэлл
  • Адмиралтейская арка
  • Колонна Нельсона
  • Трафальгарская площадь
Вы начнёте в самой центральной точке Лондона — на Трафальгарской площади. Пройдёте по Мэллу — улице, созданной специально для торжественных королевских процессий. Увидите Букингемский дворец, в котором до сих пор проживает Королева Елизавета II и, возможно, вам даже посчастливится увидеть церемонию смены караула королевских гвардейцев.
Вы сможете покормить птиц в старейшем парке Лондона и прогуляетесь до Вестминстерского аббатства, где была коронована большая часть правителей страны, многие из которых похоронены здесь же. И конечно же сможете сфотографироваться возле главного символа Лондона — Биг Бена — часовой башни, пожалуй, самого узнаваемого здания парламента в мире.
От парламента вы пройдёте по улице Уайтхолл, где расположены основные ведомства и министерства и сможете полюбоваться на конных гвардейцев. Завершится экскурсия там же, где вы ее начинаете — на Трафальгарской площади.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
€25.5

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации, что ещё посетить в Лондоне
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Входные билеты в музеи не включены — вы можете посетить их самостоятельно
Место начала и завершения
Трафальгарская площадь (Trafalgar Square)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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