Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам

Первый раз в Лондоне

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Эта аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip позволит вам исследовать все главные достопримечательности Лондона в своем темпе.
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Первый раз в Лондоне: историческая аудиопрогулка по главным местам
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:

  • Тауэрский мост
  • Сити
  • Собор Св. Павла (без входа)
  • Темпл (без входа)
  • Трафальгарская площадь
  • Площадь Пикадилли
  • Сохо
  • Букингемский дворец (без входа)
  • Вестминстерский дворец (без входа)
  • Музей Виктории и Альберта (без входа)
  • Гайд-парк
  • Музей Мадам Тюссо (без входа)
  • Музей Шерлока Холмса (без входа)

Описание

Аудиопрогулка с We

Go

Trip через историю и современность британской столицы
Аудиопрогулка начнется на Тауэрском мосту — одном из неизменных символов Лондона. Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость — римляне, Цезарь или кто-то еще. Затем прогуляетесь вдоль Темзы и окажетесь в районе Сити, где памятники старины соседствуют с ультрасовременными небоскребами, такими, как знаменитый «огурец». Далее вас ждет Собор св. Павла — один из самых крупных храмов мира — и Темпл — резиденция таинственных тамплиеров. Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом «сердце Англии» — на Трафальгарской площади. Затем вы попадете в мир неоновых огней и бурлящей жизни — площадь Пикадилли, а оттуда — в столь же безумный район Сохо, откуда начинали The Beatles, The Rolling Stones и Pink Floyd. Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей и сможете понаблюдать за знаменитой сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25). Затем вы окунетесь в историю жемчужины Лондона—Вестминстерского дворца — и узнаете, зачем ежегодно стража в старинных костюмах обыскивает все подвалы и закоулки дворца. Вы можете закончить прогулку в живописном Гайд-парке или продолжить посещением Музея Виктории или Альберта и Музея Шерлока Холмса. Аудиоэкскурсия предполагает передвижение на метро, поэтому возьмите с собой транспортную карту. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в достопримечательности на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
Завершение: 221b Baker St, London NW1 6XE, UK
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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