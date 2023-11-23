Первый раз в Лондоне
Эта аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip позволит вам исследовать все главные достопримечательности Лондона в своем темпе.
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:
- Тауэрский мост
- Сити
- Собор Св. Павла (без входа)
- Темпл (без входа)
- Трафальгарская площадь
- Площадь Пикадилли
- Сохо
- Букингемский дворец (без входа)
- Вестминстерский дворец (без входа)
- Музей Виктории и Альберта (без входа)
- Гайд-парк
- Музей Мадам Тюссо (без входа)
- Музей Шерлока Холмса (без входа)
Описание
Аудиопрогулка с We
Go
Trip через историю и современность британской столицы
Аудиопрогулка начнется на Тауэрском мосту — одном из неизменных символов Лондона. Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость — римляне, Цезарь или кто-то еще. Затем прогуляетесь вдоль Темзы и окажетесь в районе Сити, где памятники старины соседствуют с ультрасовременными небоскребами, такими, как знаменитый «огурец». Далее вас ждет Собор св. Павла — один из самых крупных храмов мира — и Темпл — резиденция таинственных тамплиеров. Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом «сердце Англии» — на Трафальгарской площади. Затем вы попадете в мир неоновых огней и бурлящей жизни — площадь Пикадилли, а оттуда — в столь же безумный район Сохо, откуда начинали The Beatles, The Rolling Stones и Pink Floyd. Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей и сможете понаблюдать за знаменитой сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25). Затем вы окунетесь в историю жемчужины Лондона—Вестминстерского дворца — и узнаете, зачем ежегодно стража в старинных костюмах обыскивает все подвалы и закоулки дворца. Вы можете закончить прогулку в живописном Гайд-парке или продолжить посещением Музея Виктории или Альберта и Музея Шерлока Холмса. Аудиоэкскурсия предполагает передвижение на метро, поэтому возьмите с собой транспортную карту. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билеты в достопримечательности на маршруте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1WЗавершение: 221b Baker St, London NW1 6XE, UK
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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