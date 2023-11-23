Аудиопрогулка с We

Go

Trip через историю и современность британской столицы

Аудиопрогулка начнется на Тауэрском мосту — одном из неизменных символов Лондона. Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость — римляне, Цезарь или кто-то еще. Затем прогуляетесь вдоль Темзы и окажетесь в районе Сити, где памятники старины соседствуют с ультрасовременными небоскребами, такими, как знаменитый «огурец». Далее вас ждет Собор св. Павла — один из самых крупных храмов мира — и Темпл — резиденция таинственных тамплиеров. Гуляя по центральной улице Стрэнд, навевающей воспоминания о викторианском Лондоне, вы окажетесь в самом «сердце Англии» — на Трафальгарской площади. Затем вы попадете в мир неоновых огней и бурлящей жизни — площадь Пикадилли, а оттуда — в столь же безумный район Сохо, откуда начинали The Beatles, The Rolling Stones и Pink Floyd. Выйдя к Букингемскому дворцу, вы узнаете, как он стал домом английских королей и сможете понаблюдать за знаменитой сменой караула (пн, ср, пт, вс в 11:25). Затем вы окунетесь в историю жемчужины Лондона—Вестминстерского дворца — и узнаете, зачем ежегодно стража в старинных костюмах обыскивает все подвалы и закоулки дворца. Вы можете закончить прогулку в живописном Гайд-парке или продолжить посещением Музея Виктории или Альберта и Музея Шерлока Холмса. Аудиоэкскурсия предполагает передвижение на метро, поэтому возьмите с собой транспортную карту. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).