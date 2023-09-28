Экскурсия в Будапеште: Путешествие на теплоходе по Дунайской реке
Отправьтесь в путешествие на теплоходе по знаменитой реке Дунай, чтобы увидеть восхитительную панораму Будапешта с воды. Проплывите под великолепными городскими мостами, осмотрите набережную.
Насладитесь круизом, полюбуйтесь самыми известными мостами у другими достопримечательностями Будапешта.
Насладитесь круизом, полюбуйтесь самыми известными мостами у другими достопримечательностями Будапешта.
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Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетС момента отправления в круиз, вы будете очарованы видами, которые откроются перед вашими глазами. Полюбуйтесь великолепием Будайской крепости, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и расположенной высоко на Замковой горе. Посмотрите на неоготические шпили здания Парламента — архитектурного шедевра, возвышающегося над берегом реки.
Когда вы проедете под знаменитым Цепным мостом, знаковым символом Будапешта, соединяющим Буду и Пешт, вы будете загипнотизированы захватывающим видом.
Сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь комфортной обстановкой, почувствуйте легкий бриз на открытой палубе, сделайте потрясающие фото достопримечательностей Будапешта на фоне живописной реки. Независимо от того, приезжаете ли вы впервые или возвращаетесь в город, наш 70-минутный круиз — идеальный способ ощутить волшебство Будапешта.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 70-минутный круиз
- Что не входит
- Еда и напитки (доступны для покупки во время круиза)
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секундБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victoria
28 сен 2023
С
Светлана
16 сен 2023
Все очень понравилось, небольшой кораблик
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