Во время моей автомобильно- пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания и «черных» страницах еврейства Венгрии, вы сможете узнать о многих неизвестных широкой публике фактах о жизни евреев в Венгрии в период раннего средневековья, о богатой истории этого народа, начиная с раннего средневековья и до наших дней.