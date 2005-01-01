История еврейского Будапешта

Во время моей автомобильно - пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания и...

Во время моей автомобильно- пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания и «черных» страницах еврейства Венгрии, вы сможете узнать о многих неизвестных широкой публике фактах о жизни евреев в Венгрии в период раннего средневековья, о богатой истории этого народа, начиная с раннего средневековья и до наших дней.
История еврейского Будапешта
История еврейского Будапешта
История еврейского Будапешта
История еврейского Будапешта
История еврейского Будапешта

Что вы увидите 🤩

  • Молитвенный еврейский дом
  • еврейском квартале Пешта
  • Большая Синагога на улице Догань и еврейский музей, который находится на её территории
  • парк Рауля Валленберга
  • памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу
  • улица Кирай
  • улица Казинци
  • кошерная кондитерской на улице Вешшелени
  • мемориала жертвам Холокоста.

Что вас ждет:

  • Во время моей автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания и «черных» страницах еврейства Венгрии, вы сможете узнать о многих неизвестных широкой публике фактах о жизни евреев в Венгрии в период раннего средневековья, о богатой истории этого народа, начиная с раннего средневековья и до наших дней.
  • Начнем нашу экскурсиюна правом холмистом берегу Дуная в Старой Буде. Здесь вы сможете увидеть молитвенный еврейский дом, находящийся в еврейском квартале Буды, который был закрыт более 400 лет, но был освящен 21 сентября 2018 года и сегодня является действующим молитвенным домом еврейской общины.
  • Продолжим нашу экскурсию в еврейском квартале Пешта, где вы сможете увидеть три прекрасных синагоги, одна из которых — Большая Синагога на улице Догань является самой большой синагогой Европы. Для вас я лично смогу провести экскурсию по Большой Синагоге, т. к. являюсь не только лицензированным гидом по Будапешту и Венгрии, но и гидом по Большой Синагоге.
  • В самом центре Еврейского квартала пролегает самая тусовочная улица Будапешта — улица Казинци. В кошерной кондитерской на улице Вешшелени вы сможете попробовать авторскую версию десерта венгерских евреев — флодни. Этот десерт служит поводом для гордости всех венгров, считается, что он самый вкусный в мире.
  • Закончим нашу экскурсию на набережной Дуная у всемирно известного мемориала жертвам Холокоста, установленного в 2005 году в память о расстрелянных евреях Будапештского гетто в годы Второй мировой войны. Это один из самых сильных и печальных монументов мира. локосте 20 века.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Еврейский Будапешт
€160

Ответы на вопросы

Что входит
  • Траснпорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: По договоренности
Завершение: Набережная Дуная
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 до 16:00 можно забронировать экскурсию
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 08:00 до 16:00 можно забронировать экскурсию

Анжелика Б.
Анжелика Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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