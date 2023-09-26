Что вас ждетБудапешт — вероятно, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому не стоит упускать возможность совершить речной круиз. Панорама города поистине захватывает дух, и она становится еще более очаровательной, если вам посчастливится увидеть ее с круизного лайнера по Дунаю. С борта вы сможете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями и увидеть захватывающую городскую жизнь с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.

Присоединяйтесь к нам на этой уникальной экскурсии, и у вас будет возможность насладиться удивительной панорамой обеих сторон Будапешта. Даже днем вы можете узнать гораздо больше о реке Дунай. На закате же цвета меняются, и Будапешт становится своего рода золотым «Эльдорадо», когда темное небо и освещенные здания контрастируют друг с другом.