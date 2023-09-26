Night city: Ночной круиз по Дунаю

Экскурсия по Будапешту: Завораживающий ночной круиз по Дунаю

4.7
3 оценки
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Ответы на вопросы
Предлагаем полюбоваться ослепительными видами ночного Будапешта с Дуная, во время обзорного круиза.

Совершите прогулку на теплоходе под великолепными мостами города, осмотрите набережную реки и другие восхитительные достопримечательности Будапешта.
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Туфли на набережной Дуная
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Королевского сада
  • Мост Эржебет
  • Гора Геллерт
  • Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетБудапешт — вероятно, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому не стоит упускать возможность совершить речной круиз. Панорама города поистине захватывает дух, и она становится еще более очаровательной, если вам посчастливится увидеть ее с круизного лайнера по Дунаю. С борта вы сможете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями и увидеть захватывающую городскую жизнь с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.
Присоединяйтесь к нам на этой уникальной экскурсии, и у вас будет возможность насладиться удивительной панорамой обеих сторон Будапешта. Даже днем вы можете узнать гораздо больше о реке Дунай. На закате же цвета меняются, и Будапешт становится своего рода золотым «Эльдорадо», когда темное небо и освещенные здания контрастируют друг с другом.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • 70-минутный круиз
Что не входит
  • Еда и напитки (доступны для покупки во время круиза)
  • WI-FI
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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