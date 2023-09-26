Экскурсия по Будапешту: Завораживающий ночной круиз по Дунаю
Предлагаем полюбоваться ослепительными видами ночного Будапешта с Дуная, во время обзорного круиза.
Совершите прогулку на теплоходе под великолепными мостами города, осмотрите набережную реки и другие восхитительные достопримечательности Будапешта.
Совершите прогулку на теплоходе под великолепными мостами города, осмотрите набережную реки и другие восхитительные достопримечательности Будапешта.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетБудапешт — вероятно, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому не стоит упускать возможность совершить речной круиз. Панорама города поистине захватывает дух, и она становится еще более очаровательной, если вам посчастливится увидеть ее с круизного лайнера по Дунаю. С борта вы сможете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями и увидеть захватывающую городскую жизнь с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.
Присоединяйтесь к нам на этой уникальной экскурсии, и у вас будет возможность насладиться удивительной панорамой обеих сторон Будапешта. Даже днем вы можете узнать гораздо больше о реке Дунай. На закате же цвета меняются, и Будапешт становится своего рода золотым «Эльдорадо», когда темное небо и освещенные здания контрастируют друг с другом.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 70-минутный круиз
- Что не входит
- Еда и напитки (доступны для покупки во время круиза)
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nuni1105
26 сен 2023
I
Inna
16 сен 2023
O
Okhrei
14 сен 2023
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта
Групповые
Водные развлечения
Вечерние
Популярные места
Парламент
Круизы
Остров Маргит
Природа и пейзажи
Рыбацкий бастион
Дворцы, замки и особняки
Дунай
Цепной мост Сечени
Ночные
Похожие туры из Будапешта
Круиз
1 час 10 минут 11 секунд
Aboard at daytime: Бюджетный круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€10 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp. , 1052. № 3
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от €72 за человека
Круиз
1.5 часа
Cocktails on board: Коктейль-круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
от 32€28.80 за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании