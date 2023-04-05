Насладившись Будапештом, не забудьте посетить его «ближайшую соседку», красавицу-Вену!

Дорога займет около 3х часов, но время в пути пролетит незаметно, ведь наши профессиональные гиды ознакомят вас кратко с периодом Австро-Венгерской Империи.

А по прибытию в Вену вас ждет 3-часовая автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вене- знакомство с пешеходным центром -незабываемые улицы и площади старого города с их неповторимой архитектурой.

А также вы осмотрите знаменитый дом Хундервассера, « парадную улицу» Вены – Рингштрассе, и прогуляетесть в парке дворца Бельведер. Кроме того, вы увидите своими глазами известный на весь мир, главный символ Австрии — Собор Св. Стефана.

Учитывая, что дегустация торта «Захер» является одним из «обязательных» и очень приятных пунктов программы посещения Вены, предлагаем вам отведать это знаменитое кондитерское изделие в сети кондитерских Aida –именно здесь, по уверению местных готовят именно тот, настоящий торт, с медалькой.

По окончанию, вам будет предоставлено свободное время для покупок или же обеда по вашему усмотрению