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Что вас ожидает:
- Вена
- Хофбург
- Рингштрассе
- Бельведер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Насладившись Будапештом, не забудьте посетить его «ближайшую соседку», красавицу-Вену!
Дорога займет около 3х часов, но время в пути пролетит незаметно, ведь наши профессиональные гиды ознакомят вас кратко с периодом Австро-Венгерской Империи.
А по прибытию в Вену вас ждет 3-часовая автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вене- знакомство с пешеходным центром -незабываемые улицы и площади старого города с их неповторимой архитектурой.
А также вы осмотрите знаменитый дом Хундервассера, « парадную улицу» Вены – Рингштрассе, и прогуляетесть в парке дворца Бельведер. Кроме того, вы увидите своими глазами известный на весь мир, главный символ Австрии — Собор Св. Стефана.
Учитывая, что дегустация торта «Захер» является одним из «обязательных» и очень приятных пунктов программы посещения Вены, предлагаем вам отведать это знаменитое кондитерское изделие в сети кондитерских Aida –именно здесь, по уверению местных готовят именно тот, настоящий торт, с медалькой.
По окончанию, вам будет предоставлено свободное время для покупок или же обеда по вашему усмотрению
по вторникам, с 8:00 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги транспорта
- Услуги гида
- Что не входит
- Возможные входные билеты
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2Завершение: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
- Когда и сколько длится?
- Когда: по вторникам, с 8:00 часовЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На автобусе
Выездные
На весь день
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