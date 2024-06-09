Инна — ваш гид в Будапеште

Провела экскурсии для 2730 туристов

Привет, я Инна! Я влюбилась в Будапешт с первого взгляда. Каждый день этот удивительный город раскрывает мне новые интересные места и загадочные страницы истории. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и своей любовью к венгерской столице!