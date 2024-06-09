Вы пройдёте по мосту Сеченьи и очутитесь на острове Маргит на Дунае.
Прогуляетесь среди пышных растений и познакомитесь с аистами, увидите развалины древнего монастыря и действующую церковь премонстрантов 11 века. И во всём этом великолепии я буду рассказывать захватывающие истории о столице Венгрии!
Прогуляетесь среди пышных растений и познакомитесь с аистами, увидите развалины древнего монастыря и действующую церковь премонстрантов 11 века. И во всём этом великолепии я буду рассказывать захватывающие истории о столице Венгрии!
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке вы полюбуетесь великолепным фонтаном, оцените японский сад с озером, Монумент Столетия и Мост влюблённых. А я расскажу:
- Как родился Будапешт и чем он живёт сегодня
- Почему про бизнес на розах австрийского палатина писали почти все европейские издания
- Как сложилась судьба французского моста Эйфеля
- Что случилось в 13 веке с королём Бела IV и принцессой Маргаритой
- Почему остров Маргит называют сердцем города и как он был затоплен
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе моста Маргит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 2730 туристов
Привет, я Инна! Я влюбилась в Будапешт с первого взгляда. Каждый день этот удивительный город раскрывает мне новые интересные места и загадочные страницы истории. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и своей любовью к венгерской столице!Задать вопрос
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