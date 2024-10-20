12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Балатона и целебные воды Хевиза: путешествие к красоте и исцелению
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно,
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€490 за всё до 7 чел.
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Пейзажи Балатона и целебные воды озера Хевиз (в составе группы)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
€100 за человека
10 часов
Водная прогулка
Целебные воды термального озера Хевиз и живописные берега Балатона
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: понедельник и четверг
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
€500 за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 октября 2024Посетили данную экскурсию 17 октября 2024 года, с нами были ещё две пары и замечательный экскурсовод Елена, и хоть погода в этот день была прохладная день пролетел незаметно в тёплой компании! Понравилось исключительно всё!!! Огромное спасибо.
- AAleksandrs3 мая 2023Понравился деревенский колорит.
- ВВероника21 апреля 2023Замечательная получилась поездка! Елена - просто прекрасный гид! Мы очень ей благодарны за этот день! В общем, всем рекомендую.
- ККатя25 июля 2022Экскурсия полностью соответствовала нашим ожиданиям, посетили все места, о которых мечтали и даже немного больше. На озере Балатон удалось поплавать
- ММихаил18 сентября 2021Мы остановили свое внимание на этом туре, ознакомившись с его маршрутом и программой. После нескольких дней, проведенных в Будапеште в
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Озеро Балатон»
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