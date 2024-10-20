читать дальше

высоком темпе как обзорных, так и очень тематических экскурсий, мы рассчитывали провести день вне городской суеты, на природе и в относительном покое. Наши ожидания оправдались полностью! Этому способствовали неповторимые виды, открывшиеся с набережной курортного Балатонфюред и, особенно холмов полуострова Тихань, неспешные прогулки по улочкам этих милых городков, сопровождаемые комментариями нашего гида Елены Прокофьевой. Не лишним оказалось и посещение хутора Радпуста с его конюшнями и домашним зверинцем, которые подчеркнули атмосферу венгерской провинции и способствовали релаксу в еще большей степени. Посещение старинного винного погреба, предложенные для дегустации разнообразные венгерские вина, обед в ресторане, оформленном в национальном стиле, и его обширное меню, содержащее исключительно национальные блюда, не могли оставить нас равнодушными. Поддержка и комментарии нашего гида Елены, которая, кроме всего прочего, прекрасно разбирается в блюдах национальной кухни, и здесь были очень полезны. Мы вернулись в Будапешт уже затемно, но не чувствовали усталости, и еще долго вспоминали подробности дня, проведенного на венгерском море – Балатоне.