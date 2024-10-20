Озеро Балатон – экскурсии в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «Озеро Балатон» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Магия Балатона и целебные воды Хевиза: путешествие к красоте и исцелению
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Балатона и целебные воды Хевиза: путешествие к красоте и исцелению
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно,
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
490 за всё до 7 чел.
Пейзажи Балатона и целебные воды озера Хевиз (в составе группы)
На автобусе
12 отзывов
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Пейзажи Балатона и целебные воды озера Хевиз (в составе группы)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
100 за человека
Целебные воды термального озера Хевиз и живописные берега Балатона
На автобусе
На теплоходе
1 отзыв
10 часов
Водная прогулка
Целебные воды термального озера Хевиз и живописные берега Балатона
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: понедельник и четверг
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
500 за всё до 7 чел.
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
На автобусе
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
от 380 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2024
    Пейзажи Балатона и целебные воды озера Хевиз (в составе группы)
    Посетили данную экскурсию 17 октября 2024 года, с нами были ещё две пары и замечательный экскурсовод Елена, и хоть погода в этот день была прохладная день пролетел незаметно в тёплой компании! Понравилось исключительно всё!!! Огромное спасибо.
  • A
    Aleksandrs
    3 мая 2023
    Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
    Понравился деревенский колорит.
  • В
    Вероника
    21 апреля 2023
    Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
    Замечательная получилась поездка! Елена - просто прекрасный гид! Мы очень ей благодарны за этот день! В общем, всем рекомендую.
  • К
    Катя
    25 июля 2022
    Магия Балатона и целебные воды Хевиза: путешествие к красоте и исцелению
    Экскурсия полностью соответствовала нашим ожиданиям, посетили все места, о которых мечтали и даже немного больше. На озере Балатон удалось поплавать
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    на supboard, дети были счастливы порезвиться на надувных горках в озере. Увидели множество разных рыб, сделали замечательные фото на память. Обзорная площадка на Тихани добавился ярких эмоций. Хочется верить, что купание в озере Хевис укрепило здоровье:)

  • М
    Михаил
    18 сентября 2021
    Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
    Мы остановили свое внимание на этом туре, ознакомившись с его маршрутом и программой. После нескольких дней, проведенных в Будапеште в
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    высоком темпе как обзорных, так и очень тематических экскурсий, мы рассчитывали провести день вне городской суеты, на природе и в относительном покое. Наши ожидания оправдались полностью! Этому способствовали неповторимые виды, открывшиеся с набережной курортного Балатонфюред и, особенно холмов полуострова Тихань, неспешные прогулки по улочкам этих милых городков, сопровождаемые комментариями нашего гида Елены Прокофьевой. Не лишним оказалось и посещение хутора Радпуста с его конюшнями и домашним зверинцем, которые подчеркнули атмосферу венгерской провинции и способствовали релаксу в еще большей степени. Посещение старинного винного погреба, предложенные для дегустации разнообразные венгерские вина, обед в ресторане, оформленном в национальном стиле, и его обширное меню, содержащее исключительно национальные блюда, не могли оставить нас равнодушными. Поддержка и комментарии нашего гида Елены, которая, кроме всего прочего, прекрасно разбирается в блюдах национальной кухни, и здесь были очень полезны. Мы вернулись в Будапешт уже затемно, но не чувствовали усталости, и еще долго вспоминали подробности дня, проведенного на венгерском море – Балатоне.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Озеро Балатон»

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  1. Магия Балатона и целебные воды Хевиза: путешествие к красоте и исцелению
  2. Пейзажи Балатона и целебные воды озера Хевиз (в составе группы)
  3. Целебные воды термального озера Хевиз и живописные берега Балатона
  4. Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Озеро Балатон" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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