Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз

Большая прогулка вдоль южного берега Балатона с остановками на знаменитых венгерских курортах

Большая прогулка вдоль южного берега Балатона с остановками на знаменитых венгерских курортах.

Шиофок — столица летнего отдыха и родина композитора Имре Кальмана.

В Кестхее осмотрим графское поместье семьи Фештетичей.

Завершим программу купанием в уникальном термальном озере Хевиз.
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз

Что вы увидите 🤩

  • музей Имре Кальмана в Шиофоке
  • музыкальный павильон и памятник Имре Кальману
  • лютеранская церковь архитектора Имре Маковец в Шиофоке
  • католическая церковь Богоматери в Шиофоке
  • водонапорная башня - смотровая площадка в Шиофоке
  • Йокаи вилла и Йокаи парк
  • Главная площадь и выставка скульптур Варга Имре в Шиофоке
  • набережная Балатона
  • поместье семьи Фештетичей в Кестхее
  • термальное озеро Хевиз
Большая прогулка вдоль южного берега Балатона с остановками на знаменитых венгерских курортах. Шиофок — столица летнего отдыха и родина композитора Имре Кальмана. В Кестхее осмотрим графское поместье семьи Фештетичей. Завершим программу купанием в уникальном термальном озере Хевиз.
Шиофок — один из самых известных мест летнего отдыха на Балатоне. Круглый год здесь проходят всевозможные праздники, фестивали и концерты. Город, в котором родился венгерский композитор Имре Кальман — автор всемирно известных оперетт: «Королева чардаша», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и других.
Продолжим наше путешествие по живописным окрестностям северного берега Балатона в Кестхей, в котором осмотрим дворцово-парковый ансамбль семьи Фештетичей. Дворцовый комплекс, сооруженный в середине XVIII века по образцу усадеб французского дворянства, отличается роскошью своего внешнего и внутреннего убранства, являясь одним из самых больших дворцовых сооружений на территории Венгрии.
Завершит нашу программу незабываемое купание в термальном озере Хевиз. Термальное озеро Хевиз, лечебная сила которого была известна еще с римских времен, а в наше время всемирно известно как уникальный бальнеологический курорт. Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и по химическому составу воды. В Европе — единственное, а на планете — второе. Озеро Хевиз расположено в окружении заповедного леса площадью 50 гектаров, что обеспечивает курорту особый, неповторимый целебный микроклимат.
Перед подтверждением экскурсии просим согласовать дату и время экскурсии с гидом
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме - организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
€350
€465

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
  • проезд по платным дорогам
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • билеты на термальное озеро
  • обед
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме - организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
  • Рекомендации
  • Для купания в термальном озере необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, полотенце, резиновые тапочки
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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