Большая прогулка вдоль южного берега Балатона с остановками на знаменитых венгерских курортах. Шиофок — столица летнего отдыха и родина композитора Имре Кальмана. В Кестхее осмотрим графское поместье семьи Фештетичей. Завершим программу купанием в уникальном термальном озере Хевиз.

Шиофок — один из самых известных мест летнего отдыха на Балатоне. Круглый год здесь проходят всевозможные праздники, фестивали и концерты. Город, в котором родился венгерский композитор Имре Кальман — автор всемирно известных оперетт: «Королева чардаша», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра» и других.

Продолжим наше путешествие по живописным окрестностям северного берега Балатона в Кестхей, в котором осмотрим дворцово-парковый ансамбль семьи Фештетичей. Дворцовый комплекс, сооруженный в середине XVIII века по образцу усадеб французского дворянства, отличается роскошью своего внешнего и внутреннего убранства, являясь одним из самых больших дворцовых сооружений на территории Венгрии.

Завершит нашу программу незабываемое купание в термальном озере Хевиз. Термальное озеро Хевиз, лечебная сила которого была известна еще с римских времен, а в наше время всемирно известно как уникальный бальнеологический курорт. Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и по химическому составу воды. В Европе — единственное, а на планете — второе. Озеро Хевиз расположено в окружении заповедного леса площадью 50 гектаров, что обеспечивает курорту особый, неповторимый целебный микроклимат.

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