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«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур

4.8
21 отзыв
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 и архитектурой венгерской столицы ⭐️, взгляните на её глазами местных жителей.

А также побываете на панорамной площадке, откуда открывается отличный вид на весь Будапешт.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €95 за экскурсию

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«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур

Что вы увидите

  • Площадь Вёрёшмарти
  • Площадь Вигадо
  • Набережная Дуная
  • Площадь Сечени
  • Дворец Грешема
  • Гора Геллерт
  • Цепной мост через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Королевский дворец (осмотр снаружи)
  • Крепостная гора
  • Нулевой километр
  • Фуникулер
  • Остров Маргит (вид со смотровой площадки)
  • Собор Матяша (осмотр снаружи)
  • Рыбацкий Бастион
Экскурсия начинается в самом центре Будапешта на Пештской стороне.
Наш маршрут будет проходить через самые красивые 🤩 площади города.
Прогуляемся по набережной, полюбуемся парадным видом ансамбля королевского дворца, увидим Будайскую гору, гору Геллерт, дойдем до здания Парламента.
Цепной мост в Будапеште старинный мост через Дунай, соединяющий две исторические части города. На экскурсии 🧭 вы узнаете интересные сведения о строительстве моста и даже какие шутки сочиняют местные жители о нем.
Поднимемся на гору, где у вас будет прекрасная возможность полюбоваться видом на город 🏙️ с высоты птичьего полета, а так же узнать много интересного об ансамбле Королевского дворца, церкви Матьяша и Рыбацком бастионе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Билеты на общественный транспорт
Начало
🚩 у входа в отель The Ritz-Carlton. Budapest
Место завершения
🏁 по договоренности
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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21 отзыв оставили туристы

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