Экскурсия начинается в самом центре Будапешта на Пештской стороне.

Наш маршрут будет проходить через самые красивые 🤩 площади города.

Прогуляемся по набережной, полюбуемся парадным видом ансамбля королевского дворца, увидим Будайскую гору, гору Геллерт, дойдем до здания Парламента.

Цепной мост в Будапеште старинный мост через Дунай, соединяющий две исторические части города. На экскурсии 🧭 вы узнаете интересные сведения о строительстве моста и даже какие шутки сочиняют местные жители о нем.

Поднимемся на гору, где у вас будет прекрасная возможность полюбоваться видом на город 🏙️ с высоты птичьего полета, а так же узнать много интересного об ансамбле Королевского дворца, церкви Матьяша и Рыбацком бастионе.