Мы прогуляемся по «Елисейским полям» Будапешта – проспекту Андраши, увидим Оперный театр - 3й в мире по акустике, один из самых красивых 🤩 театральных комплексов в мире. Прокатимся на самом старом метро 🚇 континента, увидим главную площадь страны – площадь Героев, на которой также расположены музей 🖼 Изобразительных искусств и Выставочный зал. Прогулявшись до Замка Вайдахуняди, мы загадаем самые сокровенные желания, а потом пройдемся по городскому парку и завершим маршрут у купален Сечени.