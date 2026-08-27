Магия вечернего Сайгона: от старых кварталов до огней на реке
Увидеть, чем живёт город после заката
К ночи Хошимин сбрасывает дневную жару и становится особенно живым.
Вы заглянете на рынок и в индуистский храм, увидите наследие французской эпохи, попробуете местные напитки и блюда, а в финале прокатитесь по реке Сайгон.
Описание экскурсии
Рынок Бен Тхань. Поговорим о торговле в городе. При желании попробуете напитки из местных фруктов.
Храм богини Мариамман. Расскажу об индийской общине города и религиозном разнообразии Сайгона.
Оперный театр и улица Нгуен Хюэ. Перенесёмся в колониальную эпоху: разберёмся, как французы перестраивали Сайгон в 19 веке и почему его называли «Парижем Востока».
Кофе-брейк на берегу реки. Зайдёте в одну из кофеен и попробуете напитки, которые любят местные жители.
Книжная улица Нгуен Ван Бинь. Прогуляемся по современному общественному пространству города и поговорим о сегодняшнем ритме Хошимина.
Собор Сайгонской Богоматери и Центральный почтамт. Рассмотрите знаковые памятники французского наследия и проследите, как колониальное прошлое вписалось в современный город.
Дворец Независимости. Зайдёте внутрь и рассмотрите сохранившиеся интерьеры. Я объясню, почему события 1975 года сделали дворец одним из главных символов объединения страны.
Ужин. Отправимся в аутентичное заведение, чтобы познакомиться с вьетнамской кухней.
Прогулка по реке Сайгон. В финале пересядем на речной трамвайчик и посмотрим на ночной Хошимин с воды.
Я расскажу:
как Сайгон стал крупнейшим экономическим центром страны
какое наследие оставила французская эпоха
как устроена жизнь современного города
как здесь зародился вьетнамский социализм
какие повседневные привычки есть у местных и чем они питаются
Организационные детали
В стоимость включены входные билеты во Дворец Независимости и билеты на речной трамвайчик
Еда и напитки оплачиваются отдельно
При необходимости можно организовать трансфер (уточняйте заранее)
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
$20
Стандартный
$45
Студенты
$35
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На рынке Бен Тхань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 50 минут
Я живу во Вьетнаме и провожу экскурсии по Хошимину, которые помогают не просто увидеть город, а понять его.
По образованию я вьетнамист, изучением страны занимаюсь уже много лет. Прежде всего, я читать дальшеуменьшить
интересуюсь историей, культурой и повседневной жизнью страны, поэтому на прогулках мы говорим не только о зданиях и датах, но и о людях, традициях, религии и событиях, которые сформировали современный Вьетнам. Я стараюсь объяснять сложные вещи простым языком и делать экскурсии живыми и увлекательными.
Мои экскурсии подойдут тем, кто хочет познакомиться с городом глубже, любит задавать вопросы и получать цельное представление о новых местах.
Входит в следующие категории Хошимина
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