Магия вечернего Сайгона: от старых кварталов до огней на реке

Увидеть, чем живёт город после заката
К ночи Хошимин сбрасывает дневную жару и становится особенно живым.

Вы заглянете на рынок и в индуистский храм, увидите наследие французской эпохи, попробуете местные напитки и блюда, а в финале прокатитесь по реке Сайгон.
Магия вечернего Сайгона: от старых кварталов до огней на реке
Магия вечернего Сайгона: от старых кварталов до огней на реке
Магия вечернего Сайгона: от старых кварталов до огней на реке

Описание экскурсии

Рынок Бен Тхань. Поговорим о торговле в городе. При желании попробуете напитки из местных фруктов.

Храм богини Мариамман. Расскажу об индийской общине города и религиозном разнообразии Сайгона.

Оперный театр и улица Нгуен Хюэ. Перенесёмся в колониальную эпоху: разберёмся, как французы перестраивали Сайгон в 19 веке и почему его называли «Парижем Востока».

Кофе-брейк на берегу реки. Зайдёте в одну из кофеен и попробуете напитки, которые любят местные жители.

Книжная улица Нгуен Ван Бинь. Прогуляемся по современному общественному пространству города и поговорим о сегодняшнем ритме Хошимина.

Собор Сайгонской Богоматери и Центральный почтамт. Рассмотрите знаковые памятники французского наследия и проследите, как колониальное прошлое вписалось в современный город.

Дворец Независимости. Зайдёте внутрь и рассмотрите сохранившиеся интерьеры. Я объясню, почему события 1975 года сделали дворец одним из главных символов объединения страны.

Ужин. Отправимся в аутентичное заведение, чтобы познакомиться с вьетнамской кухней.

Прогулка по реке Сайгон. В финале пересядем на речной трамвайчик и посмотрим на ночной Хошимин с воды.

Я расскажу:

  • как Сайгон стал крупнейшим экономическим центром страны
  • какое наследие оставила французская эпоха
  • как устроена жизнь современного города
  • как здесь зародился вьетнамский социализм
  • какие повседневные привычки есть у местных и чем они питаются

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты во Дворец Независимости и билеты на речной трамвайчик
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • При необходимости можно организовать трансфер (уточняйте заранее)

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$20
Стандартный$45
Студенты$35
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На рынке Бен Тхань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 50 минут
Я живу во Вьетнаме и провожу экскурсии по Хошимину, которые помогают не просто увидеть город, а понять его. По образованию я вьетнамист, изучением страны занимаюсь уже много лет. Прежде всего, я
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интересуюсь историей, культурой и повседневной жизнью страны, поэтому на прогулках мы говорим не только о зданиях и датах, но и о людях, традициях, религии и событиях, которые сформировали современный Вьетнам. Я стараюсь объяснять сложные вещи простым языком и делать экскурсии живыми и увлекательными. Мои экскурсии подойдут тем, кто хочет познакомиться с городом глубже, любит задавать вопросы и получать цельное представление о новых местах.

Входит в следующие категории Хошимина

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