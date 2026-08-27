К ночи Хошимин сбрасывает дневную жару и становится особенно живым. Вы заглянете на рынок и в индуистский храм, увидите наследие французской эпохи, попробуете местные напитки и блюда, а в финале прокатитесь по реке Сайгон.

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Описание экскурсии

Рынок Бен Тхань. Поговорим о торговле в городе. При желании попробуете напитки из местных фруктов.

Храм богини Мариамман. Расскажу об индийской общине города и религиозном разнообразии Сайгона.

Оперный театр и улица Нгуен Хюэ. Перенесёмся в колониальную эпоху: разберёмся, как французы перестраивали Сайгон в 19 веке и почему его называли «Парижем Востока».

Кофе-брейк на берегу реки. Зайдёте в одну из кофеен и попробуете напитки, которые любят местные жители.

Книжная улица Нгуен Ван Бинь. Прогуляемся по современному общественному пространству города и поговорим о сегодняшнем ритме Хошимина.

Собор Сайгонской Богоматери и Центральный почтамт. Рассмотрите знаковые памятники французского наследия и проследите, как колониальное прошлое вписалось в современный город.

Дворец Независимости. Зайдёте внутрь и рассмотрите сохранившиеся интерьеры. Я объясню, почему события 1975 года сделали дворец одним из главных символов объединения страны.

Ужин. Отправимся в аутентичное заведение, чтобы познакомиться с вьетнамской кухней.

Прогулка по реке Сайгон. В финале пересядем на речной трамвайчик и посмотрим на ночной Хошимин с воды.

Я расскажу:

как Сайгон стал крупнейшим экономическим центром страны

какое наследие оставила французская эпоха

как устроена жизнь современного города

как здесь зародился вьетнамский социализм

какие повседневные привычки есть у местных и чем они питаются

Организационные детали