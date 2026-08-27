Вместо стандартных исторических фактов мы предлагаем вам непосредственное погружение в культуру Вьетнама. Покажем сказочные уголки с неординарной архитектурой, познакомим с местными вкусами и текстурами. Отвезём в деревню хоббитов и глиняный городок «Лики любви». Побываем на производстве шёлка, а также детально обсудим вьетнамскую кухню.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $580 за экскурсию

Описание экскурсии

Далат с высоты птичьего полёта на живописной канатной дороге и фотостоп на знаменитой балийской арке.

Дегустация кофе la viet. Вы узнаете историю возникновения знаменитого сорта, способы и технологии обжарки, почувствуете себя баристой и приготовите кофе самостоятельно.

Отель Crazy House — не просто знаменит экстравагантной архитектурой, на и занесён в топ-10 самых интересных отелей мира. Каждый его уголок скрывает сюрприз — и редко один.

Пагода битого стекла Линь Фуок, на территории которой расположена самая большая цветочная статуя в мире — 17-метровая Гуанинь.

Прозрачный мост, который словно парит в облаках, открывая захватывающую дух панораму хвойных лесов. Стеклянный пол под ногами обостряет чувство полета и дарит чистый восторг.

Глиняный город «Лики любви». Здесь вас ждут уникальные глиняные скульптуры, каждая из которых рассказывает свою историю о любви.

Шёлковая фабрика XQ в Далате. Вы познакомитесь с производством шёлка и услышите о нём много неожиданного.

Водопад Датанла. Вы увидите красивый каскадный водопад среди джунглей. Рядом — большой Кинг-Конг — яркая фотозона. Можно примерить национальные костюмы и сделать атмосферные фото.

А ещё мы расскажем о местной кухне. Вы узнаете:

Как правильно заваривать чай, который здесь называют «вьетнамским эликсиром», и почему он так популярен среди местных

Почему вьетнамская кухня использует свежие травы и как они влияют на здоровье

Чем отличается традиционный вьетнамский суп из говядины от его западных аналогов

Как готовят популярные уличные блюда и почему именно они раскрывают всю суть вьетнамской кухни

Как сочетание французской и местной кухни породило уникальные блюда, которые невозможно встретить в других странах

Тайминг:

6:00 — выезд из Камрани

8:30 — храм Линь Фуок

9:30 — дегустация кофе la viet

10:30 — отель «Крейзи Хаус»

11:30 — деревня хоббитов

12:30 — обед

13:00 — глиняный город

14:30 — «100 крыш»

15:30 — шёлковая фабрика

16:30 — выезд в Камрань

Тайминг гибкий — время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали