Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Вместо стандартных исторических фактов мы предлагаем вам непосредственное погружение в культуру Вьетнама. Покажем сказочные уголки с неординарной архитектурой, познакомим с местными вкусами и текстурами. Отвезём в деревню хоббитов и глиняный городок «Лики любви». Побываем на производстве шёлка, а также детально обсудим вьетнамскую кухню.
Описание экскурсии
Далат с высоты птичьего полёта на живописной канатной дороге и фотостоп на знаменитой балийской арке.
Дегустация кофе la viet. Вы узнаете историю возникновения знаменитого сорта, способы и технологии обжарки, почувствуете себя баристой и приготовите кофе самостоятельно.
Отель Crazy House — не просто знаменит экстравагантной архитектурой, на и занесён в топ-10 самых интересных отелей мира. Каждый его уголок скрывает сюрприз — и редко один.
Пагода битого стекла Линь Фуок, на территории которой расположена самая большая цветочная статуя в мире — 17-метровая Гуанинь.
Прозрачный мост, который словно парит в облаках, открывая захватывающую дух панораму хвойных лесов. Стеклянный пол под ногами обостряет чувство полета и дарит чистый восторг.
Глиняный город «Лики любви». Здесь вас ждут уникальные глиняные скульптуры, каждая из которых рассказывает свою историю о любви.
Шёлковая фабрика XQ в Далате. Вы познакомитесь с производством шёлка и услышите о нём много неожиданного.
Водопад Датанла. Вы увидите красивый каскадный водопад среди джунглей. Рядом — большой Кинг-Конг — яркая фотозона. Можно примерить национальные костюмы и сделать атмосферные фото.
А ещё мы расскажем о местной кухне. Вы узнаете:
Как правильно заваривать чай, который здесь называют «вьетнамским эликсиром», и почему он так популярен среди местных
Почему вьетнамская кухня использует свежие травы и как они влияют на здоровье
Чем отличается традиционный вьетнамский суп из говядины от его западных аналогов
Как готовят популярные уличные блюда и почему именно они раскрывают всю суть вьетнамской кухни
Как сочетание французской и местной кухни породило уникальные блюда, которые невозможно встретить в других странах
Тайминг:
6:00 — выезд из Камрани 8:30 — храм Линь Фуок 9:30 — дегустация кофе la viet 10:30 — отель «Крейзи Хаус» 11:30 — деревня хоббитов 12:30 — обед 13:00 — глиняный город 14:30 — «100 крыш» 15:30 — шёлковая фабрика 16:30 — выезд в Камрань
Тайминг гибкий — время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты
Дополнительно оплачиваются обед и напитки. Средний чек — $10–15 за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 310 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня.
Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой читать дальшеуменьшить
и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении — север и юг Вьетнама, крупные города.
Всю жизнь работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке.
В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
Входит в следующие категории Камрани
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