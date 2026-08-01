Найдено 4 экскурсии в категории « Фабрики и заводы » в Камрани на русском языке, цены от $300, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На машине Канатная дорога 12 часов 5% Индивидуальная до 3 чел. Из Камрани - к небанальным локациям Далата Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш» Начало: У вашего отеля в Камрани «6:00 — выезд из Камрани8:30 — храм Линь Фуок9:30 — дегустация кофе la viet10:30 — отель «Крейзи Хаус»11:30 — деревня хоббитов12:30 — обед13:00 — глиняный город14:30 — «100 крыш»15:30 — шёлковая фабрика16:30 — выезд в Камрань» от $580 $610 за всё до 3 чел. На машине На катере На микроавтобусе 13 часов Индивидуальная до 13 чел. Из Камрани - в речные джунгли Меконга Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам» «Местные ремёсла: семейная фабрика кокосовых ирисок» от $425 за всё до 13 чел. На машине На микроавтобусе 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Ваш день в Далате - старт из Камрани От французских кварталов до кофейных плантаций «13:10–13:30 — шёлковая фабрика» от $450 за всё до 3 чел. На машине Прогулки на каяках 7 часов Фотопрогулка до 4 чел. Водопады Бахо для активных: каяки, тарзанка и качели над водой Отправиться из Камрани к каскадам, озёрам и скалам посреди джунглей «Водопады Бахо не для тихих прогулок: скалы сжимают реку, вода разбивается о камни, рождая бурные потоки и тихие заводи» от $300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Камрани

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