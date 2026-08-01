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Индивидуальная
до 3 чел.
Из Камрани - к небанальным локациям Далата
Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Начало: У вашего отеля в Камрани
«6:00 — выезд из Камрани8:30 — храм Линь Фуок9:30 — дегустация кофе la viet10:30 — отель «Крейзи Хаус»11:30 — деревня хоббитов12:30 — обед13:00 — глиняный город14:30 — «100 крыш»15:30 — шёлковая фабрика16:30 — выезд в Камрань»
29 авг в 06:00
30 авг в 06:00
от $580
$610 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
«Местные ремёсла: семейная фабрика кокосовых ирисок»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
от $425 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш день в Далате - старт из Камрани
От французских кварталов до кофейных плантаций
«13:10–13:30 — шёлковая фабрика»
29 авг в 05:00
30 авг в 05:00
от $450 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Водопады Бахо для активных: каяки, тарзанка и качели над водой
Отправиться из Камрани к каскадам, озёрам и скалам посреди джунглей
«Водопады Бахо не для тихих прогулок: скалы сжимают реку, вода разбивается о камни, рождая бурные потоки и тихие заводи»
29 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.
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