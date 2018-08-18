Природа и пейзажи южного Вьетнама Ваше путешествие начнется в Белых песчаных дюнах. Вы окажетесь в настоящей пустыне, где сможете покататься на квадроциклах, а потом и полюбоваться цветением лотосов на озере рядом с дюнами. Возле Ручья Фей, где по местной легенде обитают волшебные феи, вы совершите босую прогулку прямо по мелкому ручейку. Он идет вдоль джунглей и песчаных гор и ведет к небольшому водопаду. По дороге туда вы познакомитесь с очаровательными обитателями местной фауны. Кроме того, вас ждет подъем по канатной дороге на гору Таку высотой 694 метра. С нее открываются потрясающий вид на Южно-Китайское море и пейзажи Южного Вьетнама.
Самая большая статуя лежачего Будды в Юго-Восточной Азии На горе Таку вы увидите знаменитую 49-метровую статую Будды, увидите действующий храм, в котором живут монахи, и пагоды, к которым буддисты совершают паломничество. Для них гора Таку — культовое место, и вы сможете познакомиться с одной из наиболее значимых святынь для буддистов, а также узнать об особенностях буддизма во Вьетнаме.
Немного истории Вы также побываете в одном из самых знаменитых исторических мест во всей провинции: на маяке Ке Га. История маяка тесно связана с колониальным периодом Вьетнама, когда страна была в зависимости от Франции. Именно французы построили этот маяк, чтобы морякам было проще ориентироваться в прибрежных водах. Сейчас это туристическая достопримечательность и повод затронуть некоторые значимые эпохи страны.
Нетуристические кафешки В завершении экскурсии мы отведем вас с один из нетуристических ресторанов, где вы попробуете традиционные вьетнамские блюда, которые едят сами вьетнамцы. Мы с радостью поможем вам разобраться в меню и определиться с выбором.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 26 лет и уже больше года я живу во Вьетнаме. За это время мы с мужем объехали почти всю страну и, влюбившись в ее колорит, хотим дать возможность другим путешественникам взглянуть на Вьетнам нашими глазами.
Экскурсия ооооочень понравилась. Достопримечательности района Биньтхуан находятся не так далеко по меркам Европейцев, но что бы добраться до них во Вьетнаме, требуется в 3 раза больше времени. Средняя скорость передвижения по Вьетнаму, наверное не привышает 30 км/час. Наш гид, Владимир, прикольно, здраво и не занудно рассказывал о себе, о достопримечательностях и отвечал на наши многочисленные вопросы. Информации было много, но она не раздражала, ибо это было именно то что нас самих интересовало. Виды - просто офигенные! Редкое сочетание тропической ростительности и песчаных дюн. В основном, пейзаж унылый - фермы, дома/кафе у дороги и грязь по сторонам. Но те немногие достопримечательности, что есть - перекрывают недостатки и делают прибывание интересным. Еда - почти всегда вкусная, питались в основном, морепродуктами, которые в местных кафешках стоят копейки. Тот же самый набор продуктов в 4* гостинице стоил нам в 5 раз дороже. При том, на улице, всегда тебя и лучше поймут и вкуснее накормят.
Одним словом, большое спасибо - Вове! Мы не впервый раз берем гидов и побывали в 50-ти странах, где пользовались услугами данного сайта, и могу прямо заявить, что главное не знание материала и умение его излагать, а харизма! Она либо есть, либо нет! В данном случае, у Владимира, она есть, и экскурсия от этого только приобретает!