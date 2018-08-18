Провинция Биньтхуан известна своим курортом Муй Не, куда приезжают со всего света любители водных видов спорта, так как эта небольшая деревушка — Мекка для кайтсерферинга. Однако немногие путешественники знают о необычных и красивых окрестностях Муй Не, которые не так давно стали доступны для посещения. Вы увидите абсолютно разные пейзажи южного Вьетнама от пустыни до моря, от джунглей до гор, увидите статую лежащего Будды, познакомитесь с историей колониального периода Вьетнама, а в завершении поужинаете в традиционном вьетнамском кафе.

Что вас ожидает

Природа и пейзажи южного Вьетнама

Ваше путешествие начнется в Белых песчаных дюнах. Вы окажетесь в настоящей пустыне, где сможете покататься на квадроциклах, а потом и полюбоваться цветением лотосов на озере рядом с дюнами. Возле Ручья Фей, где по местной легенде обитают волшебные феи, вы совершите босую прогулку прямо по мелкому ручейку. Он идет вдоль джунглей и песчаных гор и ведет к небольшому водопаду. По дороге туда вы познакомитесь с очаровательными обитателями местной фауны. Кроме того, вас ждет подъем по канатной дороге на гору Таку высотой 694 метра. С нее открываются потрясающий вид на Южно-Китайское море и пейзажи Южного Вьетнама.

Самая большая статуя лежачего Будды в Юго-Восточной Азии

На горе Таку вы увидите знаменитую 49-метровую статую Будды, увидите действующий храм, в котором живут монахи, и пагоды, к которым буддисты совершают паломничество. Для них гора Таку — культовое место, и вы сможете познакомиться с одной из наиболее значимых святынь для буддистов, а также узнать об особенностях буддизма во Вьетнаме.

Немного истории

Вы также побываете в одном из самых знаменитых исторических мест во всей провинции: на маяке Ке Га. История маяка тесно связана с колониальным периодом Вьетнама, когда страна была в зависимости от Франции. Именно французы построили этот маяк, чтобы морякам было проще ориентироваться в прибрежных водах. Сейчас это туристическая достопримечательность и повод затронуть некоторые значимые эпохи страны.

Нетуристические кафешки

В завершении экскурсии мы отведем вас с один из нетуристических ресторанов, где вы попробуете традиционные вьетнамские блюда, которые едят сами вьетнамцы. Мы с радостью поможем вам разобраться в меню и определиться с выбором.