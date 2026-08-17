Вы посмотрите сразу на несколько сторон Нячанга. Вас ждёт царство мореходов Чампа, чьей богине до сих пор несут фрукты, буддийский город под статуей и французская готика из серого камня посреди тропиков. А ещё вы поймёте, почему этот город называют кофейной столицей Вьетнама, и сравните вкус сразу двух вариантов кофе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — сбор из отелей

9:00 — башни Понагар. Им больше тысячи лет, и в них до сих пор молятся. Мы расскажем, кто такие чамы, куда исчезло их царство и почему его богине до сих пор несут фрукты и благовония

10:00 — сад камней «Хон Чонг». Гранитные глыбы над заливом и «отпечаток ладони великана» на валуне. Есть две версии того, как сюда попали эти камни: легенда и геология. Вы услышите обе и сами решите, во что верить

11:00 — пагода Лонгшон. После подъёма по 193 ступеням вы увидите Большого Будду — скульптуру высотой 14 метров, которую построили в память о погибших монахах. У постамента — семь фигур буддийских мучеников. Вы узнаете, что означает жест статуи и какая драматичная история скрыта в её основании

12:15 — католический собор. Французская готика из серого камня посреди тропиков. По проекту священника Луи Валле кладку собрали из цементного кирпича с дроблёным камнем, который делали прямо на месте. У собора поговорим о французском следе: в архитектуре, языке и привычках

13:30–14:00 — кофейня в центре. Попробуете два разных кофе, которые варят из одного зерна. Классический фильтр, капля за каплей, — так его пьют по всей стране. И спешелти на воронке с чистым вкусом местной арабики, который делают вьетнамские бариста и обжарщики сегодня. Сравним и обсудим

Организационные детали