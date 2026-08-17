Башни Понагар, сад камней «Хон Чонг» и пагода Лонгшон в Нячанге
Увидеть кирпичные башни тысячелетней давности, 14-метрового Будду и французскую готику в тропиках
Вы посмотрите сразу на несколько сторон Нячанга.
Вас ждёт царство мореходов Чампа, чьей богине до сих пор несут фрукты, буддийский город под статуей и французская готика из серого камня посреди тропиков.
А ещё вы поймёте, почему этот город называют кофейной столицей Вьетнама, и сравните вкус сразу двух вариантов кофе.
Описание экскурсии
8:00 — сбор из отелей
9:00 — башни Понагар. Им больше тысячи лет, и в них до сих пор молятся. Мы расскажем, кто такие чамы, куда исчезло их царство и почему его богине до сих пор несут фрукты и благовония
10:00 — сад камней «Хон Чонг». Гранитные глыбы над заливом и «отпечаток ладони великана» на валуне. Есть две версии того, как сюда попали эти камни: легенда и геология. Вы услышите обе и сами решите, во что верить
11:00 — пагода Лонгшон. После подъёма по 193 ступеням вы увидите Большого Будду — скульптуру высотой 14 метров, которую построили в память о погибших монахах. У постамента — семь фигур буддийских мучеников. Вы узнаете, что означает жест статуи и какая драматичная история скрыта в её основании
12:15 — католический собор. Французская готика из серого камня посреди тропиков. По проекту священника Луи Валле кладку собрали из цементного кирпича с дроблёным камнем, который делали прямо на месте. У собора поговорим о французском следе: в архитектуре, языке и привычках
13:30–14:00 — кофейня в центре. Попробуете два разных кофе, которые варят из одного зерна. Классический фильтр, капля за каплей, — так его пьют по всей стране. И спешелти на воронке с чистым вкусом местной арабики, который делают вьетнамские бариста и обжарщики сегодня. Сравним и обсудим
Организационные детали
Едем на автомобиле с кондиционером, детских кресел нет. Обратного развоза после кофейни нет
В стоимость входят билеты на все объекты, вода в машине и дегустация кофе
Дополнительно по желанию оплачиваются обед, авторская подача кофе и десерты
Особой физподготовки не нужно, но на маршруте два подъёма по лестнице — учитывайте, если ходьба по ступеням даётся тяжело
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$60
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1307 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
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