Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга

Отправиться в горные регионы Вьетнама и раскрыть страну по-новому

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Горные регионы Вьетнама покорят вас своей аутентичностью.

Первый день мы проведём в провинции Даклак с озером, рисовыми террасами и матриархальными племенами мнонгов. Второй день — в городе Далат и его окрестностях. Вы погуляете по кофейным плантациям, полям гортензий, долине Любви и Глиняной деревне. А ещё посетите невероятный музей-отель «Сумасшедший дом».
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Провинция Даклак

07:30 Выезд из Нячанга
12:00 Прибытие в провинцию Даклак. Она славится живописными пейзажами: рисовыми полями, каучуковыми лесами, джунглями и кофейными плантациями.
13:00 Озеро Лак
14:00 Поселение матриархального племени мнонгов. Вы познакомитесь с их культурой и бытом. Посмотрите традиционные танцы и попробуете местное вино.
19:00 Переезд в Далат, ужин и ночь в отеле

День 2. Далат и окрестности

08:00 Завтрак и выезд из отеля
09:00 Музей-отель «Сумасшедший дом». Вы посетите действующий отель, построенный в виде сказочных пещер. Их украшают мифические животные, ветки деревьев и лианы.
11:00 Глиняная деревня. Парк с необычными глиняными домами и скульптурами.
13:00 Долина Любви. Живописный парк с цветами, озером и зелёными лабиринтами.
14:30 Кофейные плантации и мастерская. Вы увидите процесс обработки зёрен и приготовления кофе. А также оцените его вкус.
16:00 Поля гортензий. Вы полюбуетесь этими чудесными полевыми цветами.
20:30 Возвращение в Нячанг

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено: кондиционированный транспорт (автомобиль или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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