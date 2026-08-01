Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Горные регионы Вьетнама покорят своей аутентичностью.
Первый день пройдет в провинции Даклак, где вы увидите озеро Лак, рисовые террасы и познакомитесь с культурой матриархального племени мнонгов.
Второй день проведете в Далате, где читать дальшеуменьшить
посетите музей-отель «Сумасшедший дом», кофейные плантации, поля гортензий и долину Любви. В стоимость экскурсии включены транспорт с кондиционером, все входные билеты и ночь в отеле 3*. Питание оплачивается дополнительно. Экскурсию проведет русскоговорящий гид. Забронируйте это увлекательное путешествие и насладитесь незабываемыми впечатлениями
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные горные пейзажи
🏞️ Озеро Лак и рисовые террасы
🧑🤝🧑 Знакомство с культурой мнонгов
🏰 Визит в музей-отель «Сумасшедший дом»
🌸 Поля гортензий и долина Любви
☕ Посещение кофейных плантаций
Что можно увидеть
Озеро Лак
Поселение мнонгов
Музей-отель «Сумасшедший дом»
Глиняная деревня
Долина Любви
Кофейные плантации
Поля гортензий
Описание экскурсии
День 1. Провинция Даклак
07:30 Выезд из Нячанга 12:00 Прибытие в провинцию Даклак. Она славится живописными пейзажами: рисовыми полями, каучуковыми лесами, джунглями и кофейными плантациями. 13:00 Озеро Лак 14:00 Поселение матриархального племени мнонгов. Вы познакомитесь с их культурой и бытом. Посмотрите традиционные танцы и попробуете местное вино. 19:00 Переезд в Далат, ужин и ночь в отеле
День 2. Далат и окрестности
08:00 Завтрак и выезд из отеля 09:00 Музей-отель «Сумасшедший дом». Вы посетите действующий отель, построенный в виде сказочных пещер. Их украшают мифические животные, ветки деревьев и лианы. 11:00 Глиняная деревня. Парк с необычными глиняными домами и скульптурами. 13:00 Долина Любви. Живописный парк с цветами, озером и зелёными лабиринтами. 14:30 Кофейные плантации и мастерская. Вы увидите процесс обработки зёрен и приготовления кофе. А также оцените его вкус. 16:00 Поля гортензий. Вы полюбуетесь этими чудесными полевыми цветами. 20:30 Возвращение в Нячанг
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость включено: кондиционированный транспорт (автомобиль или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день
Питание оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга»