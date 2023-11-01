Отправиться в горные регионы Вьетнама и раскрыть страну по-новому
Первый день мы проведём в провинции Даклак с озером, рисовыми террасами и матриархальными племенами мнонгов. Второй день — в городе Далат и его окрестностях. Вы погуляете по кофейным плантациям, полям гортензий, долине Любви и Глиняной деревне. А ещё посетите невероятный музей-отель «Сумасшедший дом».
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даты
Описание
Что вас ожидает
День 1. Провинция Даклак
07:30 Выезд из Нячанга
12:00 Прибытие в провинцию Даклак. Она славится живописными пейзажами: рисовыми полями, каучуковыми лесами, джунглями и кофейными плантациями.
13:00 Озеро Лак
14:00 Поселение матриархального племени мнонгов. Вы познакомитесь с их культурой и бытом. Посмотрите традиционные танцы и попробуете местное вино.
19:00 Переезд в Далат, ужин и ночь в отеле
День 2. Далат и окрестности
08:00 Завтрак и выезд из отеля
09:00 Музей-отель «Сумасшедший дом». Вы посетите действующий отель, построенный в виде сказочных пещер. Их украшают мифические животные, ветки деревьев и лианы.
11:00 Глиняная деревня. Парк с необычными глиняными домами и скульптурами.
13:00 Долина Любви. Живописный парк с цветами, озером и зелёными лабиринтами.
14:30 Кофейные плантации и мастерская. Вы увидите процесс обработки зёрен и приготовления кофе. А также оцените его вкус.
16:00 Поля гортензий. Вы полюбуетесь этими чудесными полевыми цветами.
20:30 Возвращение в Нячанг
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- В стоимость включено: кондиционированный транспорт (автомобиль или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.