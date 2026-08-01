Горные регионы Вьетнама покорят своей аутентичностью.Первый день пройдет в провинции Даклак, где вы увидите озеро Лак, рисовые террасы и познакомитесь с культурой матриархального племени мнонгов.Второй день проведете в Далате, где

посетите музей-отель «Сумасшедший дом», кофейные плантации, поля гортензий и долину Любви. В стоимость экскурсии включены транспорт с кондиционером, все входные билеты и ночь в отеле 3*. Питание оплачивается дополнительно. Экскурсию проведет русскоговорящий гид. Забронируйте это увлекательное путешествие и насладитесь незабываемыми впечатлениями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1. Провинция Даклак

07:30 Выезд из Нячанга

12:00 Прибытие в провинцию Даклак. Она славится живописными пейзажами: рисовыми полями, каучуковыми лесами, джунглями и кофейными плантациями.

13:00 Озеро Лак

14:00 Поселение матриархального племени мнонгов. Вы познакомитесь с их культурой и бытом. Посмотрите традиционные танцы и попробуете местное вино.

19:00 Переезд в Далат, ужин и ночь в отеле

День 2. Далат и окрестности

08:00 Завтрак и выезд из отеля

09:00 Музей-отель «Сумасшедший дом». Вы посетите действующий отель, построенный в виде сказочных пещер. Их украшают мифические животные, ветки деревьев и лианы.

11:00 Глиняная деревня. Парк с необычными глиняными домами и скульптурами.

13:00 Долина Любви. Живописный парк с цветами, озером и зелёными лабиринтами.

14:30 Кофейные плантации и мастерская. Вы увидите процесс обработки зёрен и приготовления кофе. А также оцените его вкус.

16:00 Поля гортензий. Вы полюбуетесь этими чудесными полевыми цветами.

20:30 Возвращение в Нячанг

Организационные детали