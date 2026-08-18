В Далате можно провести целый день — и всё равно не познакомиться со всеми достопримечательностями. Мы выделим пять главных: водопад Датанла в тропическом лесу, самый красивый железнодорожный вокзал страны, пагоду Линь Фуок, украшенную мозаикой из битого стекла, причудливый Крейзи-хаус и площадь Лам Вьен на берегу живописного озера Сюан Хыонг.

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Описание экскурсии

5:00 — выезд из Нячанга

Заберём вас из отеля ранним утром, чтобы приехать в Далат до основных туристических групп. Для гостей из Камрани выезд в 4:30.

5:50–6:15 — завтрак

Небольшая остановка для завтрака и отдыха перед горным серпантином.

8:30–9:30 — водопад Датанла и альпийские горки

Побываем у одного из самых известных водопадов Далата. По желанию можно спуститься к нему на знаменитых альпийских горках через сосновый лес.

9:45–10:45 — Крейзи-хаус (Crazy House)

Увидим знаменитое здание-скульптуру архитектора Данг Вьет Нга, работа над которым продолжается до сих пор. Причудливые лестницы и переходы сделали Крейзи-хаус одной из визитных карточек Далата.

11:00–11:45 — исторический железнодорожный вокзал

Познакомимся с одним из главных архитектурных символов города и наследием французской колониальной эпохи. Вокзал построили в 1930-х годах по проекту французского архитектора Реверона, а образцом послужил вокзал Довиль-Трувиль в Нормандии.

12:00–12:45 — обед

Отдохнём и пообедаем блюдами традиционной вьетнамской кухни.

12:55–13:15 — площадь Лам Вьен

Увидим современный символ Далата на берегу озера Сюан Хыонг. Здесь находятся знаменитые стеклянные конструкции в форме цветка артишока и подсолнуха.

13:30–14:00 — пагода Линь Фуок

Посетим знаменитый Бутылочный храм, украшенный миллионами фрагментов керамики и стекла. Здесь находятся один из крупнейших колоколов Вьетнама и самый длинный стеклянный дракон в стране.

По пути поговорим об истории появления Далата, его французской архитектуре и колониальном наследии, буддийских традициях и современной жизни горного курорта.

14:00 — выезд из Далата

Отправимся обратно в Нячанг по живописной горной дороге.

17:00 — возвращение в отели Нячанга

Для путешественников из Камрани — около 17:30.

Организационные детали