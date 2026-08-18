Путешествие из Нячанга и Камрани в формате «всё включено»
В Далате можно провести целый день — и всё равно не познакомиться со всеми достопримечательностями.
Мы выделим пять главных: водопад Датанла в тропическом лесу, самый красивый железнодорожный вокзал страны, пагоду Линь Фуок, украшенную мозаикой из битого стекла, причудливый Крейзи-хаус и площадь Лам Вьен на берегу живописного озера Сюан Хыонг.
Описание экскурсии
5:00 — выезд из Нячанга
Заберём вас из отеля ранним утром, чтобы приехать в Далат до основных туристических групп. Для гостей из Камрани выезд в 4:30.
5:50–6:15 — завтрак
Небольшая остановка для завтрака и отдыха перед горным серпантином.
8:30–9:30 — водопад Датанла и альпийские горки
Побываем у одного из самых известных водопадов Далата. По желанию можно спуститься к нему на знаменитых альпийских горках через сосновый лес.
9:45–10:45 — Крейзи-хаус (Crazy House)
Увидим знаменитое здание-скульптуру архитектора Данг Вьет Нга, работа над которым продолжается до сих пор. Причудливые лестницы и переходы сделали Крейзи-хаус одной из визитных карточек Далата.
11:00–11:45 — исторический железнодорожный вокзал
Познакомимся с одним из главных архитектурных символов города и наследием французской колониальной эпохи. Вокзал построили в 1930-х годах по проекту французского архитектора Реверона, а образцом послужил вокзал Довиль-Трувиль в Нормандии.
12:00–12:45 — обед
Отдохнём и пообедаем блюдами традиционной вьетнамской кухни.
12:55–13:15 — площадь Лам Вьен
Увидим современный символ Далата на берегу озера Сюан Хыонг. Здесь находятся знаменитые стеклянные конструкции в форме цветка артишока и подсолнуха.
13:30–14:00 — пагода Линь Фуок
Посетим знаменитый Бутылочный храм, украшенный миллионами фрагментов керамики и стекла. Здесь находятся один из крупнейших колоколов Вьетнама и самый длинный стеклянный дракон в стране.
По пути поговорим об истории появления Далата, его французской архитектуре и колониальном наследии, буддийских традициях и современной жизни горного курорта.
14:00 — выезд из Далата
Отправимся обратно в Нячанг по живописной горной дороге.
17:00 — возвращение в отели Нячанга
Для путешественников из Камрани — около 17:30.
Организационные детали
Едем на микроавтобусах Hyundai Solati, Mercedes Sprinter или Kia Carnival
В стоимость включены завтрак, обед, все входные билеты, катание на горке, питьевая вода
Из-за продолжительности поездка может быть утомительна для совсем маленьких детей или гостей с ограничениями по здоровью
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу во Вьетнаме с 2012 года и за это время объехал страну вдоль и поперёк, изучая её культуру и особенности.
С 2013 года работаю гидом. За годы работы я собрал читать дальшеуменьшить
сплочённую команду профессионалов: мы успешно работаем вместе уже более 3 лет и придерживаемся единых высоких стандартов сервиса.
Нам нравится показывать места вне стандартных туристических маршрутов и делиться деталями, которые делают Вьетнам уникальным.
Наша цель — сделать ваше путешествие удобным, интересным и запоминающимся.
Отдельно организую тандемные полёты на параплане и парамоторе над Нячангом. Работаю с сертифицированными пилотами и беру на себя всю логистику (трансфер, бронирование, координацию), чтобы вы просто наслаждались видом сверху.
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