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Далат без шопинга: водопад Датанла и Крейзи-хаус - из Нячанга и Камрани

С дегустацией кофе на плантации и катанием на альпийских горках (всё включено)
Предлагаем вам провести день в Далате спокойно и с удовольствием — увидеть главные достопримечательности, не теряя часы в магазинах и не толкаясь в толпе.

Вы посетите Глиняную деревню, где целые улицы,
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дома, старинные машины и даже лошади в полный рост вылеплены из обожжённой глины.

Увидите Поток фей — водопад Датанла, а также необычную виллу Ханг Нга — она же Лунный дом, она же Крейзи-хаус.

Далат без шопинга: водопад Датанла и Крейзи-хаус - из Нячанга и Камрани
Далат без шопинга: водопад Датанла и Крейзи-хаус - из Нячанга и Камрани
Далат без шопинга: водопад Датанла и Крейзи-хаус - из Нячанга и Камрани

Описание экскурсии

5:00 — выезд из Нячанга

Заберём вас из отеля ранним утром, чтобы приехать в Далат до основного потока туристов и провести день без спешки и толп. Для гостей из Камрани выезд в 4:30.

5:50–6:15 — завтрак

Небольшая остановка перед горным перевалом.

8:30–9:30 — водопад Датанла и альпийские горки

Начнём с самой динамичной части программы. Спустимся на альпийских горках протяжённостью около 2,5 км через сосновый лес и джунгли к трёхуровневому водопаду Датанла. Внизу будет время погулять и сделать фотографии, а затем на горках поднимемся обратно.

Название Датанла на языке коренного народа кхо означает «под листьями есть вода». По легенде, здесь любили купаться феи, поэтому у водопада есть и второе имя — Поток фей.

9:45–10:45 — Глиняная деревня (Clay Village)

Побываем в необычном тематическом городке, где целые улицы, дома, старинные машины, животные и другие объекты созданы из обожжённой глины. Среди самых известных композиций — «Лики любви».

11:00–12:00 — Крейзи-хаус (Crazy House)

Здание-скульптура, которое сложно назвать обычным отелем: лестницы, похожие на корни деревьев, вьются вокруг витражных окон, а входы в комнаты напоминают пещеры сказочных существ.

Крейзи-хаус спроектировала Данг Вьет Нга, выпускница Московского архитектурного института. Строительство началось в 1990 году и продолжается до сих пор — сама архитектор называет дом «живым организмом». Официальное название здания — вилла Ханг Нга, или Лунный дом.

12:10–12:55 — обед

Пообедаем блюдами традиционной вьетнамской кухни.

13:05–13:30 — пагода Золотого Будды

После активной части дня отправимся в спокойное и атмосферное место, где познакомимся с буддийской культурой.

13:35–14:00 — дегустация на кофейной плантации

Вы побываете на настоящей плантации, где попробуете разные сорта вьетнамской арабики и узнаете секреты традиционного заваривания кофе через фин.

По пути поговорим о самом Далате. Город появился в начале 20 века как горный курорт для французских колонизаторов — отсюда европейская архитектура и прозвища «маленький Париж» и «вьетнамская Швейцария».

14:00 — выезд из Далата

Отправимся обратно по горному серпантину.

17:00 — возвращение в отели Нячанга

Для путешественников из Камрани — около 17:30.

Организационные детали

  • Едем на микроавтобусах Hyundai Solati, Mercedes Sprinter или Kia Carnival
  • В стоимость включены завтрак, обед, дегустация кофе, катание на горке, питьевая вода
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник и пятницу в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу во Вьетнаме с 2012 года и за это время объехал страну вдоль и поперёк, изучая её культуру и особенности. С 2013 года работаю гидом. За годы работы я собрал
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сплочённую команду профессионалов: мы успешно работаем вместе уже более 3 лет и придерживаемся единых высоких стандартов сервиса. Нам нравится показывать места вне стандартных туристических маршрутов и делиться деталями, которые делают Вьетнам уникальным. Наша цель — сделать ваше путешествие удобным, интересным и запоминающимся. Отдельно организую тандемные полёты на параплане и парамоторе над Нячангом. Работаю с сертифицированными пилотами и беру на себя всю логистику (трансфер, бронирование, координацию), чтобы вы просто наслаждались видом сверху.

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