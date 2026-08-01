Вы посетите Глиняную деревню, где целые улицы,
Описание экскурсии
5:00 — выезд из Нячанга
Заберём вас из отеля ранним утром, чтобы приехать в Далат до основного потока туристов и провести день без спешки и толп. Для гостей из Камрани выезд в 4:30.
5:50–6:15 — завтрак
Небольшая остановка перед горным перевалом.
8:30–9:30 — водопад Датанла и альпийские горки
Начнём с самой динамичной части программы. Спустимся на альпийских горках протяжённостью около 2,5 км через сосновый лес и джунгли к трёхуровневому водопаду Датанла. Внизу будет время погулять и сделать фотографии, а затем на горках поднимемся обратно.
Название Датанла на языке коренного народа кхо означает «под листьями есть вода». По легенде, здесь любили купаться феи, поэтому у водопада есть и второе имя — Поток фей.
9:45–10:45 — Глиняная деревня (Clay Village)
Побываем в необычном тематическом городке, где целые улицы, дома, старинные машины, животные и другие объекты созданы из обожжённой глины. Среди самых известных композиций — «Лики любви».
11:00–12:00 — Крейзи-хаус (Crazy House)
Здание-скульптура, которое сложно назвать обычным отелем: лестницы, похожие на корни деревьев, вьются вокруг витражных окон, а входы в комнаты напоминают пещеры сказочных существ.
Крейзи-хаус спроектировала Данг Вьет Нга, выпускница Московского архитектурного института. Строительство началось в 1990 году и продолжается до сих пор — сама архитектор называет дом «живым организмом». Официальное название здания — вилла Ханг Нга, или Лунный дом.
12:10–12:55 — обед
Пообедаем блюдами традиционной вьетнамской кухни.
13:05–13:30 — пагода Золотого Будды
После активной части дня отправимся в спокойное и атмосферное место, где познакомимся с буддийской культурой.
13:35–14:00 — дегустация на кофейной плантации
Вы побываете на настоящей плантации, где попробуете разные сорта вьетнамской арабики и узнаете секреты традиционного заваривания кофе через фин.
По пути поговорим о самом Далате. Город появился в начале 20 века как горный курорт для французских колонизаторов — отсюда европейская архитектура и прозвища «маленький Париж» и «вьетнамская Швейцария».
14:00 — выезд из Далата
Отправимся обратно по горному серпантину.
17:00 — возвращение в отели Нячанга
Для путешественников из Камрани — около 17:30.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусах Hyundai Solati, Mercedes Sprinter или Kia Carnival
- В стоимость включены завтрак, обед, дегустация кофе, катание на горке, питьевая вода
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и пятницу в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$110