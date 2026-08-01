Предлагаем вам провести день в Далате спокойно и с удовольствием — увидеть главные достопримечательности, не теряя часы в магазинах и не толкаясь в толпе.Вы посетите Глиняную деревню, где целые улицы,

дома, старинные машины и даже лошади в полный рост вылеплены из обожжённой глины. Увидите Поток фей — водопад Датанла, а также необычную виллу Ханг Нга — она же Лунный дом, она же Крейзи-хаус.

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Описание экскурсии

5:00 — выезд из Нячанга

Заберём вас из отеля ранним утром, чтобы приехать в Далат до основного потока туристов и провести день без спешки и толп. Для гостей из Камрани выезд в 4:30.

5:50–6:15 — завтрак

Небольшая остановка перед горным перевалом.

8:30–9:30 — водопад Датанла и альпийские горки

Начнём с самой динамичной части программы. Спустимся на альпийских горках протяжённостью около 2,5 км через сосновый лес и джунгли к трёхуровневому водопаду Датанла. Внизу будет время погулять и сделать фотографии, а затем на горках поднимемся обратно.

Название Датанла на языке коренного народа кхо означает «под листьями есть вода». По легенде, здесь любили купаться феи, поэтому у водопада есть и второе имя — Поток фей.

9:45–10:45 — Глиняная деревня (Clay Village)

Побываем в необычном тематическом городке, где целые улицы, дома, старинные машины, животные и другие объекты созданы из обожжённой глины. Среди самых известных композиций — «Лики любви».

11:00–12:00 — Крейзи-хаус (Crazy House)

Здание-скульптура, которое сложно назвать обычным отелем: лестницы, похожие на корни деревьев, вьются вокруг витражных окон, а входы в комнаты напоминают пещеры сказочных существ.

Крейзи-хаус спроектировала Данг Вьет Нга, выпускница Московского архитектурного института. Строительство началось в 1990 году и продолжается до сих пор — сама архитектор называет дом «живым организмом». Официальное название здания — вилла Ханг Нга, или Лунный дом.

12:10–12:55 — обед

Пообедаем блюдами традиционной вьетнамской кухни.

13:05–13:30 — пагода Золотого Будды

После активной части дня отправимся в спокойное и атмосферное место, где познакомимся с буддийской культурой.

13:35–14:00 — дегустация на кофейной плантации

Вы побываете на настоящей плантации, где попробуете разные сорта вьетнамской арабики и узнаете секреты традиционного заваривания кофе через фин.

По пути поговорим о самом Далате. Город появился в начале 20 века как горный курорт для французских колонизаторов — отсюда европейская архитектура и прозвища «маленький Париж» и «вьетнамская Швейцария».

14:00 — выезд из Далата

Отправимся обратно по горному серпантину.

17:00 — возвращение в отели Нячанга

Для путешественников из Камрани — около 17:30.

Организационные детали