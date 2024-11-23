Морская прогулка по Южным островам Нячанга

Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции
Путешествие по южным островам Вьетнама подарит незабываемые впечатления.

Во время морской прогулки можно насладиться живописными видами, поплавать с маской и трубкой возле острова Хон Че, а также понаблюдать за тропическими рыбками
читать дальше

и кораллами.

В бухте острова Хон Там ожидают тропические пейзажи и прозрачная вода, где можно поплавать или позагорать.

В завершение тура посетите плавучую рыбацкую деревню и отведайте вкуснейший обед из морепродуктов и блюд вьетнамской кухни

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Живописные морские пейзажи
  • 🐠 Подводный мир с тропическими рыбками
  • 🎣 Возможность порыбачить
  • 🏝️ Тропические острова и бухты
  • 🍤 Обед из морепродуктов
  • 🏞️ Погружение в местные традиции
    • Морская прогулка по Южным островам Нячанга
    Морская прогулка по Южным островам Нячанга
    Морская прогулка по Южным островам Нячанга
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Остров Хон Че
  • Остров Хон Там
  • Плавучая рыбацкая деревня

    • Описание водной прогулки

    Что нас ждёт? Вы насладитесь не только красочной природой островов и морских бухт, но и прикоснётесь к традициям страны, узнаете её с другой, нетуристической стороны.
    • Первая остановка запланирована возле острова Хон Че. Здесь вы поплаваете с маской и трубкой в открытом море и понаблюдаете за подводным миром. Яркие тропические рыбки и кораллы здесь очень хорошо видны. При желании сможете порыбачить (удочки и снасти есть на борту).
    • Следующей локацией станет бухта острова Хон Там. Это тропический рай с неповторимыми пейзажами и прозрачной водой. Вы сможете поплавать в море или позагорать.

    • Далее мы посетим плавучую рыбацкую деревню, один из символов Вьетнама. Здесь нас ждёт вкуснейший обед из морепродуктов и блюд вьетнамской кухни. Важная информация:

    Точное время выезда можно обговорить с организатором.

    Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Бухта острова Хон Че
    • Бухта острова Хон Там
    • Плавучая рыбацкая деревня
    Что включено
    • Индивидуальный катер и капитан
    • Удочки и снасти
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
    Точное время выезда можно обговорить с организатором.
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Нячанга

    Похожие экскурсии из Нячанга

    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    На машине
    7 отзывов
    1 час
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
    Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
    Начало: В аэропорту
    Завтра в 00:00
    25 ноя в 00:00
    $24 за всё до 3 чел.
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    4 отзыва
    5 часов
    Водная прогулка
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
    25 ноя в 08:00
    26 ноя в 08:00
    $85 за человека
    Трансфер из Нячанга в Далат
    На машине
    1 отзыв
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем
    Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов
    Начало: В Нячанге, водитель подъедет ко входу вашего отеля
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 00:30
    $86 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Нячанге
    ХорошоТам