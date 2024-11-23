Морская прогулка по Южным островам Нячанга

Путешествие по южным островам Вьетнама подарит незабываемые впечатления.
Во время морской прогулки можно насладиться живописными видами, поплавать с маской и трубкой возле острова Хон Че, а также понаблюдать за тропическими рыбками
Во время морской прогулки можно насладиться живописными видами, поплавать с маской и трубкой возле острова Хон Че, а также понаблюдать за тропическими рыбками
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что нас ждёт? Вы насладитесь не только красочной природой островов и морских бухт, но и прикоснётесь к традициям страны, узнаете её с другой, нетуристической стороны.
- Первая остановка запланирована возле острова Хон Че. Здесь вы поплаваете с маской и трубкой в открытом море и понаблюдаете за подводным миром. Яркие тропические рыбки и кораллы здесь очень хорошо видны. При желании сможете порыбачить (удочки и снасти есть на борту).
- Следующей локацией станет бухта острова Хон Там. Это тропический рай с неповторимыми пейзажами и прозрачной водой. Вы сможете поплавать в море или позагорать.
• Далее мы посетим плавучую рыбацкую деревню, один из символов Вьетнама. Здесь нас ждёт вкуснейший обед из морепродуктов и блюд вьетнамской кухни. Важная информация:
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта острова Хон Че
- Бухта острова Хон Там
- Плавучая рыбацкая деревня
Что включено
- Индивидуальный катер и капитан
- Удочки и снасти
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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