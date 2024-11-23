Морская прогулка по Южным островам Нячанга

Что нас ждёт? Вы насладитесь не только красочной природой островов и морских бухт, но и прикоснётесь к традициям страны, узнаете её с другой, нетуристической стороны.

Первая остановка запланирована возле острова Хон Че. Здесь вы поплаваете с маской и трубкой в открытом море и понаблюдаете за подводным миром. Яркие тропические рыбки и кораллы здесь очень хорошо видны. При желании сможете порыбачить (удочки и снасти есть на борту).

Следующей локацией станет бухта острова Хон Там. Это тропический рай с неповторимыми пейзажами и прозрачной водой. Вы сможете поплавать в море или позагорать.

• Далее мы посетим плавучую рыбацкую деревню, один из символов Вьетнама. Здесь нас ждёт вкуснейший обед из морепродуктов и блюд вьетнамской кухни. Важная информация:

Точное время выезда можно обговорить с организатором.