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очень заинтересован. Нам показали множество мест, которые раскрывают жизнь обычных людей, историю Вьетнама. Очень хочется отметить аккуратное вождение мотоцикла. Экскурсия безопасна и для тех, кто приезжает с детьми подростками. Очень жалко, что узнали об этой экскурсии только в конце отдыха (было с чем сравнить). Не успели съездить еще на одну. Анатолий, спасибо огромное! Ваши знания, подача информации, любовь ко Вьетнаму превосходны!