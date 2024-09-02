Остров Ласточек – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Ласточек» в Нячанге на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
$80 за человека
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по островам Нячанга
Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
16 апр в 08:00
$1934 за экскурсию
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
2 часа
Водная прогулка
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Увлекательное путешествие для любителей подводного мира. Два погружения на живописных дайв-сайтах, трансфер и комфортная лодка - всё для вашего удовольствия
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
16 апр в 07:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 сентября 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был
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    очень заинтересован. Нам показали множество мест, которые раскрывают жизнь обычных людей, историю Вьетнама. Очень хочется отметить аккуратное вождение мотоцикла. Экскурсия безопасна и для тех, кто приезжает с детьми подростками. Очень жалко, что узнали об этой экскурсии только в конце отдыха (было с чем сравнить). Не успели съездить еще на одну. Анатолий, спасибо огромное! Ваши знания, подача информации, любовь ко Вьетнаму превосходны!

  • К
    Кропачева
    20 августа 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы
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    увидели изнанку вьетнамского рынка, нас накормил обедом сам настоятель буддийского монастыря, мы узнали легенды и исторические факты. Анатолий - очень глубокий и разносторонний человек. Однозначно рекомендуем эту экскурсию! (Проводилась на комфортном автомобиле, водителю отдельное спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Остров Ласточек»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
  2. Морская прогулка по Южным островам Нячанга
  3. Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Даклак
  3. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в апреле 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Остров Ласточек" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 1934. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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