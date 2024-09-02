Индивидуальная
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
$80 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по островам Нячанга
Отправьтесь в увлекательное морское путешествие по южным островам Нячанга! Откройте для себя тропические пейзажи, подводный мир и местные традиции
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
16 апр в 08:00
$1934 за экскурсию
Водная прогулка
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Увлекательное путешествие для любителей подводного мира. Два погружения на живописных дайв-сайтах, трансфер и комфортная лодка - всё для вашего удовольствия
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
16 апр в 07:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 сентября 2024Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был
- ККропачева20 августа 2024Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Остров Ласточек»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в апреле 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Остров Ласточек" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 1934. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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