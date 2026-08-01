Вы увидите Нячанг с разных сторон: подниметесь к Белому Будде в пагоде Лонг Шон, побываете в тихом монастыре Чук Лам и среди древних башен По Нагар. Узнаете о буддизме и цивилизации Чампа. Историю разбавят панорамные виды, прогулка по Саду камней и обед с вьетнамскими блюдами.
Описание экскурсии
8:00-8:30 — сбор гостей
9:00 — пагода Лонг Шон
Одна из главных святынь города с огромной статуей Белого Будды и панорамным видом на Нячанг.
10:00 — монастырь Чук Лам
Здесь царит тишина, гармония и невероятная энергетика.
11:00 — Фунг Туи Сон
Красивое природное место с живописными видами.
12:30 — Чамские башни По Нагар
Древний храмовый комплекс народа Чам с уникальной архитектурой.
13:00 — Сад камней
Прибрежная зона с необычными каменными образованиями и видом на море.
14:00-15:00 — обед
15:00 — трансфер до отелей
Что мы обсудим:
- историю народа Чам и их храмов
- традиции буддизма: культуру, символику и быт в монастыре
- геологию побережья: как море и время создали Сад камней
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, все входные билеты и обед из блюд вьетнамской кухни
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 100 см
|Бесплатно
|Дети до 130 см
|$55
|Стандартный
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 359 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
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