Храм Ситэнно-дзи – экскурсии в Осаке

Найдено 5 экскурсий в категории «Храм Ситэнно-дзи» в Осаке на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
Осака - традиции и современность
Пешая
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 ноября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в
    читать дальше

    этот день посетили и яркую Осаку, священный остров Миядзима и историческую Хиросиму. Уже задолго до поездки, при бронировании экскурсии, Иван был на связи и ответил на все возникшие вопросы, был предельно тактичен и коммуникабелен в общении. Его глубокие знания, любовь к Японии и идеальная логистика, сделали наше путешествие настоящим погружением в магию этой страны. Осака- сумасшедшая энергетика Дотонбори. Хиросима- человеческие судьбы, рассказы о надежде и стойкости духа. Миядзима- магия. Паром на остров, и мы в другом мире. Наблюдать за ручными оленями на фоне парящего святилища Ицукусима — это зрелище, которое останется в памяти навсегда, и Иван стал тем, кто наполнил его смыслом!
    P.S Все идеальные ракурсы на фото)) благодаря Ивану, в том числе 😍

  • Е
    Евгения
    24 ноября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Спасибо большое Ивану, было супер! Успели посмотреть и храмы, при этом послушали про традиции и обряды, посмотрели знаковые районы, узнали их историю и интересные факты, и, конечно, сделали массу классных фото)
  • А
    Александр
    6 октября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
  • О
    Оксана
    23 сентября 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
  • Д
    Дарья
    31 августа 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Август - не самое простое время для посещеня Японии. Большое спасибо Ивану. Он прекрасно ориентируется в «закоулках» Киото и смог
    читать дальше

    показать нам не самый туристический маршрут по которому мы прошли минуя толпы туристов. Маршрут был очень хорошо построен, была возможность передохнуть от жары, мы опережали основной поток туристов. Замечательная дегустация в японском стиле тоже порадовала - было вкусно - и дала возможность отдохнуть. Даже ко времени заката Иван умудрился вывести нас в очень красивое место. Иван прекрасно знает историю страны, имена и факты, уверенно отвечал на возникающие вопросы. А бонусом стал заброшенный самурайский «замок».

  • Э
    Эдуард
    18 августа 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Благодаря Ивану мы смогли увидеть Осаку во всех её многогранных проявлениях (даже с элементами не самого благополучного района)) и получить
    читать дальше

    мега удовольствие. Настоятельно рекомендую всем, кто ценит высокий уровень подачи материала и хочет получить с экскурсией максимум ярких впечатлений, новых знаний и комфорта (у Ивана прекрасный минивэн - это большая редкость для гидов в Японии).

  • В
    Виктория
    3 августа 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Большое спасибо Ивану за насыщенный день, внимание, открытость. Осака за 1 день 👌
    Отдельная благодарность за совет посетить Киото и Нару 👍🏼
  • О
    Олег
    27 мая 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Провели прекрасный день с Иваном в Осаке 25 Мая 2025.
    Толково спланированый день.
    Было очень весело, интересно и познавательно.
    Хочется вернуться в Осаку ещё.
    Рекомендую Ивана всем любителям путешествий.
  • И
    Ирина
    3 мая 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
  • Д
    Дарья
    22 марта 2025
    Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
    В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения
    читать дальше

    индивидуальной экскурсии относимся серьезно, так как мы очень любознательные и интересуемся историей страны, культурой, населением.
    Гид Иван быстро подтвердил экскурсию на сайте. Наша экскурсия проходила
    В Замке Химэдзи или «Замок Белой Цапли», а также в Замке Осаки. Посетили чайную церемонию, любовались японскими садами, наслаждались аутентичной обстановкой в замках. Экскурсия пролетела незаметно, было много интересной информации о городе и стране. Считаем, что Иван прекрасный, внимательный и отзывчивый гид и замечательный человек с чувством юмора, скучно не будет!)))) Очень жаль, что на наши даты пребывания в Японии у Ивана был только один свободный день, но это говорит о его востребованности и профессионализме.

Сколько стоит экскурсия по Осаке в декабре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Храм Ситэнно-дзи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 425 до 650. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
