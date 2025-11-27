Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 ноября 2025Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в
- ЕЕвгения24 ноября 2025Спасибо большое Ивану, было супер! Успели посмотреть и храмы, при этом послушали про традиции и обряды, посмотрели знаковые районы, узнали их историю и интересные факты, и, конечно, сделали массу классных фото)
- ААлександр6 октября 2025Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.
- ООксана23 сентября 2025Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.
- ДДарья31 августа 2025Август - не самое простое время для посещеня Японии. Большое спасибо Ивану. Он прекрасно ориентируется в «закоулках» Киото и смог
- ЭЭдуард18 августа 2025Благодаря Ивану мы смогли увидеть Осаку во всех её многогранных проявлениях (даже с элементами не самого благополучного района)) и получить
- ВВиктория3 августа 2025Большое спасибо Ивану за насыщенный день, внимание, открытость. Осака за 1 день 👌
Отдельная благодарность за совет посетить Киото и Нару 👍🏼
- ООлег27 мая 2025Провели прекрасный день с Иваном в Осаке 25 Мая 2025.
Толково спланированый день.
Было очень весело, интересно и познавательно.
Хочется вернуться в Осаку ещё.
Рекомендую Ивана всем любителям путешествий.
- ИИрина3 мая 2025Все прошло отлично! Иван очень доброжелательный и интересный рассказчик.
- ДДарья22 марта 2025В Японии были лет 5 назад. В этот раз решили посетить Осаку, Киото, Нару, Кобе. К выбору гида для проведения
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Храм Ситэнно-дзи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Осаке в декабре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Храм Ситэнно-дзи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 425 до 650. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Храм Ситэнно-дзи», 67 ⭐ отзывов, цены от $425. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль