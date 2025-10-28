Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий28 октября 2025Горячо рекомендую Артура в качестве сопровождающего в путешествиях по региону Кансай! Человек с широким кругозором и нетривиальным жизненным путем, а
