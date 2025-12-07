Мои заказы

Хиросима – экскурсии в Осаке

Найдено 4 экскурсии в категории «Хиросима» в Осаке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 декабря 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Путешествие с Артуром стало для нас настоящим открытием. Он тонко чувствует интересы гостей и умело выстраивает маршрут так, чтобы каждая
    читать дальше

    остановка была значимой и комфортной. Никакой лишней информации, только самое важное, нужное и действительно интересное.
    Посетили Хиросиму, Артур помог увидеть город не только как историческое место, но и как современный город. Поездка на Миядзиму стала отдельным удовольствием: спокойная атмосфера острова, виды на тории и красивые тропы раскрылись для нас благодаря его знаниям и ненавязчивым рекомендациям.

    Отличное чувство юмора, легкость, воспитание - редкая и очень нужная совокупность качеств для гида.

  • В
    Виктория
    7 декабря 2025
    Познакомиться с Осакой
    Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все
    читать дальше

    вопросы про жизнь и необычные факты о Японии. Путешествовали мы на комфортном автомобиле, Nikki помог с нашими организационными вопросами, показал, где можно вкусно пообедать. Безумно благодарны за день с нами, будем вспоминать его с теплом 🙏

    Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и
  • М
    Михаил
    4 декабря 2025
    Познакомиться с Осакой
    Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
    Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
    Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    30 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Все прошло отлично!
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Артур провел для нас очень интересную экскурсию в Хиросиму и на о. Миядзиму! Причем мы были с двумя детьми (10л
    читать дальше

    и 3г), поэтому маршрут был скорректирован в соотвествии с нашими возможностями и наличием детской коляски.
    Это тот случай, когда гид выкладывается на все 100%. Артур - очень эрудированный молодой человек, он не просто сухо излагает информацию, а реально хочет познакомить туристов с Японией, много рассказывает про быт японцев, делится ценной информацией и даже знакомит с местной гастрономией!
    Нам очень понравилась экскурсия Артура! Это лучший гид, которого мы встретили в Японии! Однозначно рекомендую!

  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много
    читать дальше

    красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩

    Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться
    читать дальше

    услугами десятка гидов. Никки - первый из них с кем посещение замка было не унылым беглым осмотром с посещением верхней панорамной площадки, а реально увлекательный и познавательный экскурс в историю! Также за небольшую доплату мы посетили Кобе. Если погода хорошая, не пожалейте денег и включите дополнительно. Ну а про сверх комфортный и чистый автомобиль уже до меня написали. Кроме прочего, Никки еще и прекрасный фотограф, используйте его в этом качестве и получите отличные фотографии. Честно говоря, жалею, что ограничился только одним днем. Бронируйте на несколько поездок, не пожалеете! Никки, спасибо еще раз, от души!

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Вчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большое за организацию, сами бы
    читать дальше

    мы точно столько всего не успели. Однозначно рекомендую этот маршрут и обязательно с Хиросимой. Музей шикарный, ребенок точно в такой подаче все запомнит. Мадзияма очень колоритная ❣️. Привезем домой много интересных воспоминаний).

    Вчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большое за организацию, сами бы мы точно столько всего не успели. Однозначно рекомендую этот маршрут и обязательно с Хиросимой. Музей шикарный, ребенок точно в такой подаче все запомнит. Мадзияма очень колоритная ❣️. Привезем домой много интересных воспоминаний).
  • Е
    Евгения
    26 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
  • A
    Alena
    10 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас
    читать дальше

    по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.
    Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии.

    Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.
Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии.
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Хочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компания погрузилась в многогранную культуру
    читать дальше

    Японии. Артур отличный рассказчик, интрересующийся страной и историей в целом. У нас компания разновозрастная от 15 до 65 лет и все неотрывно его слушали. Экскурсия продуманная, многогранная насыщенная и структурированная.

    Хочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компания погрузилась в многогранную культуру Японии. Артур отличный рассказчик, интрересующийся страной и историей в целом. У нас компания разновозрастная от 15 до 65 лет и все неотрывно его слушали. Экскурсия продуманная, многогранная насыщенная и структурированная.
  • М
    МАКСИМ
    9 октября 2025
    Познакомиться с Осакой
    Прекрасный гид, знает свое дело.
  • В
    Виктория
    5 сентября 2025
    Познакомиться с Осакой
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • Д
    Дарья
    31 июля 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.

    Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что
    читать дальше

    мы посетили, и познавательный рассказ о них. И самое главное: Артур - интереснейший собеседник, очень приятный человек. С ним было весело и комфортно. Мы как будто встретились с хорошим другом.

    Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.

Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что мы посетили, и познавательный рассказ о них. И самое главное: Артур - интереснейший собеседник, очень приятный человек. С ним было весело и комфортно. Мы как будто встретились с хорошим другом.
  • М
    Максим
    23 июля 2025
    Познакомиться с Осакой
    БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
    БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
  • Э
    Элеонора
    19 июля 2025
    Познакомиться с Осакой
    Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!

    Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно
    читать дальше

    остановите свое внимание на данном экскурсоводе.

    Организационные моменты: поездка в комфортабельном автомобиле практически бизнес-класса, Никки заботливо приготовил для нас и зонтики и зарядные устройства, и другие мелочи которые могут понадобится в поездке. Приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.
    Очень гибко подходит к программе, если нам были интересны какие-то моменты, то программа тут же перестраивалась под нас. Мы хотели поучаствовать в мастер-классе по работе с японской глиной и Никки сумел организовать нам это. Захотели попробовать рыбу фугу- и это пожалуйста:)
    Мы провели незабываемое время в отличной компании! Спасибо огромное за насыщенное прекрасными впечатлениями время!

    Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!
  • А
    Артур
    23 июня 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень
    читать дальше

    интересно! Если у вас есть запрос увидеть больше обыденного, - Артур готов вас поддержать и сделать экскурсию мах насыщенной и яркой!
    Япония - это ТОП страна! Артур - это ТОП гид в этой стране!
    Можете доверится этому гиду - он все знает как сделать мах круто!
    P.S. (не верите?, посмотрите на мой опыт экскурсий на Трипстере или оцените сами)))

  • М
    Михаил
    1 мая 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень
    читать дальше

    хороший рассказчик, мы узнали очень много интересных фактов как об истории,так и о быте и жизни людей в Японии. Посетили самые красивые места острова, поплавали на катере, попробовали прекрасных устриц, побывали в музее Хиросимы,прокатились на разноцветном трамвае и поужинали вкусным блюдом,которое готовят только в этом регионе. Очень рекомендуем эту экскурсию и Артура!

  • П
    Прасков
    11 апреля 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
    Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!

