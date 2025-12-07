Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
- ККсения7 декабря 2025Путешествие с Артуром стало для нас настоящим открытием. Он тонко чувствует интересы гостей и умело выстраивает маршрут так, чтобы каждая
- ВВиктория7 декабря 2025Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все
- ММихаил4 декабря 2025Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!
Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.
Рекомендую!
- ЮЮлия30 ноября 2025Все прошло отлично!
- ННаталья10 ноября 2025Артур провел для нас очень интересную экскурсию в Хиросиму и на о. Миядзиму! Причем мы были с двумя детьми (10л
- ООльга9 ноября 2025Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много
- ООльга4 ноября 2025Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).
- ДДмитрий28 октября 2025Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться
- ТТатьяна28 октября 2025Вчера были на экскурсии в Мадзияма и Хиросима. Все было топчик, нам понравилось. Артуру спасибо большое за организацию, сами бы
- ЕЕвгения26 октября 2025Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано
- AAlena10 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас
- ЕЕкатерина9 октября 2025Хочется выразить огромную благодарность Артуру за отличный, насыщенный, интересный день. Благодаря нему наша большая семейная компания погрузилась в многогранную культуру
- ММАКСИМ9 октября 2025Прекрасный гид, знает свое дело.
- ВВиктория5 сентября 2025⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую
- ДДарья31 июля 2025Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.
Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что
- ММаксим23 июля 2025БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
- ЭЭлеонора19 июля 2025Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!
Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно
- ААртур23 июня 2025Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень
- ММихаил1 мая 2025Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень
- ППрасков11 апреля 2025Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
