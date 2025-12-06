Мои заказы

Исторический музей Осаки – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический музей Осаки» в Осаке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Огромное спасибо Наталии за прекрасную экскурсию❤️ Наталия помогла нам спланировать маршрут до Осаки, всегда была с нами на связи, пока
    читать дальше

    мы были в пути. На экскурсии мы сначала посмотрели на то, как раньше выглядел город, в том числе на макет зданий в натуральную величину, где можно было заходить внутрь. Потом пошли в замок Осаки, прогулялись по территории и по всем этажам, а затем совершили большую прогулку по городу, с посещением запоминающегося храма и старого рынка. Наталия всю экскурсию очень интересно и профессионально рассказывала нам про историю города и страны, отвечала на наши многочисленные вопросы) помогла нам купить вкусняшки) закончили мы прогулку в уютной кофейне прекрасным обедом и вкусным кофе) экскурсия очень понравилась😍, мы увидели и узнали много интересного) рекомендуем всем)

  • К
    Константин
    22 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Все прошло отлично! Отличный гид!
  • К
    Константин
    12 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Я очень скептически изначально отнесся к столь длинной пешей экскурсии, но Наталии удалось сломать все мои сомнения. Продуманная, структурированная и главное - интересная экскурсия. За один день получилось чуть-чуть приблизиться и понять столь далекий и загадочный японский мир.
    Спасибо
  • И
    Игорь
    5 ноября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Интересная экскурсия с прекрасным гидом. Насыщенная программа и замечательная подача - вдохновенный рассказ, интересный материал, плюс хорошее настроение! Нам все очень понравилось, рекомендую!
  • А
    Андрей
    14 октября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Все понравилось!
  • В
    Валентин
    11 сентября 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Добрый день!

    Пишу один отзыв по двум программам:"Осака: между веками и небоскрёбами" и "Сокровища Киото".

    Рекомендую, настоятельно.
    Всем, кто уверен в своих силах
    читать дальше

    (ходить, действительно, много:-).
    Очень насыщенные в познавательном и культурном плане экскурсии.

    Наталия прекрасный рассказчик, знает хорошо историю Японии и будни этой удивительной страны.

    Так как экскурсия (Осака) была практически на следующий день после прилёта, оставшиеся дни отдыха в Японии пользовались рекомендациями и советами.

  • А
    Алёна
    16 июня 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Нам все понравилось, Наталья замечательный экскурсовод.
    Нам все понравилось, Наталья замечательный экскурсоводНам все понравилось, Наталья замечательный экскурсоводНам все понравилось, Наталья замечательный экскурсоводНам все понравилось, Наталья замечательный экскурсовод
  • Р
    Роман
    12 мая 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Спасибо Наталии за увлекательно поведённое время. Осака предстала с совершенно другой стороны. Мы увидели в ней и частички истории, и современный мегаполис, и тусовочные места характерные для Токио.
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2025
    Осака: между веками и небоскрёбами
    Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!

    Мы провели замечательный и насыщенный день с Натальей,
    читать дальше

    исследуя Осаку.
    Программа была достаточно разнообразной.
    Что особенно понравилось:
    Храм Нанива Ясака Дзиндзя*– необычный синтоистский храм с огромной львиной головой. Узнали много интересного о японских верованиях и обрядах.
    Замок Осаки– величественная крепость и потрясающие виды. Мы Застали цветение сакуры перед замком. Это было очень красиво.

    Дотонбори – настоящий взрыв эмоций! Яркие вывески, сумасшедшая энергия.

    Рынок Куромон Ичиба – атмосферное место с морепродуктами и локальными закусками. Очень вкусно пообедали.
    Обзорная площадка – захватывающий вид на весь город! Отличное завершение дня.

    К сожалению Краеведческий музей был закрыт – жаль, что не удалось увидеть реконструкцию улицы эпохи Эдо.
    Но это не испортило общего впечатления.
    В целом экскурсия помогла нам сориентироваться в городе, эх понять как устроен транспорт. Отдельное спасибо Наталье за помощь в приобретении карт и билетов на поезд для поездок из города.
    7 часов – довольно интенсивно – но очень насыщенно и интересно - за один день посмотрели Осаку с разных сторон, что без гида было бы крайне затруднительно. Сэкономили большой объем времени свободного для себя! Это был наш первый город в Японии, который безусловно, благодаря гиду, помог нам сориентироваться в новой для нас стране! Есть большое желание вернуться!

    Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!Отличный насыщенный тур для ориентира в городе, с погружением в историю и культуру!

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Исторический музей Осаки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Познакомиться с Осакой
  2. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
  3. Осака: между веками и небоскрёбами
Сколько стоит экскурсия по Осаке в декабре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Исторический музей Осаки" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 650. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Исторический музей Осаки», 31 ⭐ отзыв, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль