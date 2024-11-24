Это лучшая возможность познакомиться с удивительной природой Хаконе в компании с отличным гидом! Вы совершите прогулку по национальному парку Хаконе — живописному уголку природы: погрузитесь в историю, культурное наследие Хаконе, насладитесь уникальными пейзажами и достопримечательностями.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсииЧто нас ждёт? Предлагаем вам погрузиться в чарующую природу национального парка Хаконе, где каждый уголок наполнен магией японских ландшафтов. Наш маршрут включает множество интересных мест и видовых площадок, которые подарят вам незабываемые впечатления. Первым этапом нашего путешествия станет канатная дорога, которая поднимет нас над облаками, позволяя насладиться панорамами озера Аси и окружающих гор. Затем мы совершим круиз на корабле по самому озеру, любуясь живописными берегами и захватывающими видами. Одной из кульминационных точек нашей прогулки станет видовая площадка на озеро с поста самурайской заставы. Здесь вы сможете почувствовать дух древних времён, когда эти земли охраняли бесстрашные воины. На экскурсии нас ожидают два способа передвижения по парку: канатная дорога и фуникулёр. А швейцарский поезд довезёт нас до музея Open Air или сада в парке Гора, где вы сможете ознакомиться с историей и культурой Японии, осматривая экспонаты под открытым небом. Наше путешествие завершится чайной церемонией. Эта процедура позволит полностью прочувствовать гармонию и спокойствие, которыми славится Япония. Важная информация:
- Длительность экскурсии: 8-10 часов (в зависимости от города).
- Дополнительный час гида стоит $50. Дополнительный час водителя — $30.
- Экскурсия по умолчанию проводится на смешанном транспорте. При желании можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 километров.
Ежедневно в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Аси
- Музей Open Air или сад в парке Гора
- Горячие минеральные источники (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Поезд $55 с человека в день (оплачивается отдельно)
- Входные билеты (оплачиваются отдельно)
- Посещение горячих минеральных источников - $15 (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио
Завершение: Хаконе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Длительность экскурсии: 8-10 часов (в зависимости от города)
- Дополнительный час гида стоит $50. Дополнительный час водителя - $30
- Экскурсия по умолчанию проводится на смешанном транспорте. При желании можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 километров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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