Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

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Поездка в Никко из Токио

Наталья В.
Наталья В. – Гид из Токио
Поездка в Никко из Токио
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Поездка в Никко из Токио
Поездка в Никко из Токио
НИККО - экскурсия ⛳ на весь день с 8:00 утра до 19:00

В маршрут входит:

    Храм трех золотых будд - Санбуцудо (храм Риннодзи)
    Храмовый комплекс Тосегу - усыпальница Иэясу Токугава ( там можно долго ходить)
    Мавзолей Тайюин ( Иэмицу Токугава)
    Синтоистский Храмовый комплекс Тосёгу (знаменитые фрески трёх обезьян и др. Достопримечательности 🏛️ храмового комплекса)
    Дорога «Ироха дзака» - серпантин в горы
    Озеро Тюдзендзи, гора Нантай
    поздний обед в ресторане на берегу озера - в меню радужная форель, выловленная в этом озере
    Водопад Кегон-смотровая площадка и фотосессия 📷 это нужно успеть до 16:00, не позже, так как еще предстоит спуск по серпантину, а в темноте это опасно. Около 19:00 мы в Токио
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • трансфер
    • личные расходы
    • питание
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Поездка в Никко из Токио
    Поездка в Никко из Токио
    Поездка в Никко из Токио
    Поездка в Никко из Токио

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Наталья В.
    Наталья В.
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