Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

НИККО - экскурсия ⛳ на весь день с 8:00 утра до 19:00

В маршрут входит:

Храм трех золотых будд - Санбуцудо (храм Риннодзи)

Храмовый комплекс Тосегу - усыпальница Иэясу Токугава ( там можно долго ходить)

Мавзолей Тайюин ( Иэмицу Токугава)

Синтоистский Храмовый комплекс Тосёгу (знаменитые фрески трёх обезьян и др. Достопримечательности 🏛️ храмового комплекса)

Дорога «Ироха дзака» - серпантин в горы

Озеро Тюдзендзи, гора Нантай

поздний обед в ресторане на берегу озера - в меню радужная форель, выловленная в этом озере

Водопад Кегон-смотровая площадка и фотосессия 📷 это нужно успеть до 16:00, не позже, так как еще предстоит спуск по серпантину, а в темноте это опасно. Около 19:00 мы в Токио