Наталья В. проводит ещё 2 экскурсии

НИККО - экскурсия ⛳ на весь день с 8:00 утра до 19:00
В маршрут входит:
Храм трех золотых будд - Санбуцудо (храм Риннодзи)
Храмовый комплекс Тосегу - усыпальница Иэясу Токугава ( там можно долго ходить)
Мавзолей Тайюин ( Иэмицу Токугава)
Синтоистский Храмовый комплекс Тосёгу (знаменитые фрески трёх обезьян и др. Достопримечательности 🏛️ храмового комплекса)
Дорога «Ироха дзака» - серпантин в горы
Озеро Тюдзендзи, гора Нантай
поздний обед в ресторане на берегу озера - в меню радужная форель, выловленная в этом озере
Водопад Кегон-смотровая площадка и фотосессия 📷 это нужно успеть до 16:00, не позже, так как еще предстоит спуск по серпантину, а в темноте это опасно. Около 19:00 мы в Токио