Осенний языковой тур в Японию

Проведите незабываемую осень в Японии! Погрузитесь в японский язык и культуру прямо в сердце страны
Описание тура

Проведите незабываемую осень Японии!

Погрузитесь в японский язык и культуру прямо в сердце страны. В течение программы вы будете жить в традиционном японском доме, учиться у преподавателей-носителей языка и каждый день применять знания на практике — от уроков до общения в городе.

То самое ощущение: бархатная погода, красные клены, Япония как в аниме и всё уже организовано под ключ.

2 недели в самом красивом месте, куда приезжают миллионы со всех стран, а после прохождения программы участники получают официальный сертификат об обучении японскому языку на базе лицензированной школы.

  • Возраст: от 14 до 99+ лет

  • Японский не обязателен — куратор рядом 24/7

Этот тур — не просто путешествие. Это жизнь в Японии на две недели: с языком, культурой, друзьями и ощущением, что вы оказались в другой реальности, где всё создано для вдохновения и обновления.

Пока все думают, чем заняться на каникулах — вы просто берёте и летите в Японию. Не в отель, а в атмосферу, которую запомните на всю жизнь.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Японию

Мы полетим в Японию вместе с вами общим рейсом, чтобы ваш перелёт прошёл легко и комфортно — в компании опытного куратора.

После посадки в Токио поможем сделать мобильный интернет и оформить проездную карту, чтобы с первого дня вы были на связи и могли свободно передвигаться по городу. Всё объясним, всё покажем — никаких сложностей.

Затем — заселение и отдых. Вы будете жить в уютном японском доме: с кухней, стиральной машиной, общими вечерами и атмосферой настоящей Японии. Есть время распаковать чемодан, выпить чаю и немного перевести дух после перелёта.

Вечером — традиционный домашний ужин. Мы соберёмся за большим столом, чтобы познакомиться и попробовать японские блюда, которые едят дома: например, тямпон, мисо-суп, рис с онсэн-тамаго. Всё — просто, по-домашнему и вкусно. Куратор подробно расскажет, где поблизости магазины, аптеки, кафе, как заказывать еду и покупать продукты. Вы получите все бытовые ориентиры, чтобы уже на следующий день чувствовать себя уверенно и самостоятельно. Это будет тёплый, спокойный день, который мягко перенесёт вас в другой ритм — японский.

2 день

Первое знакомство с Токио

Сразу на следующий день отправимся на крупнейшую винтажную ярмарку Японии — в самом сердце города. Здесь кимоно висят рядом с гравюрами, старинные японские игрушки соседствуют с фарфоровыми чашками, а продавцы охотно рассказывают историю каждого предмета. Всё хочется рассматривать, трогать, торговаться и, конечно, увозить с собой.

Это Токио вне времени — где прошлое живёт в вещах.

А вечером — поход в главный книжный магазин города: Tsutaya или Kinokuniya. Несколько этажей вдохновения — от манги и артбуков до редких изданий и дизайнерской канцелярии. Даже если вы не читаете по-японски, здесь легко залипнуть на час.

Так пройдёт ваше первое настоящее знакомство с Токио — не по туристическим маршрутам, а по ощущениям. Через эстетику, атмосферу и моменты, которые не хочется отпускать.

3 день

Первый урок, Гиндза, 12-этажный Uniqlo

Утром — первый урок японского с 10:00 до 12:00, познакомимся и погрузимся в жизнь японского студента.

Дальше — прогулка по Гиндзе, самому элегантному району Токио. Здесь стекло и бетон сочетаются с ритуалами старой школы: вывески без крика, люди в костюмах, витрины как арт-объекты. Мы заглянем в инстаграмный аквариум Ginza Sony Park — минимализм, подсветка, стеклянные стены и удивительная тишина.

После — неспешный шоппинг с японским вкусом. 12-этажный флагман Uniqlo с лимитированными коллекциями и цифровыми примерочными. А потом — главный Muji в стране: книги, посуда, канцелярия, минималистичный универмаг с уютным кафе и продуктовыми полками. Здесь хочется просто быть, даже если ничего не покупать.

Вечер — свободный. Можно остаться на ужин в Гиндзе, заглянуть в чайную лавку, купить сувениры или просто бродить, наблюдая за тем, как город медленно переливается в закат.

4 день

Акихабара: аниме, манга и немного искусства

Утром — урок японского с 10:00 до 12:00.

Затем отправимся в Акихабару — легендарный район электроники, манги, гик-культуры и странностей. Здесь можно часами бродить по этажам магазинов с подержанными фигурками, лимитированной техникой, коллекционными томами, редкими кассетами и старыми геймбоями. Всё дышит ностальгией и вниманием к мелочам.

По желанию — визит в maid cafe, где официантки в нарядах горничных поют вам приветственную песенку, рисуют кетчупом сердечки и превращают подачу чая в спектакль. Это может показаться странным, но именно в этом — суть японской культуры хобби: преданность, ритуал, игра.

А вечером — смена атмосферы. Поедем в музей искусств в Уэно: живопись, архитектура, национальные выставки. Это способ почувствовать, что Япония — не только про будущее и фан-сервисы, но и про тишину, эстетику и спокойную красоту. День, где соседствуют эксцентричность и дзэн.

5 день

В кимоно по Асакусе и улицам старого Токио

Утро начнётся в языковой школе — с урока японского и мастер-класса по иероглифике. Мы не просто изучим значения кандзи, а возьмём в руки кисть и тушь, попробуем написать символы сами. Это почти медитация: когда линия становится словом, а слово — образом. Идеальный настрой на день.

После — культурное погружение в Асакусе. Мы наденем кимоно и отправимся к храму Сэнсо-дзи: через улочки с фонариками, сувениры, дым благовоний и колокольчики удачи. Это одно из самых атмосферных мест Токио. Здесь можно будет купить свой первый омамори — японский оберег на удачу или успех.

А вечером — контраст. Подъём на башню Tokyo Skytree, один из лучших видов в городе. А потом — шоппинг в Tokyo Solamachi: косметика, книги, сладости, дизайнерские вещи. День, где встречаются старая Япония и новая — и вы внутри этого перехода.

6 день

Сибуя: перекресток всех путей

Утром — урок японского с 10:00 до 12:30 c разговорной практикой и сразу обед в местном ресторане: пробуем, говорим, не стесняемся.

Затем — Сибуя: встречаем Хатико, пересекаем знаменитый перекрёсток и ловим первый культурный шок.

Переход в другой ритм — парк Ёёги и храм Мэйдзи Дзингу. Тишина, ворота тории, благовония, таблички с желаниями — спокойная, живая Япония прямо в центре города.

А дальше — Харадзюку, столица японской уличной моды: винтаж, косплей, уникальные магазины. Завершаем день в японском караоке: уютная комната, микрофон, свобода петь, смеяться и запоминать этот день надолго.

7 день

Интерактивный музей Teamlab и остров Одайба

Утром — урок японского с 10:00 до 12:30, а после — поездка в футуристическую Одайбу. Это район на искусственном острове в Токийском заливе, где неон сочетается с видом на море, а набережные — с модными моллами. Мы прогуляемся вдоль воды, полюбуемся мостом Рейнбоу-Бридж и заглянем в кафе с окнами на закат.

Главная цель — teamlab Planets: выставка, где исчезают границы между телом и пространством. Голые ноги, вода по щиколотку, комнаты из света, зеркал и лепестков. Здесь нельзя остаться зрителем — ты сам становишься частью искусства. Вечер — свободный.

Можно остаться на Одайбе, чтобы поужинать у залива, посмотреть на вечернюю подсветку или просто идти вдоль воды, пока город медленно гаснет.

8 день

Отправляемся в Киото: Бесконечные алеии торий

Утром — переезд в Киото, бывшую столицу Японии и сердце её традиционной культуры. Поезд плавно уносит нас в другое настроение: меньше стекла и неона, больше зелени, дерева и звона колокольчиков.

Нас встречает Киёмидзу-дэра — храм Чистой воды, расположенный на склоне холма с видом на город. Мы поднимемся по тропинке, зайдём в старинные деревянные залы, заглянем к источнику Отова — и поднимемся на террасу, где сливаются природа и архитектура.

Во второй половине дня едем к Фусими Инари-тайся — храму с бесконечными алыми воротами тории. Они словно ведут вглубь горы и внутрь себя. Мы будем идти неспешно, делать фото, останавливаться, когда захочется. Кто-то поднимется выше, кто-то останется внизу — место дышит спокойно и глубоко.

Вечером — Гион или Понточо: улочки, фонари, домики, журчание рек. Возвращаемся в отель к девяти — чтобы ужинать не спеша и сохранить это состояние.

9 день

Киото, Храм Гингакудзи: наслаждаемся дзеном

Утром — тишина и красота: завтракаем, и около 11:00 выдвигаемся к Серебряному павильону. Здесь нас ждут скромная красота, сад дзэн, отражения пруда и тишина, в которой легко подумать.

Затем едем в центр Киото — к Императорскому дворцу. Просторный парк, архитектура без лишнего, симметрия, деревья и воздух истории. Прогулка займёт около часа, а после — обед и отдых.

Во второй половине дня отправляемся к храму Хэйан — он известен своим широким двором и садами, где сочетаются величие и лёгкость.

Вечер — свободный. Можно насладиться вечерними прогулками или походом по аутенчичным магазинчикам.

10 день

Нара: в гости к священным оленям

День начнется тихо и спокойно: проснувшись в Киото, нас ждет небольшой переезд в Нару (45 мин на поезде). После обеда в парке Нара нас уже ждут ручные олени: они кланяются в ответ, принимают угощения и дают почувствовать, что вы — гость в их пространстве.

По желанию — храм Тодай-дзи. Это не просто самый большой деревянный храм в Японии, это дом для величественного Будды, который вызывает трепет даже у тех, кто далёк от религии.

Вечером — возвращение в Токио. В поезде всё переваривается: красные ворота, чащи бамбука, шелест ритуалов.

11 день

Свободный день: почувствуйте себя жителем Токио

Утром — урок японского с 10:00 до 12:00, а далее вы сами выбираете, что хочется: побыть одному, побродить без карты или устроить мини-приключение. Кто-то отправится за подарками, кто-то — на охоту за кафе из Tiktok, кто-то — просто в ближайший парк с горячим напитком и новыми мыслями.

А для тех, кто мечтал о сказке — есть вариант провести день в Tokyo Disneyland или Disneysea. Это два огромных тематических парка, где Япония встречается с детством и фантазией. Один — с замками, шоу и парадами, другой — с морскими путешествиями, атмосферой Средиземноморья и чуть более взрослым вайбом.

Кураторы подскажут, как добраться и помогут с билетами — если захотите.

Но главное сегодня — почувствовать себя свободным в Токио. Этот город умеет быть наедине с каждым.

12 день

Парк Гарри Поттера

Утром — урок японского с 10:00 до 12:00, а затем мастер-класс по приготовлению японской еды. Нас встретят в уютном месте, расскажут об истории блюд и покажут, как их готовить. Мы приготовим что-то своими руками, упакуем результат и заберём с собой — как сувенир, сделанный лично.

А днём — смена жанра. Едем в парк Гарри Поттера, чтобы просто насладиться волшебством. Заглянем в Хогсмид, выпьем сливочного пива, сделаем фото на вокзале с тележкой, застрявшей в стене. Всё — как в фильмах, только рядом, только по-настоящему.

13 день

Шоппинг-день: то, ради чего многие едут в Японию

Утром — урок японского с 10:00 до 12:00, а далее этот день — полностью в ваших руках. Кто-то пойдёт за подарками, кто-то — за последними впечатлениями, кто-то — просто побродить без цели. Свободный день в Токио — это возможность вернуться туда, что зацепило, или наконец-то попасть в то самое кафе, что сохраняли в заметках.

Если хочется пройтись по магазинам — советуем лучшие места: в Shibuya Scramble Square — модные бренды и вид на город с высоты. В Laforet Harajuku — молодёжная японская мода, яркая и дерзкая. В Tokyu Hands — всё от канцелярии до массажёров для пальцев. В Don Quijote — недорогие японские находки: от закусок до косметики. А в Гинза Мицукоси — этажи японских ремёсел и лакшери в тишине.

Это день без плана, но с ощущением, что ты уже почти как местный. Знаешь станции метро, фразы в магазине и любимый угол в городе. И хочется, чтобы он длился ещё чуть-чуть.

14 день

Не прощаемся

Это заключительный день нашего путешествия, но мы не будем прощаться. Потому что после двух недель, прожитых вместе, каждый станем для другого кем-то большим, чем просто попутчик.

Утром нас ждет комфортный автобус в аэропорт. Мы обнимаемся, благодарим друг друга и говорим: ещё увидимся. Потому что с Японией — если по-настоящему — всегда хочется встретиться снова.

15 день

Камакура: пляжный эпизод и Будда

Из школы едем на электричке в префектуру Канагава — всего 1 час пути, а ощущение совершенно другое. Камакура была самурайской столицей Японии 800 лет назад, и этот ритм здесь до сих пор чувствуется: море, горы, узкие улочки и никакой токийской плотности.

Главная остановка — огромный бронзовый Будда под открытым небом, стоит здесь с 1252 года. Деревянный храм вокруг него давно снесло тайфуном — Будда остался. Дальше — роща бамбука в Хококудзи: стволы уходят вверх плотной стеной, свет пробивается зелёными полосами. Тихо настолько, что слышишь собственное дыхание.

После идём на пляж Юигахама. Садимся у океана, смотрим на волны, при хорошей погоде купаемся (в ясный день отсюда виден силуэт Фудзи — не всегда, но нам может повезти).

Вечером возвращаемся в Токио. Камакура — полная противоположность городу. Это место бесконечная любовь, и именно поэтому мы возвращаемся сюда снова и снова.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Учеба в языковой школе
  • Проживание
  • Поездки с куратором
  • Мастер-классы
  • Подготовка документов и визы
  • Подача на визу за вас
  • Сопровождение куратором
  • Сертификат об окончании языковой школы
  • Sim-карта
  • Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Расходы на еду
  • Входные билеты и транспорт
  • Отель в Киото
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Георгий
Георгий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Георгий. Я прожил в Японии 6 лет, закончил Tokyo International Business College по лингвистике и культурологии, преподаю японский язык более 8 лет, сотрудничал с компаниями Toyota и Hino.
Уже 8 лет моя команда организует языковые туры в Японию — для тех, кто хочет увидеть страну изнутри и начать говорить на языке. Что такое языковой тур Это погружение в культуру и язык, где путешествие сочетается с обучением: – Утром — уроки японского в официальных школах Токио, Киото, Саппоро – Днём — храмы, улочки, фестивали, онсэны и мастер-классы – Вечером — свободная жизнь как у местных: кафе, прогулки, покупки, новые знакомства Подходит подросткам и взрослым на любом уровне — от нуля до продвинутого. Включён подготовительный онлайн-курс японского. ⸻ Полная забота – Помощь с визой и документами – Сопровождение из Москвы – Куратор 24/7 в Японии – Индивидуальное внимание и поддержка на каждом этапе Наша миссия Мы не просто показываем Японию — мы помогаем прожить её как свою. Это не просто обычная туристическая поездка, а реальное погружение в язык, культуру и образ жизни.

