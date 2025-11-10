Мои заказы

Прикосновение к настоящей Абхазии (из Гагры)

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: древние храмы, горные ущелья и искренние люди. Откройте для себя уникальную культуру и историю этого края
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Абхазию глазами местных жителей.

Путешествие начинается в Гагре, где вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями. Затем отправитесь в Рицинский реликтовый парк, где вас ждут
водопады и озеро Рица. В селе Лыхны посетите древний храм, а в Новом Афоне - Анакопийскую крепость и грот Симона Кананита. Это путешествие наполнено историями и легендами, которые раскрывают душу Абхазии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Древние исторические памятники
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
  • 📚 Интересные рассказы гида
  • 🌿 Погружение в абхазскую культуру
Что можно увидеть

  • Замок принца Ольденбургского
  • Ресторан Гагрипш
  • Крепость Абаата
  • Колоннада
  • Анакопийская крепость
  • Грот Симона Кананита

Описание экскурсии

  • Гагра и её история — замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш», крепость Абаата, колоннада и панорама с горы Мамдзышха.
  • Рицинский реликтовый парк — водопады Девичьи и Мужские Слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гегское ущелье и, конечно, озеро Рица.
  • Село Лыхны — древний храм и историческая Лыхненская поляна.
  • Новый Афон — Анакопийская крепость, храм и грот Симона Кананита и другие духовные и исторические места.

Что вы узнаете

  • Как развивалась Абхазия — от первых поселений до современности.
  • Чем уникальна абхазская культура и в чём её философия.
  • Почему уважение к предкам, застолья и тосты — не просто традиции, а основа местной жизни.
  • Какие события повлияли на архитектурный и культурный облики страны.
  • Как живут абхазы сегодня — и почему сюда хочется возвращаться снова.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне с профессиональным водителем.
  • Время в дороге туда-обратно: минимум 4 часа (без пробок и остановок), реалистично — 5 часов.
  • На осмотр каждой локации 20–25 минут (возможна корректировка по желанию — для фото, прогулки и т. д.).
  • Физическая нагрузка: подъём к Анакопийской крепости — около 1 км. пешком в гору (по желанию).

Дополнительные расходы

  • Вход в Новоафонскую пещеру (по желанию) — 700 ₽ взрослый, бесплатно детям до 8 лет.
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) — 200–250 ₽.
  • Въезд в Рицинский национальный парк — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский.
  • Питание в кафе.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима
Салима — ваш гид в Гагре
Меня зовут Салима, и я буду вашим проводником по Абхазии. Я люблю рассказывать не только то, что написано в учебниках, но и то, что передаётся из уст в уста. Всё,
что оживляет камни, превращает развалины в живые сцены, а маршруты — в настоящее путешествие во времени. Работаю в сфере туризма не первый год и верю: самое ценное в путешествии — это искренность и душа. Я не читаю текст по бумажке, а делюсь тем, что сама люблю, знаю и чувствую.

