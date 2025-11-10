Салима — ваш гид в Гагре

читать дальше что оживляет камни, превращает развалины в живые сцены, а маршруты — в настоящее путешествие во времени. Работаю в сфере туризма не первый год и верю: самое ценное в путешествии — это искренность и душа. Я не читаю текст по бумажке, а делюсь тем, что сама люблю, знаю и чувствую.

Меня зовут Салима, и я буду вашим проводником по Абхазии. Я люблю рассказывать не только то, что написано в учебниках, но и то, что передаётся из уст в уста. Всё,