Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Абхазию глазами местных жителей.
Путешествие начинается в Гагре, где вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями. Затем отправитесь в Рицинский реликтовый парк, где вас ждут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Древние исторические памятники
- 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
- 📚 Интересные рассказы гида
- 🌿 Погружение в абхазскую культуру
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Замок принца Ольденбургского
- Ресторан Гагрипш
- Крепость Абаата
- Колоннада
- Анакопийская крепость
- Грот Симона Кананита
Описание экскурсии
- Гагра и её история — замок принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш», крепость Абаата, колоннада и панорама с горы Мамдзышха.
- Рицинский реликтовый парк — водопады Девичьи и Мужские Слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гегское ущелье и, конечно, озеро Рица.
- Село Лыхны — древний храм и историческая Лыхненская поляна.
- Новый Афон — Анакопийская крепость, храм и грот Симона Кананита и другие духовные и исторические места.
Что вы узнаете
- Как развивалась Абхазия — от первых поселений до современности.
- Чем уникальна абхазская культура и в чём её философия.
- Почему уважение к предкам, застолья и тосты — не просто традиции, а основа местной жизни.
- Какие события повлияли на архитектурный и культурный облики страны.
- Как живут абхазы сегодня — и почему сюда хочется возвращаться снова.
Организационные детали
- Поедем на минивэне с профессиональным водителем.
- Время в дороге туда-обратно: минимум 4 часа (без пробок и остановок), реалистично — 5 часов.
- На осмотр каждой локации 20–25 минут (возможна корректировка по желанию — для фото, прогулки и т. д.).
- Физическая нагрузка: подъём к Анакопийской крепости — около 1 км. пешком в гору (по желанию).
Дополнительные расходы
- Вход в Новоафонскую пещеру (по желанию) — 700 ₽ взрослый, бесплатно детям до 8 лет.
- Посещение дачи Сталина (по желанию) — 200–250 ₽.
- Въезд в Рицинский национальный парк — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский.
- Питание в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — ваш гид в Гагре
Меня зовут Салима, и я буду вашим проводником по Абхазии. Я люблю рассказывать не только то, что написано в учебниках, но и то, что передаётся из уст в уста.
