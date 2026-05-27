Это классическая программа по Абхазии, в которую мы добавили топовые локации для фото.
Вы увидите такие знаковые места, как Гагрская колоннада, Голубое озеро и Рица, Новоафонский монастырь, водопады Девичьи и Мужские Слёзы. Зимой посетим мандариновую плантацию, летом — искупаемся в море!
Описание экскурсии
7:30–8:00 — Гагра
Здесь вы увидите небезызвестную колоннаду на берегу моря. А в окрестностях города — водопад Девичьи Слёзы.
8:00–8:30 — Самшитовая роща
Уникальный природный объект, известный своими вековыми секвойями.
Дегустация вина, сыра, мяса, мёда (бесплатно).
Тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию).
9:30–13:30 — Рицинский национальный заповедник:
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон (Каменный Мешок)
- Водопад Мужские Слёзы
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Высокогорный молочный водопад
- Озеро Рица
- Дача Сталина (по желанию)
14:30–17:30 — Новый Афон:
- Плантация с мандаринами (ноябрь–февраль)
- Купание в Чёрном море (летний сезон)
- Новоафонская пещера (по желанию)
Если вы не пойдёте в пещеру, то посетите:
- Новоафонский мужской монастырь
- Заброшенную станцию Псырцха на берегу озера
- Новоафонский водопад
- Приморский парк с лебединым озером
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе
- Новоафонский мужской монастырь закрыт по понедельникам
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Обязательный экосбор на озере Рица: взрослый — 1000 ₽ с чел., детский — 500 ₽ с чел.
- Забрать по адресу — 500 ₽ с чел.
- Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽
- Новоафонская пещера — 1000 ₽, до 7 лет — бесплатно (в понедельник и пятницу бывают выходные)
- Дача Сталина — 400 ₽
- Храм Лыхны — 300 ₽
- Комплексный обед — средний чек от 600 ₽
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский от 6 до 11 лет
|1520 ₽
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|1710 ₽
|Взрослый
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Входит в следующие категории Гагры
