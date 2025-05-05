Мы вам предлагаем самую полную экскурсию по значимым местам Абхазии, которые при этом можно уместить в один день. Нашими остановками будут: Смотровая площадка, Ресторан Гагрипш, Гагра-коллоннада, озеро Рица.Путь к озеру

настолько завораживающий, что трудно описать словами: это шум горных рек, изобилие растительности, заснеженные вершины гор. На пути к озеру наша группа преодолеет Юпшарский каньон, более известный как Каменный мешок. Увидим и водопады!

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Описание экскурсии

Экскурсия по значимым местам Абхазии

Мы рады предложить вам уникальную экскурсию, которая позволит вам познакомиться с самыми значимыми местами Абхазии всего за один день. Эта насыщенная программа включает в себя множество остановок, каждая из которых подарит вам незабываемые впечатления.

Наши остановки

Смотровая площадка - насладитесь захватывающим видом на окрестности.

- насладитесь захватывающим видом на окрестности. Ресторан Гагрипш - попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой.

- попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой. Гагра-колоннада - уникальная архитектура и прекрасные виды.

- уникальная архитектура и прекрасные виды. Озеро Рица - путь к этому живописному озеру настолько завораживающий, что его трудно описать словами. Вы услышите шум горных рек, увидите изобилие растительности и заснеженные вершины гор.

- путь к этому живописному озеру настолько завораживающий, что его трудно описать словами. Вы услышите шум горных рек, увидите изобилие растительности и заснеженные вершины гор. Юпшарский каньон - также известный как "Каменный мешок", это место поразит вас своей красотой.

- также известный как "Каменный мешок", это место поразит вас своей красотой. Слияние рек - наблюдайте за удивительным слиянием двух рек разного цвета.

- наблюдайте за удивительным слиянием двух рек разного цвета. Голубое озеро - кристально чистая вода ярко голубого цвета оставит незабываемые впечатления.

- кристально чистая вода ярко голубого цвета оставит незабываемые впечатления. Новоафонский монастырь - одно из самых популярных мест для посещения в Абхазии.

Профессиональные гиды и дегустации

В течение всего дня с вами будут опытные гиды, которые расскажут о каждом историческом месте и ответят на любые ваши вопросы. Также запланированы перерывы на обед и отдых, чтобы вы могли насладиться атмосферой Абхазии.

Кроме того, у нас запланированы дегустации местных продуктов: меда, вина, сыра, чачи и многого другого. Это отличный способ узнать больше о культуре и традициях региона.

Дополнительные услуги

Для тех, кто хочет сохранить воспоминания о поездке, предусмотрена возможность воспользоваться услугами профессионального фотографа (условия обговариваются отдельно).

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя удивительную Абхазию!