Путешествие по Абхазии

Мы вам предлагаем самую полную экскурсию по значимым местам Абхазии, которые при этом можно уместить в один день. Нашими остановками будут: Смотровая площадка, Ресторан Гагрипш, Гагра-коллоннада, озеро Рица.

Путь к озеру
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настолько завораживающий, что трудно описать словами: это шум горных рек, изобилие растительности, заснеженные вершины гор. На пути к озеру наша группа преодолеет Юпшарский каньон, более известный как Каменный мешок. Увидим и водопады!

Путешествие по Абхазии
Путешествие по Абхазии
Путешествие по Абхазии
Ближайшие даты:
5
мая6
мая7
мая8
мая9
мая10
мая11
мая
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Экскурсия по значимым местам Абхазии

Мы рады предложить вам уникальную экскурсию, которая позволит вам познакомиться с самыми значимыми местами Абхазии всего за один день. Эта насыщенная программа включает в себя множество остановок, каждая из которых подарит вам незабываемые впечатления.

Наши остановки

  • Смотровая площадка - насладитесь захватывающим видом на окрестности.
  • Ресторан Гагрипш - попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой.
  • Гагра-колоннада - уникальная архитектура и прекрасные виды.
  • Озеро Рица - путь к этому живописному озеру настолько завораживающий, что его трудно описать словами. Вы услышите шум горных рек, увидите изобилие растительности и заснеженные вершины гор.
  • Юпшарский каньон - также известный как "Каменный мешок", это место поразит вас своей красотой.
  • Слияние рек - наблюдайте за удивительным слиянием двух рек разного цвета.
  • Голубое озеро - кристально чистая вода ярко голубого цвета оставит незабываемые впечатления.
  • Новоафонский монастырь - одно из самых популярных мест для посещения в Абхазии.

Профессиональные гиды и дегустации

В течение всего дня с вами будут опытные гиды, которые расскажут о каждом историческом месте и ответят на любые ваши вопросы. Также запланированы перерывы на обед и отдых, чтобы вы могли насладиться атмосферой Абхазии.

Кроме того, у нас запланированы дегустации местных продуктов: меда, вина, сыра, чачи и многого другого. Это отличный способ узнать больше о культуре и традициях региона.

Дополнительные услуги

Для тех, кто хочет сохранить воспоминания о поездке, предусмотрена возможность воспользоваться услугами профессионального фотографа (условия обговариваются отдельно).

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя удивительную Абхазию!

Ежедневно с 08:00 утра.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка
  • Ресторан Гагрипш
  • Гагра-коллоннада
  • Озеро Рица
  • Юпшарский каньон
  • Слияние двух рек разного цвета
  • Голубое озеро
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Проход в Национальный парк - 350 руб. /чел.
  • Посещение Новоафонской Пещеры - 500 руб. /чел. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Обязательно с собой взять:
  • Документ, удостоверяющий личность, для прохождения границы
  • Наличные деньги
  • Заряженные гаджеты
  • Питьевую воду
  • Желательно куртки, в горах может быть прохладно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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