Путь к озеру
Описание экскурсии
Экскурсия по значимым местам Абхазии
Мы рады предложить вам уникальную экскурсию, которая позволит вам познакомиться с самыми значимыми местами Абхазии всего за один день. Эта насыщенная программа включает в себя множество остановок, каждая из которых подарит вам незабываемые впечатления.
Наши остановки
- Смотровая площадка - насладитесь захватывающим видом на окрестности.
- Ресторан Гагрипш - попробуйте местные деликатесы и насладитесь атмосферой.
- Гагра-колоннада - уникальная архитектура и прекрасные виды.
- Озеро Рица - путь к этому живописному озеру настолько завораживающий, что его трудно описать словами. Вы услышите шум горных рек, увидите изобилие растительности и заснеженные вершины гор.
- Юпшарский каньон - также известный как "Каменный мешок", это место поразит вас своей красотой.
- Слияние рек - наблюдайте за удивительным слиянием двух рек разного цвета.
- Голубое озеро - кристально чистая вода ярко голубого цвета оставит незабываемые впечатления.
- Новоафонский монастырь - одно из самых популярных мест для посещения в Абхазии.
Профессиональные гиды и дегустации
В течение всего дня с вами будут опытные гиды, которые расскажут о каждом историческом месте и ответят на любые ваши вопросы. Также запланированы перерывы на обед и отдых, чтобы вы могли насладиться атмосферой Абхазии.
Кроме того, у нас запланированы дегустации местных продуктов: меда, вина, сыра, чачи и многого другого. Это отличный способ узнать больше о культуре и традициях региона.
Дополнительные услуги
Для тех, кто хочет сохранить воспоминания о поездке, предусмотрена возможность воспользоваться услугами профессионального фотографа (условия обговариваются отдельно).
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя удивительную Абхазию!
Ежедневно с 08:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка
- Ресторан Гагрипш
- Гагра-коллоннада
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Слияние двух рек разного цвета
- Голубое озеро
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Проход в Национальный парк - 350 руб. /чел.
- Посещение Новоафонской Пещеры - 500 руб. /чел. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обязательно с собой взять:
- Документ, удостоверяющий личность, для прохождения границы
- Наличные деньги
- Заряженные гаджеты
- Питьевую воду
- Желательно куртки, в горах может быть прохладно