Душевное путешествие по Абхазии из Гагры

Описание
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Ответы на вопросы
Абхазия — фантастически живописная и очень самобытная страна. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады.

Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры

Что вас ожидает:

  • Старая Гагра
  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения.
  • Подвесной мост — пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь.
  • Голубое озеро — здесь можно сделать фотографии на фоне удивительно яркой бирюзовой воды. Желающие смогут прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь.
  • Сказочный самшитовый лес покрытый мхом, самая нетуристическая локация.
  • Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что каньон получил свое второе имя.
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина» (Чабгарский карниз) — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии.
  • Высокогорное озеро Рица можно по праву считать главной достопримечательностью Абхазии. Его уже давно облюбовали местные жители и туристы.
  • Дегустация абхазских специалитетов по желанию (вино, чача, сыр, чай, мед).

Дополнительные расходы:

  • Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата — 1500 рублей).
  • Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет).
  • Обед (по желанию).
  • Тарзанка (по желанию — 1000 руб. с человека).
  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет)
  • Обед (по желанию)
  • Тарзанка (по желанию — 1000 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Завершение: Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата — 1500 рублей).
  • Дополнительные расходы:
  • Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет)
  • Обед по желанию
  • Тарзанка по желанию (1000 руб. с человека)
  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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