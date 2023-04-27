Абхазия — фантастически живописная и очень самобытная страна. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады.
Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Что вас ожидает:
- Старая Гагра
- Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения.
- Подвесной мост — пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь.
- Голубое озеро — здесь можно сделать фотографии на фоне удивительно яркой бирюзовой воды. Желающие смогут прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь.
- Сказочный самшитовый лес покрытый мхом, самая нетуристическая локация.
- Юпшарский каньон, или «Каменный мешок» — стоя под отвесными скалами, вы поймете, за что каньон получил свое второе имя.
- Смотровая площадка «Прощай, Родина» (Чабгарский карниз) — еще одна видовая локация с видом на зеленые горы Абхазии.
- Высокогорное озеро Рица можно по праву считать главной достопримечательностью Абхазии. Его уже давно облюбовали местные жители и туристы.
- Дегустация абхазских специалитетов по желанию (вино, чача, сыр, чай, мед).
Дополнительные расходы:
- Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата — 1500 рублей).
- Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет).
- Обед (по желанию).
- Тарзанка (по желанию — 1000 руб. с человека).
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет)
- Обед (по желанию)
- Тарзанка (по желанию — 1000 руб. с человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП ПсоуЗавершение: Гагра
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Организационные детали:
- Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата — 1500 рублей).
- Дополнительные расходы:
- Экосбор в Рицинском национальном парке (700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет)
- Обед по желанию
- Тарзанка по желанию (1000 руб. с человека)
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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