Отправляемся в приключение на комфортном внедорожнике по заповедным уголкам Абхазии.
Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей, тонущей в объятиях гор, а также узнаете о прошлом, легендах и современной жизни Абхазии.
Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей, тонущей в объятиях гор, а также узнаете о прошлом, легендах и современной жизни Абхазии.
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Что вас ожидает:
- Водопад Влюбленных
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Гегский водопад
- Висячий мост через реку Бзыбь
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озера Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Берем курс в сторону лазурного озера Рица, а по дороге остановимся у живописных мест, как популярных, так и еще не облюбованных туристами.
Что вас ждетВо время экскурсии вы посетите сразу несколько водопадов: Влюбленных, Девичьи и Мужские слезы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км. бездорожья! Вы побываете на висячем мосту через бурную реку Бзыбь и посетите смотровые площадки. С одной вы полюбуетесь на слияние двух рек, а со второй, названной «Прощай, Родина», открываются дивные пейзажи с высоты 750 метров.
Вас ждет Голубое озеро, истинный цвет которого не передает ни одно фото, и так называемый «каменный мешок» Абхазии — Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами. Наконец, мы доедем до великолепного озера Рица: вы увидите его с лучших ракурсов, а после пообедаете в уютном ресторане, где подают вкусную еду.
На обратном пути вы по желанию можете покорить тарзанку на реке Бзыбь и продегустировать абхазские вкусности: мед на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Гид встретит вас по договоренности.
- Связь по WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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