Берем курс в сторону лазурного озера Рица, а по дороге остановимся у живописных мест, как популярных, так и еще не облюбованных туристами.

Что вас ждетВо время экскурсии вы посетите сразу несколько водопадов: Влюбленных, Девичьи и Мужские слезы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км. бездорожья! Вы побываете на висячем мосту через бурную реку Бзыбь и посетите смотровые площадки. С одной вы полюбуетесь на слияние двух рек, а со второй, названной «Прощай, Родина», открываются дивные пейзажи с высоты 750 метров.

Вас ждет Голубое озеро, истинный цвет которого не передает ни одно фото, и так называемый «каменный мешок» Абхазии — Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами. Наконец, мы доедем до великолепного озера Рица: вы увидите его с лучших ракурсов, а после пообедаете в уютном ресторане, где подают вкусную еду.

На обратном пути вы по желанию можете покорить тарзанку на реке Бзыбь и продегустировать абхазские вкусности: мед на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.