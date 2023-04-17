Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду

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Отправляемся в приключение на комфортном внедорожнике по заповедным уголкам Абхазии.

Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей, тонущей в объятиях гор, а также узнаете о прошлом, легендах и современной жизни Абхазии.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Водопад Влюбленных
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Гегский водопад
  • Висячий мост через реку Бзыбь
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озера Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Берем курс в сторону лазурного озера Рица, а по дороге остановимся у живописных мест, как популярных, так и еще не облюбованных туристами.
Что вас ждетВо время экскурсии вы посетите сразу несколько водопадов: Влюбленных, Девичьи и Мужские слезы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км. бездорожья! Вы побываете на висячем мосту через бурную реку Бзыбь и посетите смотровые площадки. С одной вы полюбуетесь на слияние двух рек, а со второй, названной «Прощай, Родина», открываются дивные пейзажи с высоты 750 метров.
Вас ждет Голубое озеро, истинный цвет которого не передает ни одно фото, и так называемый «каменный мешок» Абхазии — Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами. Наконец, мы доедем до великолепного озера Рица: вы увидите его с лучших ракурсов, а после пообедаете в уютном ресторане, где подают вкусную еду.
На обратном пути вы по желанию можете покорить тарзанку на реке Бзыбь и продегустировать абхазские вкусности: мед на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Гид встретит вас по договоренности.
  • Связь по WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Джиппинг
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На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Водопады
Юпшарский каньон
Гегский водопад
Голубое озеро

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