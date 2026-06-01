Туры по подземельям и пещерам Гагры

Найдено 4 тура в категории «Подземные» в Гагре, цены от 35 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
5 дней
-
25%
6 отзывов
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен трансфер из Сочи за д...
23 авг в 14:00
14 сен в 14:00
49 875 ₽66 500 ₽ за человека
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Джиппинг
На машине
На автобусе
Конные прогулки
На катамаране
5 дней
-
25%
5 отзывов
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
7 сен в 12:00
53 800 ₽71 733 ₽ за человека
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Джиппинг
На машине
2 дня
-
10%
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 52 200 ₽58 000 ₽ за всё до 4 чел.
Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом
Джиппинг
На вертолёте
На яхте
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
На поезде
11 дней
-
30%
Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом
Если вы готовы к незабываемым приключениям и экстриму, этот тур для вас
14 окт в 10:00
8 сен в 10:00
от 35 000 ₽50 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Подземные»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями;
  2. Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам;
  3. Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии;
  4. Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом.
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Новый Афон;
  4. Кинотеатр «Гагра»;
  5. На море;
  6. Ресторан «Гагрипш»;
  7. Голубое озеро;
  8. Новоафонский монастырь;
  9. Новоафонская пещера;
  10. Водопады Девичьи и Мужские слезы.
Сколько стоит тур в Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Подземные" можно забронировать 4 тура от 35 000 до 53 800 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2026 год по теме «Подземные», 11 ⭐ отзывов, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь