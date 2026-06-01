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25%
Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: КПП Псоу, до 14:00. Возможен трансфер из Сочи за д...
23 авг в 14:00
14 сен в 14:00
49 875 ₽
66 500 ₽ за человека
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25%
Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
7 сен в 12:00
53 800 ₽
71 733 ₽ за человека
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10%
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 52 200 ₽
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
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30%
Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом
Если вы готовы к незабываемым приключениям и экстриму, этот тур для вас
14 окт в 10:00
8 сен в 10:00
от 35 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Подземные»
Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Весело, винно и вкусно: путешествие по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями;
- Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам;
- Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии;
- Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом.
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