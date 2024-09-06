На Рождество – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Новом Афоне, цены от 13 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
скидка
20%
36 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
На машине
На кабриолете
19 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная поездка к озеру Рица из Нового Афона
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Впервые в Абхазии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсия очень интересная, отличный экскурсовод Алан. Наша компания была в полном восторге от природы Абхазии, экскурсии в дороге и комфортного вождения Алана. Огромное спасибо за эмоции и классные фотографии.
  • Е
    Евгения
    1 сентября 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Добрый день, спасибо большое нашему гиду Алхасу! Наша компания с двумя маленькими детьми. Все было замечательно!
    Добрый день, спасибо большое нашему гиду Алхасу!Добрый день, спасибо большое нашему гиду Алхасу!
  • Б
    Батейкин
    21 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не видели в жизни. Огромное спасибо Амзе за такие эмоции и воспоминания!
    Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не
  • А
    Алена
    13 августа 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,,
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    Абхазскую сказку,,- семейная сыроварня и винодельня. Побывали на прекраснейшем водопаде, красавице Рице. Катались на катамаране. Посетили Юпшерское учелье. Нам очень интересно рассказали легенды происхождения озера Рица и самой страны. Мы влюбились в эту страну и решили, сто вернемся сюда еще. Огромное спасибо за эту экскурсию и порцию неописуемой красоты.

  • Л
    Лидия
    11 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Сегодня были на экскурсии с Ахрой. Остались очень довольны экскурсией. Побывали во многих красивых местах, которые планировали посетить. Услышали душевный
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    рассказ об Абхазии. Приятно быть с человеком который любит свою родину, свой народ, историю своей земли. Очень тактичный и приятный собеседник. Красота Абхазии завораживает. Хочется вернуться сюда снова. Рекомендуем данную экскурсию. Мы остались очень довольны.

  • В
    Василий
    23 июля 2024
    Впервые в Абхазии
    Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса. Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
    Путешествие для нас с детьми проводил гид ГудисаПутешествие для нас с детьми проводил гид ГудисаПутешествие для нас с детьми проводил гид ГудисаПутешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.
    Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек
  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
  • А
    Андрей
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
  2. На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
  3. Впервые в Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в сентябре 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 14 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2024 год на рождество, 66 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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