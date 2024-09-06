Н Наталья Впервые в Абхазии Экскурсия очень интересная, отличный экскурсовод Алан. Наша компания была в полном восторге от природы Абхазии, экскурсии в дороге и комфортного вождения Алана. Огромное спасибо за эмоции и классные фотографии.

Е Евгения Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Добрый день, спасибо большое нашему гиду Алхасу! Наша компания с двумя маленькими детьми. Все было замечательно!

Б Батейкин Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не видели в жизни. Огромное спасибо Амзе за такие эмоции и воспоминания!

А Алена Впервые в Абхазии читать дальше Абхазскую сказку,,- семейная сыроварня и винодельня. Побывали на прекраснейшем водопаде, красавице Рице. Катались на катамаране. Посетили Юпшерское учелье. Нам очень интересно рассказали легенды происхождения озера Рица и самой страны. Мы влюбились в эту страну и решили, сто вернемся сюда еще. Огромное спасибо за эту экскурсию и порцию неописуемой красоты. Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,,

Л Лидия Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) читать дальше рассказ об Абхазии. Приятно быть с человеком который любит свою родину, свой народ, историю своей земли. Очень тактичный и приятный собеседник. Красота Абхазии завораживает. Хочется вернуться сюда снова. Рекомендуем данную экскурсию. Мы остались очень довольны. Сегодня были на экскурсии с Ахрой. Остались очень довольны экскурсией. Побывали во многих красивых местах, которые планировали посетить. Услышали душевный

В Василий Впервые в Абхазии Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса. Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍

О Ольга На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.

В Виктория На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!