скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная поездка к озеру Рица из Нового Афона
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 сентября 2024Экскурсия очень интересная, отличный экскурсовод Алан. Наша компания была в полном восторге от природы Абхазии, экскурсии в дороге и комфортного вождения Алана. Огромное спасибо за эмоции и классные фотографии.
- ЕЕвгения1 сентября 2024Добрый день, спасибо большое нашему гиду Алхасу! Наша компания с двумя маленькими детьми. Все было замечательно!
- ББатейкин21 августа 2024Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не видели в жизни. Огромное спасибо Амзе за такие эмоции и воспоминания!
- ААлена13 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,,
- ЛЛидия11 августа 2024Сегодня были на экскурсии с Ахрой. Остались очень довольны экскурсией. Побывали во многих красивых местах, которые планировали посетить. Услышали душевный
- ВВасилий23 июля 2024Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса. Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
- ООльга19 июля 2024Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.
- ВВиктория6 июля 2024Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
- ААндрей6 июля 2024Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «На Рождество»
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