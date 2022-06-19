Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка

Термальный источник в Абхазии - это то самое место, где можно отдохнуть душой

Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года.

Черниговка — это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами.
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка
Термальный источник Кындыг и ущелье Черниговка

Что вас ожидает 🤩

  • Ресторан Гагрипш
  • Сухум
  • Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
  • Ущелье Черниговка
  • Термальный источник Кындыг
  • Колоннада

Программа экскурсии

Ресторан Гагрипш

История появления ресторана берет свое начало еще в XX веке. За все время ресторан подвергался реконструкции, но внутренний интерьер оставили неизменным. Здесь любили проводить время такие известные писатели и поэты, как А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. Горький, И. В. Сталин и Николай II.
Легкий завтрак. Дегустации вина, сыра и меда.

Сухум. Набережная махаджиров и фонтан с грифонами

Набережная Махаджиров (этнических абхазцев, которые в XIX веке насильно были выселены царским правительством в Османскую империю) – приморская набережная, одно из самых живописных мест города. Фонтан с грифонами представляет собой скульптуры грифонов, из пасти которых льются струи воды, которые затем каскадом спадают вниз.

Ущелье Черниговка

Черниговка – это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами. В ходе экскурсии мы совершим захватывающее путешествие по узким мостикам и горным тропинкам, нависающими над бурной рекой, изобилующей небольшими водопадами и озерцами. Прогулка длительностью 1 час.

Термальный источник Кындыг

Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем. Местные воды излечивают от многих недугов: таких, как артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии. Купание 2 часа.

Колоннада

Вечерняя колоннада в белоснежных огнях на берегу черного моря завораживает. Она выполнена в стиле античных форм – пышные элементы, портики, массивные колонны. В годы грузино-абхазского конфликта колоннаде был нанесен значительный ущерб, но после ряда восстановительных работ она приобрела достойный вид.
Важно: возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

по четным дням в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер
  • Чаепитие
  • Дегустации
  • Вход на термальные источники
  • Вход в ущелье Черниговка
Что не входит
  • Обед
  • Драндский собор XI-XII вв. (200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский)
  • Дача Сталина в Новом Афоне (300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский)
  • Тарзанка + подвесной мост (500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезд из Пицунды, «Пицундский поворот»
Завершение: Пицунда
Когда и сколько длится?
Когда: по четным дням в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Спасибо, то выбрали нас!
  • Сегодня вам поступит два сообщения.
  • На первое нужно ответить, чтобы подтвердить поездку.
  • Второе поступит с 22 до 22:30 с информацией о гос. номере трансфера и точное время посадки.
  • Возможны небольшие задержки по прибытию транспорта (пробки, разное расположение отелей)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

👥Групповые☀️На весь день🧖SPAТермальные источники

Еще несколько похожих предложений в Пицунде

Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
10 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Дмитрий
Нет отзывов
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
2 000 за 1 человека
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
15 000 за 1-7 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
12 часов
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души. Именно так переводится Абхазия на русский язык. В советское время это местечко было
14 000 за 1-4 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
Нет отзывов
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Порадовать себя SPA по-абхазски, посетить живописный каньон с водопадом и познакомиться со столицей
Завтра
20 июня
21 июня
23 июня
1520012 160 за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
6 часов
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии
15 000 за 1-7 чел.
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Дмитрий
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Путешествие в заброшенные города, к водопадам и термальному источнику
Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Мы покажем вам города-призраки, время которых
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
2 000 за 1 человека
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
13 000 за 1-7 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
10 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Дмитрий
4
4 отзыва
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
2 000 за 1 человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Астамур
4.9
35 отзывов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
3 сен
7 сен
8 сен
9 сен
1400012 600 за 1-4 чел.
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Сергей
4.1
15 отзывов
Из Пицунды на озеро Рица - групповая экскурсия
Побывать в красивейших местах Рицинского национального парка и узнать о культуре Абхазии
Завтра
20 июня
21 июня
22 июня
800 за 1 человека
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
5 часов
Индивидуальная
Адгур
5
1 отзыв
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
7 000 за 1-4 чел.
Гастрономический тур из Пицунды
4 часа
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Гастрономический тур из Пицунды
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души. Достать путевку
от 10 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пицунде
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ