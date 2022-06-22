Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон

Абхазия

Абхазия или «страна души» — так называют местные свою Родину. Это уникальное место с длинной историей, которое стоит обязательно посетить. Абхазия находится совсем недалеко от Сочи. За день можно совершить путешествие по республике и вернуться обратно. Предлагаю присоединиться к моей экскурсии по Абхазии. Вы увидите самые красивые места — Новый Афон, Пицунда, озеро Рица и Юпшарский каньон.
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии из Пицунды| тур к Рице и в Новый Афон

Что вас ожидает 🤩

  • Пицунда и купание в море до 1 часа (только в летний период, зимой там никого и ничего нет)
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с вкусным мёдом и винный погреб (бесплатная дегустация — мёд, вино, чача, сыр, копчёное мясо)
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи, Мужские слезы
  • Водопады Молочный и Птичий клюв (по желанию, если погода плохая не посещаются, не проехать)
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (величественный горный каменный мешок)
  • Чистейшее заповедное горное озеро Рица
  • Псцырха заброшенная ЖД Станция
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк с лебедями в Новом Афоне
  • Новоафонский действующий мужской монастырь, храм Симона Канонита внутри монастыря — летом
  • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) — зимой
  • Рукотворный водопад в Новом Афоне

Описание

Рекомендуем посетить самый яркий тур по самой шикарной стране рядом с РФ - Абхазии!
За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов.
Можно посетить одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе - 19 века.
Новоафонский монастырь, великолепный памятник архитектуры века и величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор.
Затем вы направляетесь в пещеры Нового Афона, комплекс из 9 древних пещер в глубине горы, где вы прокатитесь на специальном поезде в глубину горы (там прохладно, предоставляются пледы), но вам все равно нужно одеваться теплее, потому что внутри пещер температура составляет около 10 градусов, а время пребывания там составляет более часа.
После Нового Афона тур перенесется в курорт Пицунда (летом), где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (не зимой только), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лыхны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн.
Затем группа движется к следующему важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор.
По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, водопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро-ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну.
Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест, о наших гидах туристы часто оставляют восторженные отзывы, а кто ранее ездил на другие экскурсии дает отличную оценку качества именно нашей компании, как говорится все познается в сравнении.
Вообщем такая увлекательная поездка никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!

Немного интересных фактов:

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На языке местного населения « Абхазия» звучит как «Апсни" - в переводе означает "Страна Души»
В районе Старой Гагры стоит ресторан «Гагрипш", построенный без единого гвоздя
Репруа (длина 18 метров) - самая короткая река в мире Город Новый Афон считается самым маленьким городом в мире и имеет метро (если его можно назвать), есть железная дорога, проходящая через пещеры.
В абхазских горах находятся две самые глубокие пещеры в мире-Пещера Крубера (2197 метров) и пещера им. Веревкина (2212 метров)

Абхазское побережье-самое чистое в Черном море

Абхазские знаменитые мандарины не такие абхазские привезли их сюда из Японии
В Абхазии насчитывается 3500 видов растений, в том числе 100 эндемичных видов, которых больше нигде в мире нет
Финальная сцена битвы Шерлока и Мориарти была снята в горах Абхазии возле водопада Гегский
И в 70-х годах появился первый в мире памятник обезьяне

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1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР (с Украинскими паспортами с пропиской в регионах Донецка и Луганска), РБ и Казахстан
иностранные граждане – экскурсанты (за исключением граждан Грузии), въезжающие в Республику Абхазия в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов

2. Нет судимостей

3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)
Трансфер с центрального Сочи, Хоста, Мацеста 200 руб. /чел
Трансфер с Поляны 500 руб. /чел.

Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Услуги профессионального экскурсовода который восхитит даже опытных путешественников (читаем отзывы)
  • Трансфер Сочи/Адлер/Поляна
  • Сбор с Гагр и Пицунды
  • Купание в Пицунде (1 час)
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей
  • Сыроварня (зависит от того если успеваем по маршрутному времени в Афон)
Что не входит
  • Государственный экологический сбор на озеро Рица на контрольно пропускном пункте доплачивается к цене билета:
  • Взрослый 700 руб.
  • Дети до 12 лет - 200 руб.
  • Трансфер в Гаграх - сбор зависит от вашего адреса или нужно будет приезжать на Колоннаду.
  • Трансфер в Пицунде (летом) - сбор зависит от вашего адреса, сообщаем куда подъехать.
  • По желанию:
  • Дача Сталина 300 руб. /чел.
  • Храм Лыхны 300 руб. /чел.
  • Группа до Сухума 500 руб. /чел. (при условии набора группы)
  • Ново-Афонская Пещера:
  • ▫️для взрослых – 700 рублей
  • ▫️для детей до 8 лет вход бесплатный
  • ▫️льготный билет – 200 рублей, им могут воспользоваться дети и подростки от 8 до 16 лет – студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
  • Рабочие дни:
  • С 1 июня по 30 сентября — ежедневно, без выходных
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны (VIII — X вв) 300 руб. /чел. .
  • Водопады Молочный 200 р. /чел., и Птичий клюв 100 р. /чел.
  • Обед в кафе от 500 руб. /чел.
  • Тарзанка через реку Бзыбь — 500-1000 р. /чел.
  • Новоафонский монастырь - по понедельникам не работает
  • Внимание — цены на допы внутри Абхазии могут меняться в праздничные дни, это зависит только от их страны
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ближайшая к вам остановка в Пицунде
Завершение: Довозим к месту сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Накануне тура, днем или вечером с вами обязательносвязывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с
  • Номером с авто которая приедет за вами и временем посадки. Мы находимся с вами на связи в ватцапе до окончания поездки и помогаем с вопросами касаемо тура. Могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.
  • ✅ Государственный экологический сбор на озеро Рица на контрольно пропускном пункте является обязательным и доплачивается к цене билета:
  • Взрослый 700 руб.
  • Дети до 12 лет - 200 руб.
  • ✅Откуда сбор:
  • С Центрального Сочи, Хосты, Мацесты - старт от остановки ЖД Сочи и по остановкам по Курортному проспекту в сторону Адлера вдоль побережья.
  • С Поляны - сбор по главной улице от остановок внизу где казино, начало от Роза Хутор.
  • С Адлера - сбор от ближайшей остановки по вашему адресу проживания.
  • В Гаграх - сбор зависит от вашего адреса или нужно будет приезжать на Колоннаду.
  • В Пицунде - сбор зависит от вашего адреса, сообщаем куда подъехать.
  • Памятка:
  • 1. Теперь пропускают всех по паспорту.
  • 2. Нет судимостей
  • 3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги или сайт ФССП и по ИНН проверяем)
  • 3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
  • 4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
  • 5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
  • 6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • 7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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