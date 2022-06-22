Рекомендуем посетить самый яркий тур по самой шикарной стране рядом с РФ - Абхазии!

За один день Вы сможете увидеть самые исторические и красивые места, насладиться уникальной красотой гор и водоемов.

Можно посетить одно из самых знаменитых важных православных мест в Европе - 19 века.

Новоафонский монастырь, великолепный памятник архитектуры века и величественно сияющий золотыми куполами на зеленом склоне гор.

Затем вы направляетесь в пещеры Нового Афона, комплекс из 9 древних пещер в глубине горы, где вы прокатитесь на специальном поезде в глубину горы (там прохладно, предоставляются пледы), но вам все равно нужно одеваться теплее, потому что внутри пещер температура составляет около 10 градусов, а время пребывания там составляет более часа.

После Нового Афона тур перенесется в курорт Пицунда (летом), где можно полюбоваться прибрежной красотой абхазской природы, поплавать и позагорать (не зимой только), а также увидеть множество архитектурных памятников. Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лыхны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн.

Затем группа движется к следующему важному месту-озеру Рица, которое высоко в горах, но весь путь к нему настолько увлекателен, что вы даже будете кайфовать под шум горных рек, вы увидите обилие растительности и красивые заснеженные вершины гор.

По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, водопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады. Особое внимание заслуживает Голубое озеро-ярко-голубая кристально чистая вода с павлинами и лебедями, что придает этому озеру особую тайну.

Во время тура наши профессиональные гиды расскажут вам о самых известных легендах этих удивительных мест, о наших гидах туристы часто оставляют восторженные отзывы, а кто ранее ездил на другие экскурсии дает отличную оценку качества именно нашей компании, как говорится все познается в сравнении.

Вообщем такая увлекательная поездка никого не оставит равнодушным и останется в памяти каждого туриста на долгие годы!

Немного интересных фактов:

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На языке местного населения « Абхазия» звучит как «Апсни" - в переводе означает "Страна Души»

В районе Старой Гагры стоит ресторан «Гагрипш", построенный без единого гвоздя

Репруа (длина 18 метров) - самая короткая река в мире Город Новый Афон считается самым маленьким городом в мире и имеет метро (если его можно назвать), есть железная дорога, проходящая через пещеры.

В абхазских горах находятся две самые глубокие пещеры в мире-Пещера Крубера (2197 метров) и пещера им. Веревкина (2212 метров)

Абхазское побережье-самое чистое в Черном море

Абхазские знаменитые мандарины не такие абхазские привезли их сюда из Японии

В Абхазии насчитывается 3500 видов растений, в том числе 100 эндемичных видов, которых больше нигде в мире нет

Финальная сцена битвы Шерлока и Мориарти была снята в горах Абхазии возле водопада Гегский

И в 70-х годах появился первый в мире памятник обезьяне

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1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР (с Украинскими паспортами с пропиской в регионах Донецка и Луганска), РБ и Казахстан

иностранные граждане – экскурсанты (за исключением граждан Грузии), въезжающие в Республику Абхазия в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов

2. Нет судимостей

3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)

3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении

4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя

5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ)

Трансфер с центрального Сочи, Хоста, Мацеста 200 руб. /чел

Трансфер с Поляны 500 руб. /чел.