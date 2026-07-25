Выбирайте и другие экскурсии в Пицунде

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Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры

Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Вы вдохновитесь чудесными пейзажами, увидите святыни древнего христианского монастыря и узнаете о жизни и традициях абхазцев.

Я расскажу, где они любят проводить время, как относятся к старшим, что готовят, когда заводят семьи и как справляют свадьбы.
5
180 отзывов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.

Легендарные Гагры

Гагры — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра
  • Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник – 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 1000 ₽ за чел; пещера в Афоне — 1000 ₽ за чел; два водопада выше Рицы — 1000 ₽ за чел.
  • При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля Гагра-Пицунде,Гагре, кпп Псоу +2000₽
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2399 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 180 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
177
4
3
3
2
1
Елена
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это места, которые хочется вспоминать снова и снова. Спасибо, что помогли прочувствовать их атмосферу, рассказали столько интересного и сделали этот день таким особенным. Ваша забота и внимание к деталям очень ценны. Огромное спасибо!
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это+1
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это
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Александр
Понравилось абсолютно всё! Адгур - прекрасный экскурсовод и водитель. Самое лучшее и правильное знакомство с Абхазией состоялось именно благодаря ему!

Рекомендую!
Понравилось абсолютно всё! Адгур - прекрасный экскурсовод и водитель. Самое лучшее и правильное знакомство с Абхазией состоялось именно благодаря ему!
Понравилось абсолютно всё! Адгур - прекрасный экскурсовод и водитель. Самое лучшее и правильное знакомство с Абхазией состоялось именно благодаря ему!
Понравилось абсолютно всё! Адгур - прекрасный экскурсовод и водитель. Самое лучшее и правильное знакомство с Абхазией состоялось именно благодаря ему!
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Ю
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат знакомства – однодневный выезд по главным достопримечательностям. И не прогадали!

Погода была разной, но это
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впечатление совсем не испортило, поэтому не бойтесь и в дождь ехать. Познакомились с культурой, на все вопросы ответы получили, ну очень расширился кругозор, 100% интереснее группового выезда, больше вопросов можно задать, мест увидеть.

И еще с нами была наша бабушка (75 лет), поэтому возрастных ограничений точно нет.

Спасибо!

От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат
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Мишина
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля, у нас был всего 1 день на знакомство с Абхазией, хотелось посмотреть как можно
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больше. подготовились по прогнозу погоды, резиновые сапоги и дождевики, но Абхазия подарила нам чудесный солнечный, летний день. Я выбирала гида по отзывам, ведь приезжая в страну в первый раз, ты смотришь на нее глазами того, кто тебя с ней знакомит. И не прогадала! Адгур эрудирован, имеет профильное образование, прекрасный рассказчик, ни один ваш вопрос не останется без ответа. во время экскурсии создает обстановку дружелюбия, заботы и веселья. Реагирует на все просьбы и запросы, старается чтобы путешествие проходило максимально комфортно и познавательно . Водит аккуратно, за что отдельное спасибо, никого не укачивало и обстановка в автомобиле во время поездок была расслабленная. Ну про виды солнечной Абхазии можно говорит ь бесконечно, но лучше все же увидеть своими глазами ☺️. Нам очень повезло с погодой, компанией и гидом, впечатления потрясающие!

добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля,
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля,
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля,
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля,
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля,
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля,
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М
Отличная и инетресная экскурсия с Адгуром прошла замечательно. По нашему запросу внесли изменения в маршрут экскурсии, обо всем договорились. Очень комфортабельный транспорт. Остались довольны и с хорошими воспоминаниями!
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Елена
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Были всей семьей. Нам и детям очень понравилось! Спасибо большое Адгуру за очень познавательные и интересные рассказы! Было здорово 🙌 Профессионал своего дела! Спасибо! Хочется побывать еще летом!
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы.
Вам был полезен этот отзыв?

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