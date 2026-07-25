Выбирайте и другие экскурсии в Пицунде

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.
Новый Афон — христианский центр Абхазии
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.
Легендарные Гагры
Гагры — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, меда и сыра
Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник – 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 1000 ₽ за чел; пещера в Афоне — 1000 ₽ за чел; два водопада выше Рицы — 1000 ₽ за чел.
При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры на другие локации маршрута времени у нас может не остаться
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля Гагра-Пицунде,Гагре, кпп Псоу +2000₽
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2399 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
До сих пор под впечатлением от экскурсии по Абхазии! Новый Афон и озеро Рица — это места, которые хочется вспоминать снова и снова. Спасибо, что помогли прочувствовать их атмосферу, рассказали столько интересного и сделали этот день таким особенным. Ваша забота и внимание к деталям очень ценны. Огромное спасибо!
+1
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Александр
Понравилось абсолютно всё! Адгур - прекрасный экскурсовод и водитель. Самое лучшее и правильное знакомство с Абхазией состоялось именно благодаря ему!
Рекомендую!
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Ю
Юлия
От всей семьи благодарим Адгура за организацию экскурсии! В Абхазии мы впервые, решили, что лучший формат знакомства – однодневный выезд по главным достопримечательностям. И не прогадали!
Погода была разной, но это читать дальшеуменьшить
впечатление совсем не испортило, поэтому не бойтесь и в дождь ехать. Познакомились с культурой, на все вопросы ответы получили, ну очень расширился кругозор, 100% интереснее группового выезда, больше вопросов можно задать, мест увидеть.
И еще с нами была наша бабушка (75 лет), поэтому возрастных ограничений точно нет.
Спасибо!
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Мишина
добавлю еще 5 звездочек Адгуру, Абхазии и маршруту нашего путешествия. Ездили мы на экскурсию 15 февраля, у нас был всего 1 день на знакомство с Абхазией, хотелось посмотреть как можно читать дальшеуменьшить
больше. подготовились по прогнозу погоды, резиновые сапоги и дождевики, но Абхазия подарила нам чудесный солнечный, летний день. Я выбирала гида по отзывам, ведь приезжая в страну в первый раз, ты смотришь на нее глазами того, кто тебя с ней знакомит. И не прогадала! Адгур эрудирован, имеет профильное образование, прекрасный рассказчик, ни один ваш вопрос не останется без ответа. во время экскурсии создает обстановку дружелюбия, заботы и веселья. Реагирует на все просьбы и запросы, старается чтобы путешествие проходило максимально комфортно и познавательно . Водит аккуратно, за что отдельное спасибо, никого не укачивало и обстановка в автомобиле во время поездок была расслабленная. Ну про виды солнечной Абхазии можно говорит ь бесконечно, но лучше все же увидеть своими глазами ☺️. Нам очень повезло с погодой, компанией и гидом, впечатления потрясающие!
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М
Мария
Отличная и инетресная экскурсия с Адгуром прошла замечательно. По нашему запросу внесли изменения в маршрут экскурсии, обо всем договорились. Очень комфортабельный транспорт. Остались довольны и с хорошими воспоминаниями!
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Елена
Побывали первый раз на экскурсии по Абхазии на новогодние каникулы. Были всей семьей. Нам и детям очень понравилось! Спасибо большое Адгуру за очень познавательные и интересные рассказы! Было здорово 🙌 Профессионал своего дела! Спасибо! Хочется побывать еще летом!
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