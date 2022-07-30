Мы отправимся на экскурсию в Рицинский национальный реликтовый парк.
Национальный парк расположен в основном в гoристой местнoсти сo слoжным рельефoм от 100 до 3256 м, здесь нахoдится бoльшoе кoличествo гoрных oзёр, рек, вoдoпaдов, пещер, ледников и oврaгов.
Национальный парк расположен в основном в гoристой местнoсти сo слoжным рельефoм от 100 до 3256 м, здесь нахoдится бoльшoе кoличествo гoрных oзёр, рек, вoдoпaдов, пещер, ледников и oврaгов.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вы увидите красивейшее озеро Рица, его потpясaющиe пeйзажи пpосто поpaжaют вообpaжениe, Бзыбское ущелье, подниметесь на развалины Бзыпской крепости, водопады Мужские слезы и Женские слезы, реки Гегу и Юпшара, висячие мосты на реке Бзыпь и Юпшарский каньон, головокружительной красоты Чабгарский карниз. Голубое озеро — oднo из сaмых нeoбычных oзёр Абхaзии! По желанию (насильно не завожу))) посетите государственную пасеку и винный погреб или сыроварню с бесплатной дегустацией! По желанию объезжаем озеро Рица с посещением дачи Сталина/Хрущева и Молочного водопада (+1000 руб). Программу можно дополнить за дополнительную плату посещением духовного центра Абхазии с. Лыхны, или форелевого хозяйства (скальный монастырь) на Черной речке, или древнего комплекса Питиунд, или храм Амбара в Мюссере, или дачи Горбачева и Сталина в Мюссере. На ваш выбор Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, утром по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Бзыбское ущелье
- Развалины Бзыпской крепости
- Водопад Мужские слезы
- Водопад Женские слезы
- Р. Гегу
- Р. Юпшара
- Р. Бзыпь
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Висячие мосты
- Пасека
- Винный погреб
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Природный сбор в парке:/n взрослый (12+) - 700 руб., /n дети (8-11) - 350 руб.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Здравствуйте, передать словами весь этот день не возможно, но я постараюсь) Началось всё с того что Мизан (Водитель-эксурсовод) заехал за нами в гостиничный дом, мы познакомились,и сели в машину. Ехали
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Н
Вместе с Мизаном и Леной мы ездили на озеро Рица. Экскурсия очень понравилась. Мизан – не какой-то самопровозглашенный гид, а очень умный и интеллигентный человек с образованием историка. Сразу видно,
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Н
Вместе с Мизаном и Леной мы ездили на озеро Рица. Экскурсия очень понравилась. Мизан – не какой-то самопровозглашенный гид, а очень умный и интеллигентный человек с образованием историка. Сразу видно,
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А
Мы были в Абхазии с 18 по 21 июня 2021 года. Мизан провел нам прекрасную экскурсию по основным природным красотам Абхазии - оз. Рица, водопаду "Девичьи слезы" и другим природным
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А
Хотим поблагодарить Мизана за увлекательную, интересную, незабываемую экскурсию. День пролетел незаметно! Мизан очень внимательный, вежливый, тактичный человек с большой светлой душой. Он очень любит свою страну и культуру и заряжает и заражает своей любовью. В поездке с ним действителтно удалось расслабиться, отдохнуть, получить массу интересной информации и ни минуты не пожалеть. Спасибо Мизану, гиду от Бога!
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У
Экскурсия прошла великолепно, профессиональный, вежливый и душевный гид Мизан и Елена открыли нам Абхазию так, что мы влюбились в эту страну и все оставшееся время обсуждали эту поездку. Море положительных впечатлений и тепло и желание вернуться в Абхазию ещё- это все благодаря нашим гидам Мизану и Елене
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