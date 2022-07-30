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Божественная Рица

Экскурсия в озеро Рица с посещением дачи Сталина / Хрущева и Молочного водопада
Мы отправимся на экскурсию в Рицинский национальный реликтовый парк.

Национальный парк расположен в основном в гoристой местнoсти сo слoжным рельефoм от 100 до 3256 м, здесь нахoдится бoльшoе кoличествo гoрных oзёр, рек, вoдoпaдов, пещер, ледников и oврaгов.
5
10 отзывов
Божественная Рица
Божественная Рица
Божественная Рица

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы увидите красивейшее озеро Рица, его потpясaющиe пeйзажи пpосто поpaжaют вообpaжениe, Бзыбское ущелье, подниметесь на развалины Бзыпской крепости, водопады Мужские слезы и Женские слезы, реки Гегу и Юпшара, висячие мосты на реке Бзыпь и Юпшарский каньон, головокружительной красоты Чабгарский карниз. Голубое озеро — oднo из сaмых нeoбычных oзёр Абхaзии! По желанию (насильно не завожу))) посетите государственную пасеку и винный погреб или сыроварню с бесплатной дегустацией! По желанию объезжаем озеро Рица с посещением дачи Сталина/Хрущева и Молочного водопада (+1000 руб). Программу можно дополнить за дополнительную плату посещением духовного центра Абхазии с. Лыхны, или форелевого хозяйства (скальный монастырь) на Черной речке, или древнего комплекса Питиунд, или храм Амбара в Мюссере, или дачи Горбачева и Сталина в Мюссере. На ваш выбор Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, утром по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Бзыбское ущелье
  • Развалины Бзыпской крепости
  • Водопад Мужские слезы
  • Водопад Женские слезы
  • Р. Гегу
  • Р. Юпшара
  • Р. Бзыпь
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Висячие мосты
  • Пасека
  • Винный погреб
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Природный сбор в парке:/n взрослый (12+) - 700 руб., /n дети (8-11) - 350 руб.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Здравствуйте, передать словами весь этот день не возможно, но я постараюсь) Началось всё с того что Мизан (Водитель-эксурсовод) заехал за нами в гостиничный дом, мы познакомились,и сели в машину. Ехали
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мы под самые интересные и увлекательные рассказы и мифы про город, горы, водопады и каждую дорожку. Этот человек заряжен позитивом и раздаёт его бесплатно вам. Истории и мифы дополняли нереальные виды гор, ни одно фото и видео не передаст весь масштаб этой красоты. Поездка была настолько комфортная что всё время поездки пролетели как пять минут. Мизан знает так много интересных мифов, мы слушали с открытым ртом. Виды с окна автомобиля радовали не только глаз но и сердце. Мы останавливались часто, фоткали,видео снимали) Ох, поездка неимоверная, Мизан прекраснейший водитель и нереально профессиональный экскурсовод! Обязательно берите экскурсию! Не пожалеете 🥰

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Н
Вместе с Мизаном и Леной мы ездили на озеро Рица. Экскурсия очень понравилась. Мизан – не какой-то самопровозглашенный гид, а очень умный и интеллигентный человек с образованием историка. Сразу видно,
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что человек знает, о чем говорит, способен ответить на вопросы, а еще ему самому очень интересен предмет. При этом, у Мизана отличное чувство юмора, так что никакого занудства! Он знает и древние легенды, и дотошен в плане исторических фактов. Еще Мизан не пытался ничего навязывать, в каждой точке мы были столько, сколько хотели. Программа поездки была специально под нас. Еще хотелось бы отметить важный момент лично для меня. В Абхазии сложно остаться равнодушной из-за местного стиля вождения. Так вот Мизан не пытается лихачить на горном серпантине, что не может не радовать. Искренне рекомендую экскурсии с Мизаном. Если я еще приеду в Сухум, обязательно обращусь снова!

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Н
Вместе с Мизаном и Леной мы ездили на озеро Рица. Экскурсия очень понравилась. Мизан – не какой-то самопровозглашенный гид, а очень умный и интеллигентный человек с образованием историка. Сразу видно,
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что человек знает, о чем говорит, способен ответить на вопросы, а еще ему самому очень интересен предмет. При этом, у Мизана отличное чувство юмора, так что никакого занудства! Он знает и древние легенды, и дотошен в плане исторических фактов. Еще Мизан не пытался ничего навязывать, в каждой точке мы были столько, сколько хотели. Программа поездки была специально под нас. Еще хотелось бы отметить важный момент лично для меня. В Абхазии сложно остаться равнодушной из-за местного стиля вождения. Так вот Мизан не пытается лихачить на горном серпантине, что не может не радовать. Искренне рекомендую экскурсии с Мизаном. Если я еще приеду в Сухум, обязательно обращусь снова!

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А
Мы были в Абхазии с 18 по 21 июня 2021 года. Мизан провел нам прекрасную экскурсию по основным природным красотам Абхазии - оз. Рица, водопаду "Девичьи слезы" и другим природным
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красотам этого замечательного края. Мизан украсил наше путешествие - он очень любит свою родину, с упоением рассказал нам о её истории, традициях, культуре. Без него наше путешествие было бы не полным. Совместно со своей супругой Еленой они сумели очень грамотно организовать график нашего путешествия, предоставили первоклассный автомобиль. Совместно с Мизаном мы провели полноценный день, основательно и без всякой спешки насладившись красотой Абзазии. Если вы хотите ощутить те же эмоции - без сомнений обращайтесь к Мизану и Елене.

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А
Хотим поблагодарить Мизана за увлекательную, интересную, незабываемую экскурсию. День пролетел незаметно! Мизан очень внимательный, вежливый, тактичный человек с большой светлой душой. Он очень любит свою страну и культуру и заряжает и заражает своей любовью. В поездке с ним действителтно удалось расслабиться, отдохнуть, получить массу интересной информации и ни минуты не пожалеть. Спасибо Мизану, гиду от Бога!
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У
Экскурсия прошла великолепно, профессиональный, вежливый и душевный гид Мизан и Елена открыли нам Абхазию так, что мы влюбились в эту страну и все оставшееся время обсуждали эту поездку. Море положительных впечатлений и тепло и желание вернуться в Абхазию ещё- это все благодаря нашим гидам Мизану и Елене
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