читать дальше уменьшить

что человек знает, о чем говорит, способен ответить на вопросы, а еще ему самому очень интересен предмет. При этом, у Мизана отличное чувство юмора, так что никакого занудства! Он знает и древние легенды, и дотошен в плане исторических фактов. Еще Мизан не пытался ничего навязывать, в каждой точке мы были столько, сколько хотели. Программа поездки была специально под нас. Еще хотелось бы отметить важный момент лично для меня. В Абхазии сложно остаться равнодушной из-за местного стиля вождения. Так вот Мизан не пытается лихачить на горном серпантине, что не может не радовать. Искренне рекомендую экскурсии с Мизаном. Если я еще приеду в Сухум, обязательно обращусь снова!