Горная сказка: долина 7 озёр

Отправляйтесь в захватывающее путешествие к одной из самых живописных природных достопримечательностей Абхазии - Долине семи озёр.
Путь пролегает через Рицинский заповедник, где вас ждут живописные пейзажи, озеро Рица и минеральные источники
Путь пролегает через Рицинский заповедник, где вас ждут живописные пейзажи, озеро Рица и минеральные источники
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Реликтовые леса
- 🏞️ Живописные пейзажи
- 💧 Минеральные источники
- 🐴 Возможность найма лошадей
- 🏔️ Альпийские луга
- 🌊 Кристально чистые озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Рицинский заповедник
- Озеро Рица
- Минеральные источники Аудахары
- Альпийские луга
- Долина семи озёр
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наше путешествие начнется с Рицинского заповедника. По пути мы встретим живописнейшие пейзажи, озеро Рица, минеральные источники Аудахары и альпийские луга в высокогорье на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Именно с этой точки начнется наш поход по невероятным местам в «Долину 7 озёр», где перед нами откроется панорама с несколькими кристально чистыми озёрами. Важная информация:
- В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъем в гору. Одевайте удобную одежду и обувь.
- Для подъема в долину возможен найм лошадей за дополнительную плату (2500 руб.).
- Продолжительность экскурсии с 09:00 — 22:00.
Среда, пятница, воскресенье в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рицинский Национальный Парк
- Минеральные источники Аудахары
- Долина семи озёр
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Экосбор: взрослый (12+) - 700 руб. /чел. детский (8-11) - 200 руб. /чел.
- Тарзанка (по желанию) - 1000 руб.
- Найм лошадей - 2500 руб.
- Пикник - 500 руб.
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА СУХУМ по московскому времени
- Уважаемые гости, оставляйте свои контактные номера телефонов, на которых есть вацап, телеграм или вайбер, для удобства с вами связаться. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы сможем Вас забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2 часов после вашего бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Красивая впечатляющая природа! Но, несомненно, я бы посоветовала туда отправляться физически подготовленным людям, ибо никто не указывает, что в долину идти очень долго и в гору! Шли
Входит в следующие категории Сухума
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