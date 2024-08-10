Горная сказка: долина 7 озёр

читать дальше

порядка 2,5 часов в одну сторону. Обратно с гор спускаться легче и быстрее - 1, 5 часа. Советую брать лошадей в самом начале. По мере того как подниматься выше, начинает немного чувствоваться дефицит кислорода, но это никак не мешает и не вызывает дискомфорта. Берите с собой воду обязательно, без воды будет очень тяжело! Но все это компенсируется прекрасными горными видами, природа потрясающая! Спасибо за экскурсию и всем приятного восхождения!)