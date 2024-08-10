Горная сказка: долина 7 озёр

Путешествие к Долине семи озёр в Абхазии подарит вам незабываемые впечатления. Восхититесь реликтовыми лесами, альпийскими лугами и кристально чистыми озёрами
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к одной из самых живописных природных достопримечательностей Абхазии - Долине семи озёр.

Путь пролегает через Рицинский заповедник, где вас ждут живописные пейзажи, озеро Рица и минеральные источники
читать дальше

Аудахары.

Пройдя через альпийские луга на высоте более 2000 метров, вы окажетесь в Долине семи озёр, где перед вами откроется панорама с несколькими кристально чистыми озёрами. Пеший подъём в гору требует удобной одежды и обуви. Для подъёма в долину можно нанять лошадей за дополнительную плату

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Реликтовые леса
  2. 🏞️ Живописные пейзажи
  3. 💧 Минеральные источники
  4. 🐴 Возможность найма лошадей
  5. 🏔️ Альпийские луга
  6. 🌊 Кристально чистые озёра
Горная сказка: долина 7 озёр
Горная сказка: долина 7 озёр
Горная сказка: долина 7 озёр
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Рицинский заповедник
  • Озеро Рица
  • Минеральные источники Аудахары
  • Альпийские луга
  • Долина семи озёр

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наше путешествие начнется с Рицинского заповедника. По пути мы встретим живописнейшие пейзажи, озеро Рица, минеральные источники Аудахары и альпийские луга в высокогорье на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Именно с этой точки начнется наш поход по невероятным местам в «Долину 7 озёр», где перед нами откроется панорама с несколькими кристально чистыми озёрами. Важная информация:
  • В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъем в гору. Одевайте удобную одежду и обувь.
  • Для подъема в долину возможен найм лошадей за дополнительную плату (2500 руб.).
  • Продолжительность экскурсии с 09:00 — 22:00.

Среда, пятница, воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рицинский Национальный Парк
  • Минеральные источники Аудахары
  • Долина семи озёр
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Экосбор: взрослый (12+) - 700 руб. /чел. детский (8-11) - 200 руб. /чел.
  • Тарзанка (по желанию) - 1000 руб.
  • Найм лошадей - 2500 руб.
  • Пикник - 500 руб.
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА СУХУМ по московскому времени
  • Уважаемые гости, оставляйте свои контактные номера телефонов, на которых есть вацап, телеграм или вайбер, для удобства с вами связаться. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы сможем Вас забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2 часов после вашего бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
10 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Красивая впечатляющая природа! Но, несомненно, я бы посоветовала туда отправляться физически подготовленным людям, ибо никто не указывает, что в долину идти очень долго и в гору! Шли
читать дальше

порядка 2,5 часов в одну сторону. Обратно с гор спускаться легче и быстрее - 1, 5 часа. Советую брать лошадей в самом начале. По мере того как подниматься выше, начинает немного чувствоваться дефицит кислорода, но это никак не мешает и не вызывает дискомфорта. Берите с собой воду обязательно, без воды будет очень тяжело! Но все это компенсируется прекрасными горными видами, природа потрясающая! Спасибо за экскурсию и всем приятного восхождения!)

Входит в следующие категории Сухума

ГрупповыеВыездныеНа весь деньПрирода и пейзажиГорыОт вашего отеля

Похожие экскурсии из Сухума

Дикая природа Абхазии
Пешая
14 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
Сегодня в 08:30
21 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
На машине
Джиппинг
77 отзывов
8 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
21 авг в 08:30
22 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Водопады Цебельдинской долины
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
21 авг в 08:30
22 авг в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме
ХорошоТам