читать дальше очень интересно проведено. Также под наши пожелания увеличили программу поездки, дополнили в соответствии с нашими запросами, посмотрели все самое главное, испытали целую кучу положительных эмоций и много всего нового узнали! Спасибо вам большое, побольше туристов, успехов во всем)

Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и