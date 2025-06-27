Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
«Увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
$907 за человека
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10%
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Погулять по берегу Севана, подняться к горнолыжному курорту и весело встретить 2025 год
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Позавтракаем и поедем за город, к берегам знаменитого озера Севан»
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€423
€470 за человека
К святыням армянской земли: 6 монастырей, 4 храма, Эчмиадзин и природные жемчужины
Побывать на священных землях, в ущельях, на берегу Севана, у Арарата и в Дилижане и увидеть главное
Начало: Г. Ереван, 10:00
28 июл в 10:00
4 авг в 10:00
26 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна27 июня 2025Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна - мы поняли, что увидели
- ААлексей9 июня 2024Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Набережная»
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