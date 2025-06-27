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Туры по набережной Еревана

Найдено 3 тура в категории «Набережная» в Ереване, цены от $423, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
На машине
8 дней
2 отзыва
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
«Увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
$907 за человека
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
На автобусе
5 дней
-
10%
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Погулять по берегу Севана, подняться к горнолыжному курорту и весело встретить 2025 год
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Позавтракаем и поедем за город, к берегам знаменитого озера Севан»
30 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€423€470 за человека
К святыням армянской земли: 6 монастырей, 4 храма, Эчмиадзин и природные жемчужины
На машине
4 дня
К святыням армянской земли: 6 монастырей, 4 храма, Эчмиадзин и природные жемчужины
Побывать на священных землях, в ущельях, на берегу Севана, у Арарата и в Дилижане и увидеть главное
Начало: Г. Ереван, 10:00
28 июл в 10:00
4 авг в 10:00
26 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    27 июня 2025
    Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
    Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна - мы поняли, что увидели
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    очень мало! И в Армении и в Грузит еще очень много интересного и хочется продолжить знакомство с этими яркими и гостеприимными странами!

    Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -Путешествовали мы с дочкой! Очень интересный тур! Организация тоже на достаточно высоком уровне. Проблема одна -
  • А
    Алексей
    9 июня 2024
    Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
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    очень интересно проведено. Также под наши пожелания увеличили программу поездки, дополнили в соответствии с нашими запросами, посмотрели все самое главное, испытали целую кучу положительных эмоций и много всего нового узнали! Спасибо вам большое, побольше туристов, успехов во всем)

    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
  2. Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
  3. К святыням армянской земли: 6 монастырей, 4 храма, Эчмиадзин и природные жемчужины
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Арени
  7. Татев
  8. Гора Арарат
  9. Эчмиадзин
  10. Площадь Республики
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Набережная" можно забронировать 3 тура от 423 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Ереване, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Еревана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025