Описание экскурсии

Мы посмотрим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Он является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города. Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Прогуляемся по площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении. Мемориальный комплекс Цицернакаберд был открыт в 1967 году в память о жертвах Геноцида армян. Название «Цицернакаберд» переводится как «крепость птиц». Это место выбрали не случайно — оно является символом вечной и непоколебимой духовности армянского народа. Комплекс сочетает в себе элементы современной архитектуры и классического армянского стиля. Его главная часть представляет собой восьмиугольную колоннаду, образующую круглую площадь. В центре нее установлен вечный огонь в память о погибших армянах. Компания «Мегерян Карпет» была основана в 1917 году в Нью-Йорке. Изначально компания занималась разработкой новых и антикварных ковров. В 2002 году компания обосновалась в Армении и восстановила традицию производства рукодельных ковров. Благодаря ее деятельности, армянские ковры появились на мировом рынке и мировых выставках. Важная информация: Оплата принимается в армянских драмах наличными.