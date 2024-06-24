В рамках тура вы поближе познакомитесь со столицей Армении — Ереваном. Узнаете много всего интересного об истории, культуре и архитектуре нашей столицы.
Также посетим мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян и фабрику-музей ковров «Мегерян Карпет».
Также посетим мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян и фабрику-музей ковров «Мегерян Карпет».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Мы посмотрим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Он является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города. Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Прогуляемся по площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении. Мемориальный комплекс Цицернакаберд был открыт в 1967 году в память о жертвах Геноцида армян. Название «Цицернакаберд» переводится как «крепость птиц». Это место выбрали не случайно — оно является символом вечной и непоколебимой духовности армянского народа. Комплекс сочетает в себе элементы современной архитектуры и классического армянского стиля. Его главная часть представляет собой восьмиугольную колоннаду, образующую круглую площадь. В центре нее установлен вечный огонь в память о погибших армянах. Компания «Мегерян Карпет» была основана в 1917 году в Нью-Йорке. Изначально компания занималась разработкой новых и антикварных ковров. В 2002 году компания обосновалась в Армении и восстановила традицию производства рукодельных ковров. Благодаря ее деятельности, армянские ковры появились на мировом рынке и мировых выставках. Важная информация: Оплата принимается в армянских драмах наличными.
Тур не проводится по воскресеньям, так как фабрика - музей ковров закрыта.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Мать Армения
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Северный Проспект
- Площадь Республики
- Мемориал Цицарнакаберд
- Фабрика-музей ковров
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Тур в Мегерян Карпет - 3000 драм за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Тур не проводится по воскресеньям, так как фабрика - музей ковров закрыта.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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