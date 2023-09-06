Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук

Индивидуальная экскурсия в Татев и Джермук из Еревана: Канатная дорога и природа

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В этом туре вы прокатитесь на самой длинной канатной дороге в мире, поднявшись на высоту более трехсот метров над уровнем моря.

Посетите труднодоступный древний монастырь, окруженный скалами, и насладитесь свежим и чистым воздухом курортного города Джермук.
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Канатная дорога Татева и свежий воздух курорта Джермук
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает:

  • Монастырь Татев
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Джермук
  • Водопад «Волосы русалки»
  • Галерея минеральных вод
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Монастырь Татев считается жемчужиной средневековой армянской архитектуры. Он был возведен в IX-XIII веках в труднодоступной местности, из-за чего туристам часто сложно попасть туда, но для истинных ценителей неповторимых памятников старины эти проблемы отходят на второй план.
  • Монастырь расположен в самом центре марза Сюник, неподалеку находится одноименное село, само сооружение выстроено на правом возвышенном берегу реки Воротан. Чтобы достигнуть этого места, желающие должны сойти в 500-метровый каньон Воротана, сделать остановку на созданном природой Сатанинском мосту и у теплых минеральных источников, после чего подняться вверх по горной дороге. Через несколько витков покажется монастырь — его мощная и неприступная твердыня сразу бросится в глаза.
  • Джермук — курортный город на юго-западе Армении в области Вайоц-Дзор. Известен, в первую очередь, целебными минеральными источниками. Джермук — один из самых популярных курортов страны, который предлагает свежий и чистый воздух, обилие солнечного света и живописных мест среди гор и лугов, множество пешеходных троп и отличных санаториев.

По понедельникам не работает канатная дорога

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. —минивэн).
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом).
  • Вода
Что не входит
  • Обед.
  • Канатная дорога (стоимость в одну сторону — 14$, в обе стороны — 18$). Можно оплатить на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам не работает канатная дорога
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
  • Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Джермук
Канатная дорога
Природа и пейзажи
Татевский монастырь
Популярные места
Святые места

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