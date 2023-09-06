Индивидуальная экскурсия в Татев и Джермук из Еревана: Канатная дорога и природа
В этом туре вы прокатитесь на самой длинной канатной дороге в мире, поднявшись на высоту более трехсот метров над уровнем моря.
Посетите труднодоступный древний монастырь, окруженный скалами, и насладитесь свежим и чистым воздухом курортного города Джермук.
Посетите труднодоступный древний монастырь, окруженный скалами, и насладитесь свежим и чистым воздухом курортного города Джермук.
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Что вас ожидает:
- Монастырь Татев
- Канатная дорога «Крылья Татева»
- Джермук
- Водопад «Волосы русалки»
- Галерея минеральных вод
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Монастырь Татев считается жемчужиной средневековой армянской архитектуры. Он был возведен в IX-XIII веках в труднодоступной местности, из-за чего туристам часто сложно попасть туда, но для истинных ценителей неповторимых памятников старины эти проблемы отходят на второй план.
- Монастырь расположен в самом центре марза Сюник, неподалеку находится одноименное село, само сооружение выстроено на правом возвышенном берегу реки Воротан. Чтобы достигнуть этого места, желающие должны сойти в 500-метровый каньон Воротана, сделать остановку на созданном природой Сатанинском мосту и у теплых минеральных источников, после чего подняться вверх по горной дороге. Через несколько витков покажется монастырь — его мощная и неприступная твердыня сразу бросится в глаза.
- Джермук — курортный город на юго-западе Армении в области Вайоц-Дзор. Известен, в первую очередь, целебными минеральными источниками. Джермук — один из самых популярных курортов страны, который предлагает свежий и чистый воздух, обилие солнечного света и живописных мест среди гор и лугов, множество пешеходных троп и отличных санаториев.
По понедельникам не работает канатная дорога
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. —минивэн).
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом).
- Вода
- Что не входит
- Обед.
- Канатная дорога (стоимость в одну сторону — 14$, в обе стороны — 18$). Можно оплатить на месте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам не работает канатная дорогаЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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